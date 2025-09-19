ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో జోరు వాన - రోడ్లు జలమయం!

హైదరాబాద్​లో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం - రోడ్లపైకి చేరిన వరదనీరు - ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్న వాహనదారులు - వర్షం కారణంగా పలుచోట్ల ట్రాఫిక్​ రద్దీ

Heavy Rains In Hyderabad
Heavy Rains In Hyderabad (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2025 at 10:01 PM IST

Updated : September 19, 2025 at 11:21 PM IST

Heavy Rains In Hyderabad : ద్రోణి ప్రభావంతో హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. జూబ్లీహిల్స్‌, బంజారాహిల్స్‌, ఫిలింనగర్‌, గచ్చిబౌలి, మణికొండ, నారాయణగూడ, హిమాయత్‌నగర్‌, సనత్‌నగర్‌, నాంపల్లి, కోఠి, మలక్‌పేట, దిల్‌సుఖ్‌నగర్‌, చైతన్యపురి, ఎల్బీనగర్‌, నాగోల్‌, మన్సూరాబాద్‌, వనస్థలిపురం, హయత్‌నగర్‌, తుర్కయంజాల్‌, పెద్ద అంబర్‌పేట్‌, అబ్దుల్లాపుర్‌మెట్‌ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం పడుతోంది. రోడ్లపై వరద నీరు చేరడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. వాహనాలు నెమ్మదిగా ముందుకు సాగుతున్నాయి. వర్షం కారణంగా పలుచోట్ల ట్రాఫిక్‌ రద్దీ నెలకొనడంతో పోలీసులు క్లియర్‌ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు.

ఆకస్మిక వర్షాలు, వరదలు : ఇటీవల కాలంలో హైదరాబాద్​ మహానగరంలో ఒక్కసారిగా కారుమబ్బులు చుట్టుముట్టి ఆకస్మికంగా కుండపోత వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. రహదారులు, కాలనీలు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. లోతట్టు ప్రాంతాల్లో ఉన్న ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. గత ఆదివారం దురదృష్టవశాత్తు ముగ్గురు వ్యక్తులు డ్రైనేజీల్లో గల్లంతయ్యారు.

ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడంతో : తక్కువ టైంలో ఎక్కువ వర్షం కురవడం ఒక సమస్య అయితే డ్రైనేజీల నిర్వహణ సక్రమంగా లేకపోవడం మరో కారణమని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు. హైదరాబాద్​ నగరంలోని నివాసాల్లో వరద ఇంకడం లాంటి ఏర్పాట్లు ఎక్కడా లేవు. ఇళ్లపై నుంచి వర్షపు నీరు నేరుగా రోడ్ల మీదకే వస్తోంది. మొత్తం కలిసి ఏరులై ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు అవసరాలకు సరిపడా వరద కాలువల నిర్మాణాలు లేకపోవడం వల్ల ఇబ్బందులు తప్పడం లేదు. ఉన్నవాటిలో పూడిక తీయకపోవడం వల్ల ఆక్రమణలు పెరిగిపోవడంతో అవి మరింత చిన్నగా మారిపోయి నీరు ప్రవహించేందుకు ఇబ్బందిగా మారుతోంది. వరద సంభవించినప్పుడు దాని తీవ్రత తగ్గించేందుకు ఏర్పాటు చేసిన భూగర్భ ట్యాంకులు సైతం నామమాత్రంగా మారాయి.

ముంపులోనే పలు కాలనీలు : భాగ్యనగరంలో కురుస్తున్న వర్షాల కారణంగా ముషీరాబాద్​ ప్రాంతంలోని పలు కాలనీలు రెండు రోజులుగా ముంపులోనే ఉన్నాయి. అశోక్​నగర్​, గాంధీనగర్​, హిమాయత్​నగర్​లోనూ కొన్ని అపార్టుమెంట్ల సెల్లార్లు మునిగాయి. పాతబస్తీలో పలు ప్రాంతాలు, ఖైరతాబాద్‌ బస్తీలు, అమీర్‌పేట, బల్కంపేటల్లో కొన్ని కాలనీలు జలదిగ్భంధంలోనే ఉన్నాయి. సికింద్రాబాద్, కంటోన్మెంట్, కుత్బుల్లాపూర్‌ నియోజకవర్గాల్లోని పలుచోట్లా ఇదే పరిస్థితి ఉంది.

మూడు రోజులపాటు తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు​ : ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా తెలంగాణలో మూడు రోజుల పాటు ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హైదారాబాద్​ వాతావరణ కేంద్రం వెల్లడించింది. ఇవాళ నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నాగర్‌కర్నూల్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా ప్రకటించింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, రంగారెడ్డి, హైదరాబాద్‌, మెదక్, ములుగు, మహబూబ్‌నగర్, ఖమ్మం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది.

నిజామాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి, నాగర్ కర్నూల్ ఈ నాలుగు జిల్లాలకూ ఐఎండీ ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. ఆయా జిల్లాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. తెలంగాణ నుంచి నైరుతి రుతుపవనాల ఉపసంహరణ అక్టోబర్ మొదటి వారంలో ఉంటుందని వెల్లడించింది.

తెలంగాణలో మూడు రోజులపాటు తేలిక నుంచి మోస్తరు వర్షాలు​ - నాలుగు జిల్లాలకు అలర్ట్

అకస్మాత్తుగా దంచుతోంది - అంతా 'ముంచు'తోంది : హైదరాబాద్​లో 5 రోజులుగా ఇదే పరిస్థితి!

