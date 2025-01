ETV Bharat / state

జాతీయ రహదారిపై దట్టమైన పొగ మంచు - ప్రయాణం వేళ ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరి - HEAVY FOG IN ADILABAD DISTRICT

Heavy Fog in Adilabad District : ఆదిలాబాద్ జిల్లా పొగ మంచుతో నిండిపోయింది. దీంతో ఎదుటి వాహనాలు కనపడక వాహనదారులు ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జిల్లాలోని జైనథ్ మండలం డొల్లారా మీదుగా మహారాష్ట్ర వెళ్లే జాతీయ రహదారి - 44 బుధవారం దట్టమైన పొగ మంచుతో నిండిపోయింది. గత నెల చివరి వారం నుంచి క్రమంగా చలి ప్రభావం పెరుగుతోంది. ఉదయం 9 గంటలకు కూడా మంచు ప్రభావం ఎక్కువగా ఉంటోంది. వాహనాలు దగ్గరికి వస్తే తప్ప కనిపించడం లేదు. దీంతో వాహనదారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. పొగ మంచు కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగే అవకాశం ఉందని వాహనదారులు అంటున్నారు. రహదారులపై పొగ మంచు అధికంగా ఉండటం వల్ల లైట్ల వెలుతురులో ప్రయాణం చేయాల్సి వస్తోందని వాహనాదారులు వాపోతున్నారు.

Precautions Should Be Taken While Driving In Snow Fog : సంక్రాంతి రానుండటంతో చాలా మంది సొంతూళ్లకు వెళ్తుంటారు. దూర ప్రాంతలకు వెళ్లేవారు తెల్లవారుజామునే కార్లలో బయలుదేరుతారు. శీతాకాలం కావడంతో చలి తీవ్రత విపరీతంగా పెరుగుతోంది. ఓఆర్‌ఆర్‌, జాతీయ రహదారులపై పొగ మంచు కమ్ముకుంటోంది. ఎదురుగా వచ్చే వాహనాలు దగ్గరి వరకు వస్తే కానీ కనిపించవు. రోడ్డుపక్కన ఆగి ఉన్న వాహనాలు కనిపించక స్పీడ్‌గా వెళ్లి వాటిని ఢీకొని ప్రమాదాలకు గురవుతున్న ఘటనలు తారసపడుతూనే ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటే అంత మంచిది.