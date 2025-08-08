IMD Heavy Rain Alert To Southern Telangana : దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మరో నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. హైదరాబాద్ మహానగరంలో శుక్రవారం తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడనున్నట్లు తెలిపింది. నల్గొండ, యాదాద్రి, నాగర్ కర్నూలు, వనపర్తి, మహబూబ్నగర్, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో గురువారం జోరు వానలు కురిశాయి. ఉమ్మడి వరంగల్ జిల్లాలో కుండపోత వాన కురవగా, ములుగు జిల్లాలో ఓ వంతెన కుప్పకూలింది. సూర్యాపేటలో పంట పొలాల్లో నీరు నిల్వగా, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్లో పిడుగుపాటుకు 7 ఆవులు మృతి చెందాయి.
వర్షంతో కరెంటు సరఫరా బంద్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన భారీ వర్షం జనజీవనాన్ని ఆగమాగం చేసింది. వరంగల్ జిల్లాలో రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. హనుమకొండ, వరంగల్, కాజీపేటల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వాన కురిసింది. దీంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. ద్విచక్ర వాహనదారులు వర్షం కారణంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జిల్లాలోని నర్సంపేట, పాకాలలోనూ భారీ వాన పడింది. మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని నెల్లికుదురు, కురవి మండలాల్లో భారీ వర్షం కురవగా గంగారం, కొత్తగూడ, గూడూరు, కేసముద్రం మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది.
గత 4 రోజులుగా ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజలకు వాన ఉపశమనం కలిగించింది. ములుగు జిల్లాలోని మల్లంపల్లి సమీపంలోని 163వ జాతీయ రహదారిపై ఎస్సారెస్పీ కెనాల్పై ఉన్న పురాతన వంతెన కుంగింది. వాహనాలు వెళుతున్న క్రమంలో వంతెన క్రమక్రమంగా తెగుతున్నట్లు గమనించిన అధికారులు, రాత్రి నుంచి వాహనాలు వెళ్లడానికి అనుమతిని నిరాకరించారు. వంతెన ఇరువైపులా హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. వాహదారులకు మరో మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.
మహబూబ్నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం పడడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. నేతాజీ రోడ్, సిగ్నల్ గడ్డ, ఏరియా వెంకటరమణ థియేటర్ ఏరియాలో భారీగా వర్షం కురవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం నమోదైంది. విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నడిగూడెం, మోతే, చిలుకూరు, మునగాల, కోదాడ, అనంతగిరి మండలాల్లో పంట పొలాల్లో నీళ్లు నిలిచాయి. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని మండలంలోని లక్ష్మీపూర్ అటవీ ప్రాంతంలోకి మేతకు వెళ్లిన 7 ఆవులపై పిడుగు పడడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. తమకు జీవనాధారమైన ఆవులను కోల్పోయమంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరారు.
యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరులో అత్యధికంగా 14.8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అడ్డగూడూరులో 12.1 సెంటీమీటర్లు, వలిగొండలో 10.4 సెంటీమీటర్లు, నల్గొండలోని శాలిగౌరారంలో 13.6 సెంటీమీటర్లు, జనగామ జిల్లా దేవరుప్పులలో 10.2 వర్షపాతం కురిసింది.
