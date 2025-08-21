ETV Bharat / state

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే - HEAVY FLOODS IN TELANGANA

తెలంగాణలోని జలాశయాల్లోకి భారీగా చేరుతున్న వరద నీరు - నాగార్జునసాగర్​కు భారీగా వరద - శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న నీటి ప్రవాహం - లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్న అధికారులు

Heavy Flood Inflow to Nagarjuna Sagar
Heavy Flood Inflow to Nagarjuna Sagar (Eenadu)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2025 at 2:41 PM IST

Heavy Flood Inflow to Nagarjuna Sagar Reservoir : ఎగువన కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు నాగార్జున సాగర్​ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం వచ్చి చేరుతోంది. దీంతో 26 గేట్లు ఎత్తి నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టుకు ఇన్​ఫ్లో 4,31,297 క్యూసెక్కులు కాగా, ఔట్​ ఫ్లో 4,31,874 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. నాగార్జునసాగర్​ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 583 అడుగులకు చేరింది. ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 312.04 టీఎంసీలు కాగా.. ప్రస్తుతం 292.66 టీఎంసీలుగా నమోదు అయింది.

26 గేట్లు ఎత్తి నాగార్జునసాగర్​ నుంచి నీటి విడుదల - పాల నురగ లాంటి అందాలు చూడాల్సిందే (ETV)

నాగార్జునసాగర్ జలాశయానికి భారీగా వరద ప్రవాహం

  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఇన్‌ఫ్లో 4,31,297 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జునసాగర్ జలాశయం ఔట్‌ఫ్లో 4,31,874 క్యూసెక్కులు
  • నాగార్జున సాగర్ 26 గేట్ల ఎత్తి నీటిని విడుదల చేస్తున్న అధికారులు
  • నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 590 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రస్తుత నీటిమట్టం 583 అడుగులు
  • నాగార్జునసాగర్ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ 312.04 టీఎంసీలు
  • నాగార్జునసాగర్ ప్రస్తుత నీటినిల్వ 292.66 టీఎంసీలు

శ్రీశైలం జలాశయానికి కొనసాగుతున్న వరద : శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం మరింత పెరుగుతోంది. జూరాల, సుంకేసుల ప్రాజెక్టుల నుంచి వరద వచ్చి చేరుతోంది.

  • శ్రీశైలం ప్రాజెక్టుకు ఇన్​ఫ్లో 4,98,022 క్కూసెక్కులు
  • జలాశయం నుంచి 5,13,540 క్యూసెక్కుల నీరు దిగువకు విడుదల
  • పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్​ రెగ్యులేటర్​ నుంచి 30,000 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • ఎడమ గట్టు విద్యుత్​ కేంద్రం నుంచి 35,315 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • కుడిగట్టు విద్యుత్​ కేంద్రం నుంచి 29,595 క్యూసెక్కులు విడుదల
  • 10 స్పిల్​వే గేట్లను 18 అడుగులు ఎత్తి 4,18,630 క్యూసెక్కులు నీటిని నాగార్జున సాగర్​కు విడుదల చేస్తున్నారు.
  • శ్రీశైలం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 885 అడుగులు
  • ప్రస్తుతం నీటిమట్టం 881.60 అడుగులు
  • ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటి నిల్వ సామర్థ్యం 215.80 టీఎంసీలు
  • ప్రస్తుతం 197.01 టీఎంసీలు

నిజాంసాగర్​ ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న భారీ వరద : నిజాంసాగర్​ ప్రాజెక్టులోకి ప్రస్తుతం ఇన్​ఫ్లో 56,419 క్యూసెక్కులు వరద ప్రవాహం వస్తోంది. ఈ ప్రాజెక్టు పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 1,405 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1402.25 అడుగులకు చేరుకుంది. నిజాంసాగర్​ పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 17.802 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుతం నీటినిల్వ సామర్థ్యం 14.01 టీఎంసీలుగా ఉంది. దీంతో ప్రాజెక్టు 12 గేట్లు ఎత్తి 80,576 క్యూసెక్కులు నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.

శ్రీరామ్​సాగర్​ ప్రాజెక్టుకు తగ్గిన వరద ప్రవాహం : నిజామాబాద్​ జిల్లాలోని శ్రీరామ్​సాగర్​ ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం తగ్గింది. ప్రాజెక్టుకు ప్రస్తుత ఇన్​ఫ్లో 1,20,000 క్యూసెక్కులు కాగా, ప్రస్తుత ఔట్​ఫ్లో 29,032 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. శ్రీరామ్​సాగర్​ ప్రాజెక్టు పూర్తి నీటిమట్టం 1,091 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 1089.30 అడుగులుగా ఉంది. పూర్తిస్థాయి నీటినిల్వ సామర్థ్యం 80.5 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటినిల్వ సామర్థ్యం 74.42 టీఎంసీలుగా ఉంది.

కాళేశ్వరం వద్ద తగ్గుతున్న గోదావరి వరద : కాళేశ్వరం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి తగ్గుతుంది. ప్రస్తుతం 11.640 మీటర్లకు వరద ప్రవాహం చేరుకుంది. భద్రాచలం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఉదయం 10 గంటలకు నీటిమట్టం 51.5 అడుగులకు చేరుకుంది. దీంతో అధికారులు భద్రాచలం వద్ద రెండో ప్రమాద హెచ్చరికను జారీ చేశారు. ప్రస్తుతం రెండో ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిని దాటి గోదావరి ప్రవహిస్తోంది.

కడెం జలాశయానికి చేరుతున్న వరద ప్రవాహం : నిర్మల్​ జిల్లా కడెం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం చేరుతుంది. కడెం జలాశయం పూర్తిస్థాయి నీటిమట్టం 700 అడుగులు కాగా, ప్రస్తుత నీటిమట్టం 695.8 అడుగులకు చేరింది. జలాశయానికి 5,316 క్యూసెక్కుల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. ఒక గేట్​ ద్వారా 3,641 క్యూసెక్కుల నీటిని దిగువకు విడుదల చేస్తున్నారు.

సింగూరు ప్రాజెక్టుకు కొనసాగుతున్న వరద ప్రవాహం : సంగారెడ్డి జిల్లాలోని సింగూరు ప్రాజెక్టుకు వరద ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. ఈ ప్రాజెక్టు ఇన్​ఫ్లో 35,303 క్యూసెక్కులు కాగా, ఔట్​ఫ్లో 43,417 క్యూసెక్కులుగా ఉంది. దీని పూర్తిస్థాయి నీటి సామర్థ్యం 29.917 టీఎంసీలు కాగా, ప్రస్తుత నీటి సామర్థ్యం 18.377 టీఎంసీలుగా ఉంది.

