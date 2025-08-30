Heavy Floods in Nizamabad District : అప్పటి వరకూ ఆ కుటుంబాలు ఆనందంగా, ఆహ్లదంగా ఉన్నాయి. పిల్లలంతా కేరింతలతో సరదాగా, ఉల్లాసంగా గడిపారు. వ్యవసాయ, కూలీ పనులు చేసుకుని ఇంటికి వచ్చి పెద్దలు రేపటికి ఎలా సిద్ధమవ్వాలని ఆలోచనలో పడ్డారు. అంతలోనే ఉన్నపళంగా విరుచుకుపడ్డ అతి భయంకర వరద ఆ కుటుంబాలను ఊహించనంతగా చెల్లాచెదురు చేసింది. కట్టుబట్టలతో ఊళ్ల నుంచి బయటకు వెలివేసింది. నిమిషాల్లో వారి పరిస్థితిని దయనీయంగా, దీనంగా మార్చేసింది.
ఉద్ధృతంగా వరద ప్రవాహం : మహారాష్ట్ర సరిహద్దు ప్రాంతంలో ఎక్కడ భారీ వర్షం కురిసినా ఆ గ్రామాల చుట్టూ ఉన్న వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతూ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తాయి. రోజుల తరబడి రోడ్డు, రవాణా వ్యవస్థ స్తంభిస్తుంది. భారీ వర్షం, ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వచ్చిన వరద బుధవారం(ఆగస్టు 27) రాత్రి ఆ గ్రామాలను ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టింది. ఏం చేయాలో ఆలోచించుకునే లోపే వరద వేగంగా ఇళ్లకు చేరువైంది.
వేలాది మంది ఇళ్లలోని సామగ్రిని : దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో బతుకు జీవుడా అంటూ అప్పటికప్పుడు ప్రాణాలను అరచేతిలో పెట్టుకుని ఉరుకులు పరుగులు పెట్టారు. ఇదీ మద్నూర్, పెద్దటాక్లీ, హసన్ టాక్లీ, తడి హిప్పర్గ, డోంగ్లి మండలాల్లోని సిర్పూర్, లింబూర్ గ్రామాల ప్రజల దయనీయ పరిస్థితి. ఆయా గ్రామాలకు చెందిన వేలాది మంది ఇళ్లలోని సామగ్రిని, పాకల్లోని మూగజీవాలను వదిలి కట్టుబట్టలతో దిక్కుతోచని స్థితిలో పయనమయ్యారు.
పిల్లలు, గర్భిణులు, వృద్ధులు, వితంతువులు ఇలా అందరూ ఆ భగవంతుడి పైనే భారం వేసి పరుగెత్తుకుని ప్రాణాలను కాపాడుకున్నారు. కొందరు సమీప గ్రామాల్లోని తమ బంధువులు, స్నేహితులు, తెలిసిన వారి ఇళ్లకు వెళ్లి ఆశ్రయం పొందారు. మరికొందరు మద్నూరు మండలం సలాబత్పూర్లోని హనుమాన్ స్వామి ఆలయంలోకి వెళ్లి తలదాచుకొన్నారు.
పునరావాస కేంద్రంలో 418 మంది : గురువారం పరిస్థితి కొంచెం అదుపులోకి వచ్చిన తర్వాత స్థానిక శాసన సభ్యుడు తోట లక్ష్మీకాంతరావు, అధికారులు చొరవచూపి వారికి మద్నూర్, డోంగ్లీ ఉన్నత పాఠశాలల్లో పునరావాస సౌకర్యాలు కల్పించారు. అక్కడే వారికి భోజన వసతి సదుపాయాలు ఏర్పాటు చేశారు. ప్రస్తుతం ఆ రెండు కేంద్రాల్లో 418 మంది పునరావాసం పొందుతూ నివసిస్తున్నారు. వారిని కదిలిస్తే చెట్టు నుంచి పక్షులు ఎగిరినట్టే వేదనలే ఉబికివస్తున్నాయి..
"వరద నీరు ఇంటిలోకి చేరుతుందన్న భయంతో నేను, నా కుమారుజు ఊరు వదిలి బయల్దేరాం. నన్ను రోడ్డు దాటిస్తుండగా ఒక్కసారిగా రోడ్డుపై వరద మరింత పెరిగింది. నన్ను రోడ్డు దాటించిన నా కొడుకు అక్కడే ఉండిపోయాడు. ఆ సమయంలో చాలా భయమేసింది. ఇంటికి కనీసం తాళం వేయకుండానే కట్టుబట్టలతో మద్నూర్కు వచ్చి తలదాచుకుంటున్నాం" -కమలబాయి, తడిహిప్పర్గ, మద్నూర్ మండలం
"వరద నీటికి భయపడి కన్న ఊరిని వదిలి వచ్చాం. రెండు రోజులుగా మద్నూర్ మండలం శక్కర్గ గ్రామంలోని బంధువులు, స్నేహితుల ఇంట్లో ఉన్నాం. శుక్రవారం పునరావాస కేంద్రానికి వచ్చి ఉన్నాం. మూడు రోజుల నుంచి స్నానం కూడా చేయలేదు. ఇంకా తమకు కట్టుకుందామంటే చీరలు కూడా అందలేదు" -సునీత, సిర్పూర్, డోంగ్లి మండలం
