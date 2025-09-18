రాష్ట్రంలో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం - ఈ జిల్లాలకు హెచ్చరిక
రాయలసీమ, కోనసీమ, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడని మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం - ప్రజలు చెట్ల కింద నిలబడొద్దని హెచ్చరిక
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 18, 2025 at 3:39 PM IST
Heavy Rain and Thunderstorm Alert in AP: ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వాతావరణంలో తీవ్ర మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. రానున్న మూడు గంటల్లో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ (APSDMA) హెచ్చరించింది. అధికారులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కాకినాడ, డా. బీఆర్ అంబేడ్కర్ కోనసీమ, ప్రకాశం, శ్రీపొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు, రాయలసీమ జిల్లాలతో పాటు కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరులో వర్షాలు పడనున్నాయి.
ఈ ప్రాంతాల్లో మేఘావృత వాతావరణం నెలకొని ఉండగా, అక్కడక్కడ పిడుగులతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ప్రజలు చెట్ల కింద నిలబడొద్దని, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని అధికారులు సూచించారు. ప్రస్తుతం పశ్చిమ మధ్య నైరుతి బంగాళాఖాతం నుంచి తూర్పు విదర్భ, తెలంగాణ, దక్షిణ కోస్తాంధ్ర వరకు సముద్ర మట్టానికి సగటున 0.9 కిలోమీటర్ల ఎత్తులో ద్రోణి కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో రాయలసీమలో రాబోయే రెండు రోజుల్లో పిడుగులతో కూడిన భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని APSDMA మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రఖర్ జైన్ వెల్లడించారు.
గురువారం వర్షాలు కురిసే జిల్లాలు: తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, బాపట్ల, నెల్లూరు, చిత్తూరు, తిరుపతి జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగతా జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురవచ్చని అధికారులు తెలిపారు. ప్రజలు వాతావరణ శాఖ అధికారుల సూచనలు పాటిస్తూ అప్రమత్తంగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు.
నంద్యాల జిల్లాలో భారీవర్ష ప్రభావం: గురువారం ఉదయం నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డ నియోజకవర్గం వ్యాప్తంగా ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో కుందూ నది ఒడ్డున ఉన్న పలు గ్రామాలు జలమయం అయ్యాయి. ఉయ్యాలవాడ మండలం హరివరం గ్రామంలో వరద ఉద్ధృతి పెరిగింది. వాననీరు ఇళ్ల మధ్య నుంచి ప్రవహిస్తూ ప్రజలను భయాందోళనకు గురి చేసింది. పలు మార్గాల్లో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
తెలంగాణలో కూడా వర్ష సూచన: తెలంగాణ రాష్ట్ర వాతావరణ శాఖ ప్రకారం, రానున్న 3 గంటల్లో జనగామ, కరీంనగర్, ములుగు, రంగారెడ్డి, యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
ప్రజలకు సూచనలు:
- చెట్ల కింద నిల్చోవద్దు
- విద్యుత్ తీగలకు దూరంగా ఉండాలి
- అత్యవసరమైతే తప్ప బయటకు రావద్దు
- స్థానిక అధికారుల సూచనలు పాటించాలి
ప్రస్తుత వాతావరణ పరిస్థితుల దృష్ట్యా ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండటం ఎంతో అవసరం. ప్రభుత్వం, విపత్తు నిర్వహణ సంస్థలు ఇచ్చే సూచనలు గమనిస్తూ, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి. అత్యవసర సమాచారం కోసం అధికారిక వాతావరణ వెబ్సైట్ లేదా స్థానిక ప్రభుత్వ కార్యాలయాన్ని సంప్రదించాలి.
