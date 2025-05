ETV Bharat / state

హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షం - RAIN IN SEVERAL PARTS OF HYDERABAD

Published : May 5, 2025 at 10:16 PM IST | Updated : May 5, 2025 at 10:22 PM IST

Heavy rain in Hyderabad : హైదరాబాద్​లోని పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురుస్తోంది. పంజాగుట్ట, బంజారాహిల్స్‌, జూబ్లీహిల్స్‌, దిల్​సుఖ్​నగర్, ఎల్​బీనగర్, సుష్మా, భాగ్యలతా, హయత్​నగర్, పెద్ద అంబర్​పేట్ వంటి ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. సికింద్రాబాద్, అబిడ్స్, కోఠి, బషీర్ బాగ్, పంజాగుట్ట, ఎమ్మెల్యే కాలనీ, కృష్ణానగర్​లో కుండపోత వర్షం కురుస్తోంది. చల్లబడిన వాతావరణం : దీంతో నగర వాతావరణం ఒక్కసారిగా చల్లబడింది. దీని కారణంగా రోడ్లపై భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది. కొన్ని చోట్ల విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. క్రికెట్ మ్యాచ్​ కోసం ఫ్యామిలీతో బయటికి వచ్చినవారు వర్షంలో ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరికొంత మంది ప్రజలు రోజు మొత్తం వేడికి ఉపశమనంగా ఈ వర్షాన్ని ఆస్వాదిస్తున్నారు.

