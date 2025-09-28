ETV Bharat / state

ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు - రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ

ఎగువన కురుస్తున్న వర్షాలతో కృష్ణమ్మకు వరద ఉద్ధృతి - లంక గ్రామాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు, కొల్లిపర మండలంలో పర్యటించిన మంత్రి మనోహర్‌

Heavy Flood Water To Prakasam Barrage
Heavy Flood Water To Prakasam Barrage (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 28, 2025 at 8:41 PM IST

Updated : September 28, 2025 at 8:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Heavy Flood Water To Prakasam Barrage: ఎగువన కురిసిన వర్షాలతో కృష్ణానదికి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. విజయవాడ ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద వరద ఉద్ధృతి పెరగడంతో అధికారులు రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద కొనసాగుతున్న వేళ లంక గ్రామాల ప్రజలను జలవనరులశాఖ అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు.

అప్రమత్తం చేసిన అధికారులు: ప్రకాశం బ్యారేజీకి పులిచింతల నుంచి 6 లక్షల మేర వర్షపు నీరు రావటంతో కృష్ణమ్మ ఉగ్రరూపం దాల్చింది. బ్యారేజీలోని 69 గేట్లను పూర్తి స్థాయిలో ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం బ్యారేజీ ఇన్‌ ఫ్లో, అవుట్‌ ఫ్లో ఆరు లక్షల 42 వేల క్యూసెక్కులుగా ఉంది. ఇప్పటికే నది తీర ప్రాంత ప్రజలను అప్రమత్తం చేసిన జలవనరుల శాఖ అధికారులు అటువైపు వెళ్లకూడదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు.

ప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరు - రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ (ETV)

ఎన్టీఆర్ జిల్లా నందిగామలో ఎగువ కురిసిన భారీ వర్షాలతో కృష్ణా నదికి వరద ప్రవాహం పెరిగింది. ఎన్టీఆర్ జిల్లా నదీ పరివాహక ప్రాంతవాసులు నదిలో ప్రయాణించడం, ఈతకు వెళ్లడం, చేపల పట్టడం చేయకూడదని అధికారులు అప్రమత్తం చేశారు. వైరా, కట్టలేరు వరద కూడా కృష్ణా నదికి చేరుతుంది.

బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరు, భట్టిప్రోలు మండలాల్లోనే కృష్ణా నది ఒడ్డున ఉన్న లంక గ్రామాల్లోని పంట పొలాలు నీట మునిగాయి. 18 లంక గ్రామాల్లోని లోతట్టు ప్రాంతాలు, పంట పొలాలు, ఇటుక బట్టీలు, పశువుల పాకలు, పశుగ్రాసాలు పూర్తిగా నీట మునిగాయి. పశువులకు పునరావాసాలను ఏర్పాటు చేస్తే బాగుంటుందని రైతులు అభిప్రాయడ్డారు.

గుంటూరు జిల్లా కొల్లిపర మండలంలోని కృష్ణా నది పరివాహక వరద ముంపు ప్రాంతాలలో మంత్రి నాదెండ్ల మనోహర్ పర్యటించారు. బొమ్మవానిపాలెంలో వరద పరిస్థితిని పరిశీలించారు.ముందస్తు జాగ్రత్తలపై సమీక్ష నిర్వహించారు. ప్రకాశం బ్యారేజీ వద్ద రెండవ ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేసినందున అప్రమత్తంగా ఉండాలని ప్రజలకు సూచించారు. కరకట్టకు మరమ్మతులు చేపట్టి వచ్చే జనవరి నాటికి అందుబాటులోకి తెస్తామని హామీ ఇచ్చారు.

శ్రీశైలంలో భారీ వరద: శైలం జలాశయానికి భారీ వరద కొనసాగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద మరింత పెరుగుతోంది. దీంతో పది గేట్లను 23 అడుగులు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం ప్రాజెక్టులో 5,93,680 క్యూసెక్కులు చేరుతోంది. శ్రీశైలం నుంచి 5,87,049 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు. పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ రెగ్యులేటరీ నుంచి 5,000 క్యూసెక్కులు, ఎడమ గట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు, కుడిగట్టు విద్యుత్ కేంద్రం నుంచి 29,444 క్యూసెక్కులు విడుదల చేస్తున్నారు.

మొత్తం 10 స్పిల్ వే గేట్లను 23 అడుగులు ఎత్తి 5,17,290 క్యూసెక్కులు నాగార్జునసాగర్ కు విడుదల చేస్తున్నారు. శ్రీశైలం పూర్తి స్థాయి నీటి మట్టం 885 అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం 882.50 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం 202.04 టీఎంసీలుగా కొనసాగుతోంది.

1న మరో అల్పపీడనం - రాష్ట్రంలో రెండు రోజుల పాటు వర్షాలు

వాయుగుండం ప్రభావం - ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో భారీ వర్షాలు

Last Updated : September 28, 2025 at 8:52 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

PRAKASAM BARRAGE IN VIJAYAWADAప్రకాశం బ్యారేజీకి భారీగా వరద నీరుHEAVY FLOODWATER TO PRAKASAMBARRAGEFLOOD WATER TO PRAKASAM BARRAGEHEAVY FLOODWATER TO PRAKASAMBARRAGE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

సూర్యకాంతి నుంచి నేరుగా బయోప్యూయెల్ తయారీ- సరికొత్త ఆవిష్కరణ!

GST 2.0: భారత్​లో ఇప్పుడు చౌకైన కారు ఇదే- ధర ఎంతో తెలుసా?

ఆ సమాధిని బూట్లు, చెప్పులు, రాళ్లతో కొడతారు- 900 ఏళ్లుగా ఇదే సంప్రదాయం-ఎందుకు? ఏం చేశాడు?

యువతలో పెరుగుతున్న 'ఒత్తిడి'?- ఈ లక్షణాలతో ఈజీగా తెలుసుకోవచ్చట!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.