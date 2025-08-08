Essay Contest 2025

ETV Bharat / state

దక్షిణ తెలంగాణలో 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు - ఆ జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ - HEAVY RAIN ALERT TO TELANGANA

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షపాతం - ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో కుండపోత వానలు - మరో 4 రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణ శాఖ

IMD Heavy Rain Alert To Southern Telangana
IMD Heavy Rain Alert To Southern Telangana (ETV)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 8, 2025 at 11:39 AM IST

2 Min Read

IMD Heavy Rain Alert To Southern Telangana : దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మరో నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. హైదరాబాద్​ మహానగరంలో శుక్రవారం తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడనున్నట్లు తెలిపింది. నల్గొండ, యాదాద్రి, నాగర్‌ కర్నూలు, వనపర్తి, మహబూబ్‌నగర్‌, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో గురువారం జోరు వానలు కురిశాయి. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో కుండపోత వాన కురవగా, ములుగు జిల్లాలో ఓ వంతెన కుప్పకూలింది. సూర్యాపేటలో పంట పొలాల్లో నీరు నిల్వగా, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌లో పిడుగుపాటుకు 7 ఆవులు మృతి చెందాయి.

వర్షంతో కరెంటు సరఫరా బంద్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన భారీ వర్షం జనజీవనాన్ని ఆగమాగం చేసింది. వరంగల్ జిల్లాలో రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. హనుమకొండ, వరంగల్, కాజీపేటల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వాన కురిసింది. దీంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. ద్విచక్ర వాహనదారులు వర్షం కారణంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జిల్లాలోని నర్సంపేట, పాకాలలోనూ భారీ వాన పడింది. మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని నెల్లికుదురు, కురవి మండలాల్లో భారీ వర్షం కురవగా గంగారం, కొత్తగూడ, గూడూరు, కేసముద్రం మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది.

గత 4 రోజులుగా ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజలకు వాన ఉపశమనం కలిగించింది. ములుగు జిల్లాలోని మల్లంపల్లి సమీపంలోని 163వ జాతీయ రహదారిపై ఎస్సారెస్పీ కెనాల్​పై ఉన్న పురాతన వంతెన కుంగింది. వాహనాలు వెళుతున్న క్రమంలో వంతెన క్రమక్రమంగా తెగుతున్నట్లు గమనించిన అధికారులు, రాత్రి నుంచి వాహనాలు వెళ్లడానికి అనుమతిని నిరాకరించారు. వంతెన ఇరువైపులా హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. వాహదారులకు మరో మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం పడడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. నేతాజీ రోడ్, సిగ్నల్ గడ్డ, ఏరియా వెంకటరమణ థియేటర్ ఏరియాలో భారీగా వర్షం కురవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం నమోదైంది. విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నడిగూడెం, మోతే, చిలుకూరు, మునగాల, కోదాడ, అనంతగిరి మండలాల్లో పంట పొలాల్లో నీళ్లు నిలిచాయి. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని మండలంలోని లక్ష్మీపూర్ అటవీ ప్రాంతంలోకి మేతకు వెళ్లిన 7 ఆవులపై పిడుగు పడడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. తమకు జీవనాధారమైన ఆవులను కోల్పోయమంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరారు.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరులో అత్యధికంగా 14.8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అడ్డగూడూరులో 12.1 సెంటీమీటర్లు, వలిగొండలో 10.4 సెంటీమీటర్లు, నల్గొండలోని శాలిగౌరారంలో 13.6 సెంటీమీటర్లు, జనగామ జిల్లా దేవరుప్పులలో 10.2 వర్షపాతం కురిసింది.

హైదరాబాద్​లో కుండపోత వర్షం - అతలాకుతలమైన జనజీవనం

ఇష్టానుసారంగా వస్తాయి, పోతాయి - రుతుపవనాల తీరుపై అధ్యయనంలో తేలిన నిజం

IMD Heavy Rain Alert To Southern Telangana : దక్షిణ తెలంగాణ జిల్లాల్లో మరో నాలుగు రోజుల పాటు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఉపరితల ఆవర్తనం ప్రభావంతో నాలుగు రోజులు భారీ వర్షాలు పడతాయని పేర్కొంది. హైదరాబాద్​ మహానగరంలో శుక్రవారం తేలిక పాటి నుంచి మోస్తరు వానలు పడనున్నట్లు తెలిపింది. నల్గొండ, యాదాద్రి, నాగర్‌ కర్నూలు, వనపర్తి, మహబూబ్‌నగర్‌, నారాయణపేట, గద్వాల జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్‌ జారీ చేసింది.

ఉపరితల ఆవర్తన ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పలు జిల్లాల్లో గురువారం జోరు వానలు కురిశాయి. ఉమ్మడి వరంగల్‌ జిల్లాలో కుండపోత వాన కురవగా, ములుగు జిల్లాలో ఓ వంతెన కుప్పకూలింది. సూర్యాపేటలో పంట పొలాల్లో నీరు నిల్వగా, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్‌లో పిడుగుపాటుకు 7 ఆవులు మృతి చెందాయి.

