నేడు తెలంగాణలో భారీ​ వర్షాలు - ఆ 13 జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు - HEAVY RAIN ALERT TO TELANGANA

తెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచన - పలు జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసిన వాతావరణ శాఖ - హైదరాబాద్​లో మోస్తరు నుంచి తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే ఛాన్స్

Heavy Rain Alert To Telangana
Heavy Rain Alert To Telangana (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 10, 2025 at 9:04 AM IST

Heavy Rain Alert To Telangana : తెలంగాణలో ఆదివారం భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. నిర్మల్, నిజామాబాద్​, జగిత్యాల, కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్, రాజన్న సిరిసిల్ల, వికారాబాద్​, నాగర్​ కర్నూల్​, సిద్దిపేట, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, ఖమ్మం జిల్లాల్లో భారీ వానలు పడతాయని, ఆయా జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. మరోవైపు హైదరాబాద్​లో తేలికపాటి నుంచి మెస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది.

ఇలా నమోదైన వర్షపాతం : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా శనివారం పలు ప్రాంతాల్లో అత్యధిక వర్షపాతం నమోదైంది. రంగారెడ్డి జిల్లా అబ్దుల్లాపూర్​మెట్‌లో అత్యధికంగా 13.5 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. బేగంబజార్‌ 12.4, ఖైరతాబాద్‌ 11.9, తొర్రూరులో 11.6, చార్మినార్‌11.2, నాదర్‌గూల్‌ 10.5, హిమాయత్‌ నగర్‌ 10.3, ముషీరాబాద్‌ 10.2, నాంపల్లి 10.1, ఆసిఫ్‌ నగర్‌ 9.7, హయత్‌ నగర్‌ 9.5, అంబర్​పేట 9.2, మైత్రీవనం 7.6, బంజారాహిల్స్‌ 6.9 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది.

మెదక్‌ జిల్లా కాగజ్‌మద్దుర్‌లో 7.2 సెంటీమీటర్ల వర్షం పడింది. రుతుపవన ద్రోణి, క్యుములోనింబస్‌ మేఘాల వల్ల రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయని హైదరాబాద్‌ వాతావరణ కేంద్రం ప్రకటించింది. ఇవాళ, రేపు సైతం రాష్ట్రంలో ఉరుములు, మెరుపులు ఈదురుగాలులతో కూడిన భారీ వర్షాలు అక్కడక్కడా కురుస్తాయని తెలిపింది. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని హెచ్చరించింది.

భారీగా చేరిన వరద నీరు : పలు జిల్లాలోనూ కుండపోత వాన కురిసింది. జోరు వర్షానికి జనం అవస్థలు పడ్డారు. నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ నియోజకవర్గంలో పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. కృష్ణ మండలం గూడూరు దగ్గర ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షానికి రహదారిపై చెట్టు విరిగిపడి ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురయ్యారు. సంగంబండ జలాశయానికి భారీగా వరద వచ్చి చేరింది. భద్రాచలంలో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం కురిసింది. వీధులు, రహదారులు జలమయం అయ్యాయి. వాహనాలు రాకపోకలకు తీవ్ర ఆటంకం ఏర్పడింది. భద్రాద్రి శ్రీ సీతారామచంద్రస్వామి వారి ఆలయం వద్ద గల అన్నదాన సత్రం ఎదుట రోడ్డుపై మోకాళ్ల లోతు నీరు చేరింది. దీంతో సత్రంలోని టేబుల్లు, పాత్రలు వర్షపు నీటిలో తడిచాయి.

చెరువులను తలపించిన భాగ్యనగరం రోడ్లు : హైదరాబాద్​లోనూ వర్షం బీభత్సం సృష్టించింది. రోడ్లన్నీ చెరువులను తలపించాయి. ఉదయం నుంచి ఎండగ ఉండగా, సాయంత్రం ఒక్కసారిగా వర్షం దచ్చి కొట్టింది. పండుగ కావడంతో బయటకెళ్లిన ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు. ఎక్కడికక్కడ రోడ్లపై నీరు చేరడంతో వాహనదారులు ఎటూ కదల్లేక పోయారు. వరద ప్రభావిత ప్రాంతాలకు ముందే చేరుకున్న హైడ్రా, జీహెచ్​ఎంసీ, ట్రాఫిక్ సిబ్బంది తగిన చర్యలు చేపట్టారు. నీరు ఆగకుండా చర్యలు చేపట్టారు. మూసీ పరీవాహక ప్రాంతాల్లో పరిస్థితి మరీ దారుణంగా మారింది. వర్షం పడిన కొద్ది సమయానికే నాలాల నీరు రోడ్లపైకి చేరింది. దీంతో పలు రహదారులను అధికారులు క్లోజ్ చేశారు. ట్రాఫిక్​ అంతరాయం, వరద నీరు కారణంగా రోడ్ డైవర్షన్ చేశారు.

హైదరాబాద్​లో కుండపోత వర్షం - జలమయమైన రహదారులు

మూసీ పునరుజ్జీవమే వరదకు పరిష్కారం - వందేళ్ల భవిష్యత్​ అవసరాలకు ప్రణాళికలు

