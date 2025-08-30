ETV Bharat / state

కర్ణాటక మీదుగా కామారెడ్డికి గాలులు - కుంభవృష్టికి ఇవే కారణం! - HEAVY RAIN FALL IN TELANGANA

అరేబియా నుంచి వచ్చిన గాలులతో రాష్ట్రంలో కుండపోత వర్షం - సాంకేతికతతో వెంటనే అప్రమత్తం చేస్తున్నాం - త్వరలో రాష్ట్రంలో నాలుగు అబ్జర్వేటరీలు - ‘ఈటీవీ భారత్​’తో వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌.కె.నాగరత్న

Published : August 30, 2025 at 9:21 AM IST

Heavy Rain Fall In Telangana : 'అరేబియా సముద్రం నుంచి మంగళవారం రాత్రి బలమైన తేమతో కూడిన పడమటి గాలులు కర్ణాటక మీదుగా కామారెడ్డి ప్రాంతానికి చేరాయి. బంగాళాఖాతంలో ఉన్న అల్పపీడన ప్రభావం, దాని అనుబంధ ఉపరితల ఆవర్తన పరిస్థితులు కూడా తోడై కామారెడ్డి జిల్లాలో బుధవారం ఒక్కసారిగా కుండపోతగా వాన కురిసింది.' అని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ శాఖ డైరెక్టర్‌ డాక్టర్‌ కె.నాగరత్న పేర్కొన్నారు. ఈ జిల్లాలో అత్యధికంగా 44 సెం.మీలు నమోదైందని వెల్లడించారు. చాలా ప్రాంతాల్లో 25 సెం.మీకు పైగా వర్షం కురిసింది.

తుపాన్లు లేకున్నా భారీ వర్షాలు : గాలి విచ్ఛిత్తి, తేమ శాతం, ఉష్ణోగ్రత తదితర పారామీటర్లు మారుతుండటంతో అప్పటికప్పుడు అల్పపీడన ప్రాంతాలు ఏర్పడుతూ కుంభవృష్టికి కారణమవుతుందని ఆమె పేర్కొన్నారు. మరింత కచ్చితమైన సమాచారాన్ని అందించేందుకు రాష్ట్రంలో నాలుగు కొత్త అబ్జర్వేటరీల ఏర్పాటుకు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. తుపాన్లు ఏవీ లేకున్నా రాష్ట్రంలో పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటం అందరినీ కలవరపరుస్తున్న నేపథ్యంలో ఆమె ‘ఈటీవీ భారత్​’తో మాట్లాడారు. పలు వివరాలు వెల్లడించారు.

హఠాత్తుగా భారీ వర్షాలు ఏమిటి? : సముద్రాల ఉపరితల వాయువుల కదలికలను బట్టి వాతావరణ పరిస్థితులు మారుతుంటాయి. గాలులు భూ ఉపరితలంపైకి చేరిన అనంతరం తేమ శాతం, ఉష్ణోగ్రతలతో మేఘాలు ఏర్పడతాయి. పొలాలు, అడవులు, నీటి వనరులున్న ప్రాంతాల్లో ఆ మేఘాలు చల్లబడటానికి అవకాశముంది. లేదా ఉష్ణోగ్రత అధికంగా ఉన్న ప్రాంతాల్లో అల్పపీడనం ఉండటంతో అటువైపు మేఘాలు కదలి అక్కడ ఒక్కసారిగా కురుస్తుంటాయి. ఇదే తరహాలో రాష్ట్రంలో ఇటీవల అత్యంత భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి.

రుతుపవన ప్రభావం లేదా? : వర్షాలు రెండు రకాలు. తుపాన్లతో వచ్చేవి, రుతుపవన ప్రభావంతో వచ్చేవి. ఇప్పుడు కురుస్తున్నవి రుతు పవన ప్రభావంతో ఏర్పడుతున్న అల్పపీడనం, ఉపరితల ఆవర్తన వానలు. ఏ విషయానైన్నా చూసే చెప్పగలం.

మరింత కచ్చితమైన సమాచారం ఇవ్వలేమా? : అందుబాటులో ఉన్న సాంకేతికతతో ప్రస్తుతం దాదాపు కచ్చితమైన సమాచారాన్నే ఇస్తున్నాం. 21 ఆటోమేటిక్‌ వెదర్‌ స్టేషన్లు, టీజీడీపీఎస్‌కు చెందిన 225 కేంద్రాల్లోని కొన్నింటి నుంచి డేటా తీసుకుని సమాచారం ఇస్తున్నాం. మరింత కచ్చితత్వం సమాచారం కోసం మెదక్, ఖమ్మం, ఆదిలాబాద్, మహబూబ్‌నగర్‌ జిల్లాల్లో నాలుగు వాతావరణ అబ్జర్వేటరీలు ఏర్పాటు చేయనున్నాం. వీటికి సంబంధించి ప్రణాళికలు సిద్ధం చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి అందజేయగా మరికొంత సమాచారం అడిగారు.

హైడ్రాతో సమన్వయం చేసుకుని : ఇవి ఏర్పాటైతే నలుదిశలా సమాచారం అందుబాటులోకి వస్తుంది. జీహెచ్‌ఎంసీ పరిధిలో హైడ్రాతో సమన్వయం చేసుకుంటూ ఎప్పటికప్పుడు బులెటిన్లు కూడా ఇస్తున్నాం. ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తున్నాం. జాగ్రత్తలు పాటించాని చెప్తున్నాం.

మళ్లీ అత్యంత భారీ వర్షాల ముప్పు ఉందా? : వచ్చే నెల 2వ తేదీ తర్వాత మళ్లీ భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ముప్పు ఉంటుందా లేదా అన్నది ఇప్పుడే కచ్చితంగా అంచనా వేయలేం. భారీ వర్షాలు కురవడానికి మాత్రం అనుకూల పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.

