బుడమేరు బురదలో వస్త్రాలు​ - కన్నీటి తడిలో విజయవాడ వ్యాపారులు - Heavy Losses to Textile Traders

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Heavy Losses to Textile Traders Due to Floods in Vijayawada : విజయవాడను వరద ముంపు వీడినా ప్రజల కష్టాలు ఇప్పట్లో తీరేలా కనిపించడం లేదు. అకస్మాత్తుగా వచ్చిన వరదలతో వస్త్ర వ్యాపారాలకు తీవ్ర నష్టం వాటిల్లింది. వరద నీటిలో దుస్తులు పూర్తిగా నానిపోయి పాడైపోగా వ్యాపారులు దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో కొట్టుమిట్టాడుతున్నారు.

విజయవాడలోని ముంపు ప్రభావిత ప్రాంతాల్లోని ఏ వస్త్రదుకాణం వైపు చూసినా బురదమయమైన దుస్తులను ఆరబెడుతూ లబోదిబోమంటున్న బాధితులే కనిపిస్తున్నారు. సింగ్ నగర్, ప్రకాశ్ నగర్, పైపుల రోడ్డు ప్రాంతాల్లోని వస్త్ర దుకాణాల్లో వరద బీభత్సానికి సరకును బయటకు తెచ్చే అవకాశం లేకుండా పోయింది. దుకాణాల్లో మూడు నుంచి నాలుగు అడుగుల వరకు నీరు చేరడంతో దుస్తులను కాపాడుకోలేకపోయారు. క్లాత్ సెంటర్లతోపాటు రెడీమేడ్ దుకాణాలకు తీవ్రనష్టం వాటిల్లింది. సుమారు 50 నుంచి 60శాతం సరకు వస్త్ర సామగ్రి పాడైందంటూ వ్యాపారులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

