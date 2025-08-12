Heavy Rain in Hanamkonda : వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట త్రినగరి భారీ వర్షంతో అతలాకుతలం అయ్యింది. అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచి ఉదయం 5 గంటల వరకు కురిసిన వర్షానికి జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. లోతట్టు ప్రాంతాల్లోకి వరద నీరు చేరడంతో పలు కాలనీవాసులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. వరంగల్ మైసయ్య నగర్లో 300 ఇళ్లకు వరద పోటెత్తింది. కాశీకుంటలో వరదలో చిక్కుకుని ఓ వృద్ధురాలు మృతి చెందింది. అధికారులు సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.
వర్షాల దృష్ట్యా వరంగల్ ప్రజలు, అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని కలెక్టర్ సత్యశారద పేర్కొన్నారు. వరంగల్ కలెక్టరేట్లో కంట్రోల్ రూమ్, టోల్ ఫ్రీ నంబర్ 1800 425 3424 ఏర్పాటు చేశారు. వరంగల్ జీడబ్ల్యూఎంసీ సేవల కోసం 1800 425 1980, 97019 99676 నంబర్లను సంప్రదించాలని తెలిపారు. రాత్రి నుంచి కురిసిన భారీ వర్షానికి వరంగల్, హనుమకొండ, కాజీపేట వాసులు తీవ్ర ఇబ్బందులుపడుతున్నారు. పలు కాలనీలు నీట మునిగాయి.
వివేకానంద కాలనీ, లక్ష్మీ గణపతి కాలనీ శివనగర్, మధురానగర్ కాలనీలో ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో కాలనీవాసులు బిక్కుబిక్కుమంటూ గడుపుతున్నారు. వరంగల్ అండర్ రైల్వే బ్రిడ్జి వద్ద వరద నీరు చేరుకోవడంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.
రోడ్లపై నిలిచిన నీరు : ఖమ్మం వరంగల్ ప్రధాన రహదారిపై నీరు నిలవడంతో వాహనాలు ఎక్కడికక్కడే నిలిచిపోయాయి. సుమారు రెండు కిలోమీటర్ల మేర వాహనాలు నిలిచిపోయాయి. వరంగల్ మహా నగరపాలక సంస్థ డిజాస్టర్ సిబ్బంది రహదారిపై నిర్మించిన డివైడర్లను జేసీబీలతో తొలగిస్తున్నారు. వరద నీటిలో కొట్టుకుపోతున్న వాహనదారుడిని స్థానికులు కాపాడారు.
ఉర్సుగుట్ట సమీపంలోని డీకే నగర్లోని ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరడంతో గుడిసె వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించారు. హంటర్ రోడ్, ఎన్టీఆర్ నగర్, రామన్నపేట, కరీమాబాద్, సాకరాశికుంట, ఎన్ఎన్ నగర్, బట్టలబజార్, పాత బీటుబజార్కు వరద పోటెత్తింది. మైసయ్యనగర్లోని శివనగర్లో దాదాపు 300 ఇళ్లను వరద చుట్టుముట్టింది. దాదాపు మూడేళ్ల నుంచి వర్షం కురిసిన ప్రతిసారీ తీవ్ర ఇబ్బందులుపడుతున్నామని కాలనీవాసులు వాపోతున్నారు.
నీట మునిగిన పలు కాలనీలు : వరంగల్ 2వ డివిజన్ భగత్ సింగ్ నగర్ నీట మునిగింది. ఇళ్లల్లోకి వర్షపు నీరు చేరడంతో నిత్యావసర సరుకులు తడిసిపోయాయి. 15 ఏళ్ల నుంచి వర్షాకాలంలో ప్రభుత్వం తాత్కాలిక చర్యలు తీసుకోవడంతో సమస్యలు పరిస్కారం కావడం లేదని కాలనీలో సైడ్ డ్రైనేజీ, రోడ్డు వేయాలని శాశ్వత పరిష్కారం చూపాలని కోరుతున్నారు.
ముంపునకు గురైన పలు ప్రాంతాలను కాంగ్రెస్ నేత, మాజీ ఎమ్మెల్సీ కొండా మురళీ పర్యటించారు. బాధితులకు అండగా ఉంటామని త్వరలోనే నాలాల పనులు పూర్తి చేస్తామని తెలిపారు. వరంగల్ 32వ డివిజన్లో రామ్- లక్ష్మణ్ గార్డెన్స్ ప్రహరీగోడ కూలింది. ప్రహరీగోడ కూలి అక్కడే ఉన్న విద్యుత్ స్తంభాలపై పడింది. విద్యుత్ స్తంభాలు కూలినప్పుడు ఎవరూ లేకపోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. శికుంటలో వర్షపు నీరు ఇంటి లోపలికి చేరుకొని లేవలేని పరిస్థితిలో ఉండి కింద నిద్రపోతున్న పసునూరి బుచ్చమ్మ అనే వృద్ధురాలు నీటిలో మునిగి మృతి చెందింది.
చెరువులను తలపిస్తున్న బస్టాండ్, చౌరస్తా : అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షానికి హనుమకొండ బస్టాండ్, చౌరస్తా చెరువులను తలపిస్తున్నాయి. హనుమకొండలోని పలు లోతట్టు ప్రాంతాలు నీట మునిగాయి. కాజిపేట్, హాసన్పర్తి, రెడ్డి పురం, గోకుల్నగర్, అంబేడ్కర్ నగర్, న్యూ శాయంపేటలోని లోతట్టు ప్రాంతాలలోని ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
ముంపు ప్రాంతాలను పరిశీలించిన కలెక్టర్, జీడబ్ల్యూఎంసీ కమిషనర్ లోతట్టు ప్రాంతాలలోని ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని అధికారులు సూచించారు. నగరంలోని ముంపు ప్రాంతాలను కలెక్టర్ సత్యశారద, గ్రేటర్ వరంగల్ మున్సిపల్ కమిషనర్ చాహత్ బాజ్పాయ్ పర్యటించారు. బాధిత కుటుంబాలను ఆదుకుంటామని, ఇవాళ రాత్రి సైతం వర్షం కురిసే సూచనలున్న నేపథ్యంలో పునరావాస కేంద్రాల్లోనే ఉండాలని కలెక్టర్ సత్యశారద సూచించారు.