వర్షంతో కరెంటు సరఫరా బంద్ : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కురిసిన భారీ వర్షం జనజీవనాన్ని ఆగమాగం చేసింది. వరంగల్ జిల్లాలో రాత్రి భారీ వర్షం కురిసింది. హనుమకొండ, వరంగల్, కాజీపేటల్లో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వాన కురిసింది. దీంతో రహదారులు జలమయమయ్యాయి. ద్విచక్ర వాహనదారులు వర్షం కారణంగా ఇబ్బందులు పడ్డారు. పలుచోట్ల విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జిల్లాలోని నర్సంపేట, పాకాలలోనూ భారీ వాన పడింది. మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని నెల్లికుదురు, కురవి మండలాల్లో భారీ వర్షం కురవగా గంగారం, కొత్తగూడ, గూడూరు, కేసముద్రం మండలాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షం కురిసింది.

గత 4 రోజులుగా ఉక్కపోతతో ఇబ్బందులు పడ్డ ప్రజలకు వాన ఉపశమనం కలిగించింది. ములుగు జిల్లాలోని మల్లంపల్లి సమీపంలోని 163వ జాతీయ రహదారిపై ఎస్సారెస్పీ కెనాల్​పై ఉన్న పురాతన వంతెన కుంగింది. వాహనాలు వెళుతున్న క్రమంలో వంతెన క్రమక్రమంగా తెగుతున్నట్లు గమనించిన అధికారులు, రాత్రి నుంచి వాహనాలు వెళ్లడానికి అనుమతిని నిరాకరించారు. వంతెన ఇరువైపులా హెచ్చరిక బోర్డులను ఏర్పాటు చేశారు. వాహదారులకు మరో మార్గాన్ని ఏర్పాటు చేశారు.

మహబూబ్‌నగర్ జిల్లా జడ్చర్లలో ఒక్కసారిగా భారీ వర్షం పడడంతో రోడ్లన్నీ జలమయమయ్యాయి. నేతాజీ రోడ్, సిగ్నల్ గడ్డ, ఏరియా వెంకటరమణ థియేటర్ ఏరియాలో భారీగా వర్షం కురవడంతో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ అయింది. దీంతో వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడ్డారు. సూర్యాపేట జిల్లా కోదాడ నియోజకవర్గ వ్యాప్తంగా ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన భారీ వర్షం నమోదైంది. విద్యుత్ అంతరాయం ఏర్పడి ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. నడిగూడెం, మోతే, చిలుకూరు, మునగాల, కోదాడ, అనంతగిరి మండలాల్లో పంట పొలాల్లో నీళ్లు నిలిచాయి. కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లా తిర్యాని మండలంలోని లక్ష్మీపూర్ అటవీ ప్రాంతంలోకి మేతకు వెళ్లిన 7 ఆవులపై పిడుగు పడడంతో అక్కడికక్కడే మృతి చెందాయి. తమకు జీవనాధారమైన ఆవులను కోల్పోయమంటూ రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. తమను ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలని కోరారు.

యాదాద్రి భువనగిరి జిల్లా ఆత్మకూరులో అత్యధికంగా 14.8 సెంటీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదైంది. అడ్డగూడూరులో 12.1 సెంటీమీటర్లు, వలిగొండలో 10.4 సెంటీమీటర్లు, నల్గొండలోని శాలిగౌరారంలో 13.6 సెంటీమీటర్లు, జనగామ జిల్లా దేవరుప్పులలో 10.2 వర్షపాతం కురిసింది.

హైదరాబాద్​లో కుండపోత వర్షం - అతలాకుతలమైన జనజీవనం

ఇష్టానుసారంగా వస్తాయి, పోతాయి - రుతుపవనాల తీరుపై అధ్యయనంలో తేలిన నిజం

For All Latest Updates

TAGGED:

HEAVY RAIN ALERT TO TELANGANAYELLOW ALERT TO DISTRICTS OF TGTELANGANA RAINSతెలంగాణకు భారీ వర్ష సూచనHEAVY RAIN ALERT TO TELANGANA

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

టీజీఎస్ ​ఆర్టీసీ సూపర్ ప్లాన్​ - వృద్ధులకు టికెట్​పై రాయితీ?

రూ.18 లక్షల వార్షిక వేతనంతో ఆర్మీలో ఉద్యోగాలు - దరఖాస్తుకు లాస్ట్ డేట్​ ఎప్పుడంటే?

లైంగిక సమ్మతికి 18 ఏళ్లు తప్పనిసరి- అంతకంటే తగ్గిస్తే చాలా ప్రమాదకరం: కేంద్రం

రూ.4200 కోట్ల కలెక్షన్లు, సినిమాకు రూ.200 కోట్ల రెమ్యునరేషన్- కెరీర్​లో అన్నీ సూపర్ హిట్లే!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.