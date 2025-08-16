Heavy Rain in Adilabad District : ఏకధాటిగా కురుస్తున్న వర్షాలతో ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లా అతలాకుతలమవుతోంది. ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. చాలా ప్రాంతాల్లో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. చెరువులు మత్తడి దూకుతుండగా చిన్న, మధ్యతరహా ప్రాజెక్టులన్నీ నిండిపోయాయి. సింగరేణి పరిధిలో బొగ్గు ఉత్పత్తి నిలిచిపోగా సంస్థ లక్షల్లో ఆదాయం కోల్పోయింది. మరో రెండు రోజులు భారీ వర్షాలున్నందున ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.
ఇళ్లలోకి నీరు : కుండపోత వర్షాలకు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జనజీవనం స్తంభించిపోయింది. ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న వర్షాలతో మంచిర్యాల జిల్లాలోని వాగులు వంకలు ఉప్పొంగి పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. హజీపూర్ మండలం ముల్కలలో ప్రధాన రహదారిపై భారీ చెట్టు విరిగిపడి వాహన రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. మంచిర్యాల జిల్లా భీమిలి మండలం లక్ష్మీపూర్లో భారీ వర్షానికి ఇళ్లలోకి వరద నీరు చేరింది. బెల్లంపల్లిలో కాల్ టెక్స్ కాలనీలో వర్షం నీరు ఇళ్లలోకి చేరడంతో జనం అవస్థలు పడుతున్నారు. రైల్వే పైవంతెన సర్వీస్ రోడ్లు నీట మునిగాయి. కన్నెపల్లి, భీమినిలో ఎర్రవాగు, నల్లవాగులు ప్రమాదకరరీతిలో ప్రవహిస్తున్నాయి. తాండూరు మండలంలో నర్సాపూర్ వాగు పొంగి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం : మంచిర్యాల జిల్లా మందమర్రి మండలం కుండపోత వర్షంతో తడిసిముద్దవుతోంది. శంకర్పల్లి గ్రామ సమీపంలోని పాలవాగు ముప్పయ్యేళ్ల తర్వాత ఉగ్రరూపం దాల్చి ప్రవహిస్తోంది. వరద నీరు గ్రామంలోకి చేరడంతో గ్రామస్థులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. తుర్కపల్లి గ్రామ సమీపంలోని లో లెవెల్ కల్వర్టు మునిగింది. మంచిర్యాల జిల్లా కోటపల్లి మండలం నక్కలపల్లి-మల్లంపేట గ్రామాల మధ్య లోతు వాగు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తోంది. కల్వర్టు కోతకు గురి కావడంతో ముందుజాగ్రత్తగా పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిపేశారు. కోటపల్లి మండలంలో పత్తి చేల్లోకి వరద చేరింది. మందమర్రి మండలంలో భారీ వర్షాలకు లోతట్టు కాలనీలు నీటమునిగాయి. లక్సెట్టిపేట మండలంలో ముంపు బారినపడిన గ్రామాల్లో కలెక్టర్ కుమార్ దీపక్ పర్యటించారు. వరదు చుట్టుముట్టే అవకాశం ఉన్న ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు. కొత్త కొమ్ముగూడెం వద్ద వరద తీవ్రతకు రాకపోకలు బంద్ అయ్యాయి. వర్షాలు తగ్గాక సీజనల్ వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కలెక్టర్ సూచించారు.
జిల్లాలోని శ్రీరాంపూర్, ఇందారం, మందమర్రి, కైరీగూడాలోని సింగరేణి ఉపరితల గనులలో బొగ్గు ఉత్పత్తి ఆగిపోయింది. 40 వేల టన్నుల బొగ్గు వెలికితీతకు ఆటంకం ఏర్పడింది. పాల వాగు వరద ఉద్ధృతి మందమర్రి గని సమీపంలోకి చేరడంతో సింగరేణి అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. ముందస్తుగా గని భూగర్భంలో పని చేస్తున్న కార్మికులను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించారు.
పరవళ్లు తొక్కుతోన్న చెరువు : ఆదిలాబాద్ జీఎస్ ఎస్టేట్ జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుపోయింది. కాలనీలోని పలు ఇళ్లను వరద నీరు చుట్టుముట్టింది. ఎగువన ఉన్న చెరువు వరదంతా కాలనీలోకి చేరింది. ఏటా వర్షాకాలంలో ఇదే పరిస్థితి ఎదురవుతోందని స్థానికులు వాపోతున్నారు. ఆదిలాబాద్ మండలం యాపల్గూడ చెరువుకు గండిపడింది. ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరదతో యాపల్గూడ చెరువు పరవళ్లు తొక్కుతోంది.
లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : నిర్మల్ జిల్లా ముధోల్ నియోజకవర్గంలో జడివాన కురుస్తోంది. భైంసా గడ్డెన్న వాగు ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద వస్తోంది. అధికారులు మూడు గేట్లు ఎత్తి 15 వేల క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. గడ్డెన్న ప్రాజెక్టును భైంసా సబ్ కలెక్టర్ సంకేత్ కుమార్, ఎన్డీఆర్ఎఫ్ బృందంతో కలిసి పరిశీలించారు. తానూర్ మండలం ఝరి బి గ్రామంలో లెవల్ వంతెనను భైంసా ఎఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ పరిశీలించారు. స్వర్ణ ప్రాజెకులోకి వరద ఉద్ధృతి పెరగగా ఐదు గేట్లు ఎత్తి దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. జిల్లా కలెక్టర్ అభిలాష అభినవ్ జలాశాన్ని సందర్శించి అధికారులను వివరాలు అడిగితెలుసుకున్నారు. మహారాష్ట్రలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల వల్ల స్వర్ణకు ఇన్ఫ్లో పెరిగిందన్న కలెక్టర్ లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
