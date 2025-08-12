ETV Bharat / state

మూసీలో పెరిగిన వరద ప్రవాహం - మూసారాంబాగ్ వంతెనపై రాకపోకలు బంద్ - MOOSARAMBAGH BRIDGE ISSUE

మూసారాంబాగ్ వంతెన పైనుంచి వరద నీటి ప్రవాహం - వంతెన పైనుంచి రాకపోకలను నిలిపివేసిన పోలీసులు - అంబర్‌పేట్‌ నుంచి దిల్‌సుఖ్​నగర్ వెళ్లే వాహనాల దారి మళ్లింపు - రాకపోకలకు అంతరాయంపై ప్రయాణికుల అసంతృప్తి

Moosarambad Bridge
Moosarambad Bridge (ETV)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 12, 2025 at 2:00 PM IST

Amberpet to Dilsukhnagar Way Closed in Hyderabad : హైదరాబాద్‌ నగరంలో కురిసిన భారీ వర్షాలకు అంబర్‌పేట్‌ వద్ద మూసారాంబాగ్ వంతెన పైనుంచి వరద నీరు ప్రవహిస్తోంది. రోజురోజుకూ వరద ప్రవాహం పెరగడం వల్ల బ్రిడ్జిపై వాహనాల రాకపోకలను ట్రాఫిక్ పోలీసులు నిలిపివేశారు. అంబర్‌పేట్‌ నుంచి దిల్‌సుఖ్​నగర్ వెళ్లే వాహనదారులను దారి మళ్లించారు. మలక్‌పేట్‌ నుంచి ముసారాంబాగ్ బ్రిడ్జి మీదుగా అంబర్‌పేట్‌ పరిసర ప్రాంతాలకు వెళ్లే వాహనదారులను కూడా దారి మళ్లించారు.

వర్షాకాలంలో తీవ్రమైన సమస్యగా : మలక్​పేట్​ నుంచి వచ్చే వాహనాలను గోల్నాక కొత్త బ్రిడ్జి మీదుగా రాకపోకలు సాగించేందుకు చర్యలు తీసుకున్నారు. మూసారాంబాగ్​ బ్రిడ్జి పైనుంచి వరద నీరు ప్రవహించిన ప్రతిసారీ వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడుతోందని వాహనదారులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. హై లెవెల్ బ్రిడ్జి నిర్మాణ పనులు నత్త నడకన సాగడంపై స్థానికులు అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ వంతెన పనులు మొదలు పెట్టి దాదాపు రెండేళ్లయినా కేవలం 20 శాతమే పూర్తవడం గమనార్హం.

మూసీ నదిపై ముఖ్యమైన ప్రాంతాల్లో 15 వంతెనల నిర్మాణానికి ప్రణాళిక జరగ్గా, కేవలం రెండుచోట్లే పనులు మొదలయ్యాయి. వాటిలో ఓ చోట పనులు అర్ధాంతరంగా నిలిచిపోగా, మిగిలిన ఒక్క పనిని కూడా జీహెచ్‌ఎంసీ సకాలంలో పూర్తి చేయలేక నానా అవస్థలు పడుతోంది. మూసారాంబాగ్‌లో రెండేళ్ల కిందట హైలెవల్‌ బ్రిడ్జి పనులు మొదలవగా ఇప్పటికీ కేవలం 20 శాతం పనులే జరిగాయి. నత్తనడకన సాగుతున్న పనులతో అంబర్‌పేట్, మలక్‌పేట్‌ మధ్య రాకపోకలు సాగించే వాహనదారులు చినుకు పడితే అంతే నరకం చూస్తున్నారు. వాహనదారులు అదనంగా 5 కిలో మీటర్ల దూరం ప్రయాణించాల్సి వస్తోంది.

భూసేకరణ అయ్యేనా : జంట జలాశయాల నుంచి మూసీలోకి నీటిని వదిలినప్పుడు నదిలోని ప్రవాహం ముసారాంబాగ్‌ బ్రిడ్జి అంచునుతాకేది. పాతకాలం బ్రిడ్జి అయినందున వరద ఉద్ధృతి పెరిగిన ప్రతి సందర్భంలోనూ ట్రాఫిక్‌ పోలీసులు ఆ మార్గంలో వాహనాల రాకపోకలను నిలిపేసేవారు. ఇలాంటి పరిస్థితి మంచిరేవుల తదితర ప్రాంతాల్లో కూడా ఉంటుంది. సమస్య పరిష్కారానికి గత బీఆర్​ఎస్​ సర్కారు మూసీపై 15 చోట్ల ఎత్తయిన వంతెనలను నిర్మించేందుకు రూ.545 కోట్లతో ముందస్తు ప్రణాళికను సైతం సిద్ధం చేసింది.

మూసీనది పునరుజ్జీవ కార్యక్రమం : సన్‌సిటీ, అత్తాపూర్‌, పీర్జాదిగూడ, మూసారాంబాగ్ ప్రాంతాల్లో బ్రిడ్జీల నిర్మాణానికి మట్టి పరీక్షలు కూడా పూర్తి అయ్యాయి. చివరకు మూసారాంబాగ్‌ వద్ద జీహెచ్‌ఎంసీ(గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్), పీర్జాదిగూడలో హెచ్‌ఆర్‌డీసీఎల్‌ (హైదరాబాద్‌ రహదారుల అభివృద్ధి సంస్థ) పనులను చేపట్టాయి. అంతలోనే రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి మూసీనది పునరుజ్జీవ కార్యక్రమాన్ని చేపడతామనడంతో ఇక్కడ ఫుల్​స్టాప్​ పడింది. మూసీ నది మాస్టర్‌ ప్లాన్‌ అధ్యయనం పూర్తయ్యాకే వంతెనలను నిర్మించాలని సర్కారు నిర్ణయించింది. దాంతో పీర్జాదిగూడలోని పనులను హెచ్‌ఆర్‌డీసీఎల్‌ అర్థాంతరంగా మధ్యలోనే నిలిపేసింది.

తీవ్రమైన వరద సమస్య వల్ల ఒక్క మూసారాంబాగ్‌ బ్రిడ్జి నిర్మాణానికే ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. అక్టోబరు 2023లో జీహెచ్‌ఎంసీ రూ.34 కోట్ల వ్యయంతో పనులు ప్రారంభించగా ఇప్పటివరకు కేవలం రూ.8 కోట్ల నిధులు మాత్రమే ఖర్చు చేశారు. అంబర్‌పేట్ నుంచి మలక్‌పేట్‌ వైపు బ్రిడ్జి కోసం 52 ఆస్తులను సేకరించాల్సి ఉండగా వాటిని ఇచ్చేందుకు యజమానులు ససేమిరా అంటున్నారు. భూసేకరణ సమస్యతో ఇంజినీర్లు మూసీ నదిలోనే నాలుగు పిల్లర్లు నిర్మించి స్లాబు పనులకే పరిమితమయ్యారు. కానీ లక్ష్యం ప్రకారం రెండేళ్లలో మొత్తం పనులు పూర్తవాల్సి ఉండగా పరిస్థితి చూస్తే నాలుగేళ్లు పట్టే పరిస్థితులు కనిపిస్తున్నాయి.

