ETV Bharat / state

ఇదేందయ్యా ఇది - వాతావరణ శాఖ అత్యంత భారీ వర్ష సూచన - చూస్తేనేమో చుక్క వర్షం లేదు

Heavy Rain Forecast in Tamil Nadu but Not a Single Drop of Rain Fall ( ETV Bharat )