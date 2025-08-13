Heavy Rain In Hyderabad : హైదరాబాద్ మహానగర వ్యాప్తంగా వర్షాలు దంచికొడుతున్నాయి. వరుణాగ్రహానికి రోడ్లు, లోతట్టు కాలనీలు చెరువులు, నదులను తలపిస్తున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. రోడ్లపైకి భారీగా వరద చేరడంతో వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. నగర పరిసర ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి మూసీ నదికి వరద పోటెత్తింది. హైదరాబాద్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని అవసరమైతేనే బయటకు రావాలని సూచించింది. ఇప్పటి వరకు అత్యధికంగా రంగారెడ్డి జిల్లా బాలాపూర్లో 93.5 మిల్లీ మీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.
కుండపోత వర్షం : హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్ జంట నగరాల్లో కుండపోత వర్షం కురుస్తుంది. ఆకాశానికి చిల్లు పడిందా అన్నట్లుగా జోరు వాన పడుతుంది. బోయిన్ పల్లి, తిరుమలగిరి, అల్వాల్, బొల్లారం, ప్యాట్నీ, పారడైజ్, బేగంపేట్, మారేడుపల్లి ప్రాంతాల్లోని ప్రధాన రహదారులతో పాటు కాలనీలకు వరద భారీగా చేరింది. పలు చోట్ల డ్రైనేజీలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. బషీర్బాగ్, నారాయణగూడ, హిమాయత్ నగర్, అబిడ్స్, కోఠి, సుల్తాన్బజార్, బేగంబజార్, సైఫాబాద్, ఖైరతాబాద్ పరిసరాల్లోనూ ఎడతెరిపి లేకుండా వాన కురుస్తోంది.
భారీ వర్షానికి ట్రాఫిక్ : ఫ్లై ఓవర్ల కింద, బస్టాప్ల వద్ద ద్విచక్రవాహనదారులు తలదాచుకున్నారు. మియాపూర్, చందానగర్, లింగంపల్లి, గచ్చిబౌలి, మాదాపూర్, రాయదుర్గం, బంజారాహిల్స్, జూబ్లీహిల్స్ ప్రాంతాల్లోనూ ఇదే పరిస్థితి నెలకొంది. నాంపల్లి, బషీర్బాగ్, హిమాయత్నగర్, లంగర్హౌస్, గుడిమల్కాపూర్, గోల్కొండ, జియాగూడ, మెహదీపట్నం, ఆసిఫ్నగర్లో కురుస్తున్న భారీ వర్షానికి ట్రాఫిక్ ఏర్పడి వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి.
అంబర్పేట, కాచిగూడ, బర్కత్పురా, సైదాబాద్, చంపాపేట్, సరూర్నగర్ రోడ్లపైకి భారీ వరదచేరింది. వర్షానికి ఎల్బీనగర్ వద్ద ట్రాఫిక్ ఏర్పడి విజయవాడకు వెళ్లే పలు వాహనాలు నెమ్మదిగా కదులుతున్నాయి. ఉప్పల్, నాగోల్, వనస్థలిపురం, హయత్నగర్లో జోరు వర్షం కురిసింది. వర్షం కారణంగా తుక్కుగుడా ఓఆర్ఆర్ వద్ద వరద నీరు నిలిచిపోయింది. భారీవర్షాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఇవాళ, రేపు ఒక్కపూట బడులు నిర్వహించాలని విద్యాశాఖ ఆదేశించింది. ఐటీ ఉద్యోగులకు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ ఇవ్వాలని పోలీసులు ఆయా సంస్థలకు సూచించారు.
నాలాలో పడిన వ్యక్తి : హైదరాబాద్ పాతబస్తీలో మేక కోసం ఆకులు తెంపడానికి వెళ్లిన ఓ వ్యక్తి ప్రమాదవశాత్తు నాలాలో పడ్డాడు. యాకుత్పురాకు చెందిన గౌస్ అనే వ్యక్తి తన మేక కోసం ఆకులు తెంపడానికి వెళ్లాడు. తెంపే క్రమంలో అకస్మాత్తుగా ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న నాలాలో పడ్డాడు. ఎంఐఎం కార్పొరేటర్ మహ్మద్ వాసే అక్కడి స్థానికుల సహాయంతో నీటిలో చిక్కుకున్న వ్యక్తిని కాపాడారు.
హైదరాబాద్లో ఇవాళ రాత్రికి, రేపు అతి భారీవర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ హెచ్చరికలు జారీచేసింది. ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. సుమారు గంటకు 50కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని జిల్లాకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వాతావరణ శాఖ హెచ్చరికలతో నగరప్రజలకు ఇబ్బందులు తలెత్తకుండా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నట్లు జీహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ ఆర్వీ కర్ణన్ తెలిపారు.
అత్యవసరమైతే తప్ప బయటికి రావొద్దు : ఉద్యోగులు, సిబ్బంది సెలవులు రద్దు చేసినట్లు తెలిపిన కర్ణన్ ట్రాఫిక్ రద్దీ ప్రాంతాల్లో పోలీసు, హైడ్రాతో సమన్వయం చేసుకుంటున్నట్లు వివరించారు. ఈ రెండు రోజులు అత్యవసరమైతే తప్ప ప్రజలెవరూ ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావొద్దని సూచించారు. భారీ వర్ష సూచనల దృష్ట్యా జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో రెండ్రోజుల పాటు ఒంటిపూట బడులకు ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశాలిచ్చింది. ఐటీ కంపెనీలు ఉద్యోగులకు వర్క్ఫ్రం హోమ్ ఇవ్వాలని సూచించింది.
వర్షం వల్ల కలిగే నష్టాల నివారణకు సంసిద్ధంగా ఉన్నామని ఎస్పీడీసీఎల్ సీఎండీ ముషారఫ్ ఫరూఖీ తెలిపారు. వినియోగదారులకు నిరంతర విద్యుత్ను అందించేందుకు క్షేత్రస్థాయిలో సిబ్బందిని అలర్ట్ చేశామన్నారు. చెట్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు విరిగినా విద్యుత్కు అంతరాయాలు ఎదురైనా త్వరితగతిన పునరుద్దరిస్తున్నామన్నారు.
విమానాల దారి మళ్లింపు : శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో పలు విమానాలను అధికారులు దారి మళ్లించారు. నగరంలో భారీ వర్షాలు, ప్రతికూల వాతావరణం ఉన్న కారణంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సంబంధిత వర్గాలు తెలిపారు. మొత్తం 9 విమానాలలో తిరుపతికి 1, బెంగళూరు 3, విజయవాడకు 5 దారి మళ్లిస్తున్నట్లు తెలిపారు. హైదరాబాద్ నుంచి బయల్దేరాల్సిన 3 విమానాలను తాత్కాలికంగా రద్దు చేశారు. ఇప్పటివరకు 7 విమానాలు హైదరాబాద్ చేరుకున్నట్లు తెలిపారు.
