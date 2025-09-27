ETV Bharat / state

తీరం దాటిన వాయుగుండం - 24 గంటల పాటు భారీ వర్షాలు

తీరం వెంబడి 40-60 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు - ఉత్తరాంధ్ర, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు

Heavy Rain Alert to AP
Heavy Rain Alert to AP (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 27, 2025 at 12:34 PM IST

Updated : September 27, 2025 at 12:40 PM IST

Heavy Rain Alert to Andhra Pradesh : బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండం తీరం దాటింది. దక్షిణ ఒడిశా-గోపాల్‌పూర్‌ సమీపంలో వాయుగుండం తీరాన్ని తాకింది. ఇది పశ్చిమ దిశగా ఛత్తీస్‌గఢ్‌ వైపు కదిలి బలహీనపడుతుందని వాతావరణశాఖ అధికారులు తెలిపారు. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు మరో 24 గంటలపాటు వర్షాలు పడుతాయని హెచ్చరించారు. శ్రీకాకుళం, పార్వతీపురం, మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, ఏలూరు, ఎన్ టీఆర్ , పల్నాడు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలకు అవకాశం ఉందని అమరావతి వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. కళింగపట్నం, భీమునిపట్నం, విశాఖ, గంగవరం, కాకినాడ పోర్టుల్లో 3వ నంబరు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు.

గోదావరి వరద మళ్లీ పెరుగుతోంది. ధవళేశ్వరం బ్యారేజీ నుంచి ఈరోజు ఉదయం 10 గంటలకు 6,09,607 క్యూసెక్కుల వరద నీటిని సముద్రంలోకి విడుదల చేశారు. కోనసీమలోని కనకాయలంక కాజ్​ వే వరద ముంపు బారిన పడటంతో ఆ గ్రామస్థులు రాకపోకలు సాగించేందుకు అవస్థలు పడుతున్నారు. కోనసీమలోని వశిష్ట వైనతేయ గౌతమి, వృద్ధ గౌతమి నదీపాయలు జోరుగా ప్రవహిస్తున్నాయి.

గాజులదిన్నె జలాశయానికి పోటెత్తిన వరద నీరు : ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. దీంతో పలు మండలాల్లో వాగులు, వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఆత్మకూరు మండలంలో సిద్ధాపురం అలుగు పొంగటంతో కర్నూలు-గుంటూరు మార్గంలో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వాహనాలను నంద్యాల-గిద్దలూరు మీదుగా దారి మళ్లించారు. ఆదోని పట్టణంలో ఆవుదూడ వంక పొంగి ప్రవహిస్తోంది. ఆదోని శివారులోని రాంజల చెరువు పొంగటంతో లోతట్టు ప్రాంతాలు జలమయం అయ్యాయి.

దేవనకొండ మండలం పొట్లపాడు గ్రామంలో హంద్రీ ఉగ్రరూపం దాల్చటంతో పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. గోనెగండ్ల మండలంలో మల్లెలవాగు ఉప్పొంగింది. దీంతో గంజహళ్లి గ్రామంలోని కాలనీలు నీట మునిగాయి. గాజులదిన్నె ప్రాజెక్టుకు 15 వేల క్యూసెక్కుల వరద వస్తోంది. దీంతో రెండు గేట్లు ఎత్తి 13 వేల క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. ఎమ్మిగనూరు పట్టణంలోని గాంధీ నగర్ లోతట్టు ప్రాంతం జలమయం అయ్యింది. ఆదోనిలో శుక్రవారం రాత్రి నుంచి ఇవాళ ఉదయం భారీ వర్షం కురిసింది. దీంతో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. రామజల చెరువు పొంగి పొర్లుతుంది. లోతట్టు ప్రాంతాలలో ఇళ్లలోకి నీరు చేరడంతో ప్రజలు ఇబ్బందులు పడ్డారు.

ఎగువ ప్రాంతాల నుంచి ప్రకాశం బ్యారేజీ క్రమంగా వరద ఉద్ధృతి పెరుగుతోంది. తెలంగాణ సహా చుట్టు పక్కల ప్రాంతాల్లో కురుస్తున్న వర్షాలకు కృష్ణా నదికి నీరు వచ్చి చేరుతోందని జలవనరుల శాఖ అధికారులు చెప్పారు. పులిచింతల నుంచి 3 లక్షల 38 వేల క్యూసెక్కుల నీరు వస్తుండగా ప్రకాశం బ్యారేజి నుంచి సముద్రంలోకి 3 లక్షల క్యూసెక్యుల నీరు విడుదల చేస్తున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రానికి వరద మరింత పెరిగి అవకాశం ఉందన్న అధికారులు ఉమ్మడి కృష్ణా జిల్లాలోని లంక గ్రామాలకు ఎటువంటి ముప్పు లేదన్నారు.

Flood Flow to Srisailam Reservoir : శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద పెరుగుతుండటంతో మరో 2 గేట్లు ఎత్తారు. ప్రస్తుతం 10 గేట్ల ద్వారా నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టుకు 3,87,220 క్యూసెక్కుల వరద చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 3,41,262 క్యూసెక్కులు దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 5వేల క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 30వేల 297 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. 10 స్పిల్ వే గేట్లను 10 అడుగులు ఎత్తి 2,70,650 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్ కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.80 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 203.42 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

TAGGED:

CYCLONIC STORM CROSSED BAYOFBENGALRAINFALL IN APHEAVY RAINS IN ANDHRA PRADESHFLOOD FLOW TO GODAVARIHEAVY RAIN ALERT TO ANDHRA PRADESH

