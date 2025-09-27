తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన - రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెడ్ అలర్ట్!
ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల్లో అతిభారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం - భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో రెడ్ అలర్ట్ - పలు ప్రాంతాల్ోల 21 సెం.మీకు పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం
Published : September 27, 2025 at 12:35 AM IST
Heavy Rain Alert To Telangana : మహారాష్ట్ర నుంచి తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల మీదుగా ఉపరితల ఆవర్తనం సముద్ర మట్టానికి 3.1కిలోమీటర్ల ఎత్తులో కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రాగల 24 గంటల్లో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రెడ్ అలర్ట్ను ప్రకటించారు. తెలంగాణలోని పలు ప్రాంతాల్లో 21 సెంటీమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. మరోవైపు బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర అల్పపీడనం వాయుగుండంగా పరివర్తనం చెందింది.
పూరీ, కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశం : వాయవ్య, మధ్య బంగాళాఖాతం సమీపంలో పూరీ తీరానికి దక్షిణ ఆగ్నేయంగా 60కిలోమీటర్ల దూరంలో, గోపాల్పూర్నకు తూర్పుదిశలో కేంద్రీకృతమైంది. క్రమంగా ఇది వాయవ్య దిశగా పయనిస్తోంది. పూరీ, కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటేందుకు అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ఉత్తర కోస్తా, దక్షిణ కోస్తా, అన్ని జిల్లాల్లో ఆరెంజ్ హెచ్చరికను జారీ చేశారు. ఆయా జిల్లాల్లో 12 నుంచి 20 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యేందుకు అవకాశం ఉంది. రాయలసీమలో 5-10 సెం.మీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు. తీరం వెంబడి గంటకు 40- 60కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నట్లుగా ఐఎండీ వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్లో కుండపోత వర్షం : హైదరాబాద్లో పలు ప్రాంతాల్లో శుక్రవారం సాయంత్రం మరోసారి వర్షం దంచికొట్టింది. పలుచోట్ల కురిసిన భారీ వర్షానికి నగర వాసులు నానా అవస్థలు పడ్డారు. వివిధ పనులపై బయటకు వచ్చిన వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు. బేగంబజార్, కోఠి, నాంపల్లి, హిమాయత్ నగర్, ఖైరతాబాద్, ట్యాంక్ బండ్, సికింద్రాబాద్ తదితర ప్రాంతాల్లో రోడ్లు వర్షపు నీటితో జలమయమయ్యాయి. రోడ్లపై వరద నీటితో బాటసారులు, వాహనదారులు, తీవ్ర ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారు.
మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి పై నుంచి మూసీ వరద : నగరంలో కుండపోత వర్షం కారణంగా మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి మూసీ వరద ఉద్దృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఈ నేపథ్యంలో మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపైకి వాహనాలు రాకుండా పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారులు తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. భారీ వర్షాలకు ఉస్మాన్ సాగర్ నిండిపోవడంతో పైనుంచి నీటిని దిగువ ప్రాంతాలకు నీటిని విడుదల చేయడంతో అంబర్పేటలోని మూసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. దీంతో కాచిగూడ ట్రాఫిక్ పోలీసులు బ్రిడ్జిపై బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి అటువైపుగా వస్తున్న వాహనాలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. దిల్సుఖ్నగర్ ప్రాంతం వైపు నుంచి వచ్చే వాహనాలను గోల్నాక కొత్త వంతెన వైపు దారి మళ్లించారు. హైదరాబాద్ పాతబస్తీ, బండ్లగూడ పటేల్ నగర్ ప్రాంతంలో వర్షపు నీటితోపాటు మురుగు నీరు కొన్ని ఇళ్లలోకి చేరడంతో స్థానికులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు.
ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న మూసీ నది : నగరంలో మూసీనది ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. చాదర్ఘాట్ వద్ద చిన్న వంతెన పైనుంచి భారీగా వరదనీరు ప్రవహిస్తోంది. వంతెన పైనుంచి నెమ్మదిగా వాహనాలు కదులుతున్నాయి. మూసీ పరివాహక ప్రాంతంలోని మూసానగర్, శంకర్నగర్లు జలమయమయ్యాయి. మూసానగర్, శంకర్నగర్ వాసులను పునరావాస కేంద్రాలకు తరలించేందుకు యంత్రాంగం ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. ఈ రెండు ప్రాంతాల్లో దాదాపు వంద ఇళ్లలోకి మూసీ వరదనీరు చేరింది.
