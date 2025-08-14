Heavy Rains in Nalgonda And Suryapet District : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. గత రెండు రోజులుగా నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లో వానలు పడుతున్నాయి. నల్గొండ జిల్లా మిర్యాలగూడ నియోజకవర్గంలో గత రెండు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మిర్యాలగూడలో 63.2 మిల్లీమీటర్లు, దామరచర్లలో 77.2, వేములపల్లి లో 56.5, అడవిదేవులపల్లి లో 43.6 మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదయింది.
మిర్యాలగూడ పట్టణంలోని రంగన్న కాలనీ, విద్యానగర్ కాలనీలలోని రోడ్లపై వర్షపు నీరు ప్రవహిస్తుండడంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. వేములపల్లి మండలం లక్ష్మీదేవి గూడెం వద్ద వాగు పొంగి ప్రవహిస్తుండడంతో మిర్యాలగూడ, సూర్యాపేట వయా భీమవరం రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పోలీసులు ఇరువైపులా కంచ వేసి రాకపోకలను నిలిపివేశారు. అదేవిధంగా శెట్టిపాలెం వద్ద చిత్రపరకవాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తున్నడంతో పరిసర ప్రాంతాలలోని పొలాలు కొంతమేర నీటమునిగాయి. తుంగపాడు, అడవిదేవులపల్లి మార్గంలో రామన్నపేట వద్ద వాగు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ వరద నీరు రోడ్డు పైకి రావడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. వాగు ఉధృతి తగ్గిన తర్వాత గ్రామస్థులు రాకపోకలు కొనసాగిస్తున్నారు.
కోదాడకు వరద గండం! : సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయమయ్యాయి. షిర్డీ సాయి నగర్, తులసీ నగర్, గణేష్ నగర్, నయా నగర్ కాలనీల్లో వరద నీరు నిలిచిపోయింది. కోదాడ పెద్ద చెరువు మత్తడితో అనంతగిరి-కోదాడ ప్రధాన రహదారి మధ్య రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. మోతె మండలం ఉర్లుగొండ వద్ద పాలేరు వాగు ఉప్పొంగడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ముంపు ప్రాంతాలను అధికారులు పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ప్రజలను అక్కడి నుంచి తరలించే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.
నడిగూడెంలో ఇళ్లల్లోకి చేరిన వరద నీరు : సూర్యాపేట జిల్లా నడిగూడెం మండల కేంద్రంలోని చౌదరి చెరువు మత్తడి దూకడంతో వరద నీరు భారీగా ప్రవహిస్తుంది. ఎస్సీ, బీసీ కాలనీలోకి వరద ఒకేసారి ప్రవహించడంతో ఇళ్లల్లోకి నీళ్లు చేరాయి. దీంతో కాలనీవాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. మార్కెట్ కమిటీ చైర్మన్ ఏపూరి తిరుపతమ్మ, అధికారులు సహాయ చర్యల్లో నిమగ్నమయ్యారు. ఇంట్లోకి చేరిన నీరును కాలనీవాసులు బయటకు ఎత్తి పారేస్తున్నారు. చౌదరి చెరువు మత్తడితో నడిగూడెం నుంచి వెళ్లే పలు గ్రామాలకు పూర్తిస్థాయిలో రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి.
దేశంలోనే అతి పెద్ద బహుళార్థక ప్రాజెక్టు అయిన నాగార్జున సాగర్కు కృష్ణమ్మ పరవళ్లు తొక్కుతున్నది. ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలకు కృష్ణమ్మ శాంతి ఇచ్చేటట్లు కనిపించడం లేదు. దీంతో నాగార్జున సాగర్ 26 క్రస్ట్ గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటి విడుదల చేస్తున్నారు అధికారులు. అందులో 8 గేట్లు పది అడుగులు, 18 గేట్లు 10 అడుగుల మీద ఎత్తి 2,60,344 క్యూసెక్కుల నీటిని కిందికి వదులుతున్నారు. సాగర్కు ఎగువ నుండి ఇన్ ఫ్లో 2,52,840 క్యూసెక్కులు వస్తుండగా, 2,93,110 క్యూసెక్కుల నీటిని ఔట్ ఫ్లో గా దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 590.00 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 588.30 అడుగులకు చేరింది. పూర్తి స్థాయి నీటి నిల్వ 312 టీఎంసీలకు గాను ప్రస్తుతం 306.9878 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతుంది. జల విద్యుత్ కేంద్రంలో విద్యుత్ ఉత్పత్తి సైతం కొనసాగుతూనే ఉంది. భారీ వర్షాలు నేపథ్యంలో నాగార్జున సాగర్ ఎడమ కాలువకు సాగు నీటి విడుదలను ఎన్నెస్పీ అధికారులు నిలిపివేశారు.
