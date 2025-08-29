Heavy Flood Water in Kaleshwaram Project : నాలుగు రోజులుగా కురుస్తున్న వర్షాలతో గోదావరి మహోగ్ర రూపం దాల్చింది. గోదావరి నదిపై నిర్మించిన ప్రాజెక్టులలో భారీగా వరదనీరు వచ్చి చేరడంతో ప్రాజెక్టులు నిండుకుండలా మారాయి. ఇదే పరిస్థితి రాష్ట్రంలోని అన్ని ప్రాజెక్టుల్లో నెలకొంది. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతాలు వరద నీటిలోకి జారుకుంటున్నాయి. అధికారులు ఆ ప్రాంతాల ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టుల వద్దకు ప్రజలు ఎవరూ వెళ్లకుండా ఉండేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. ఈ క్రమంలో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులోకి భారీగా వరద వచ్చి చేరుతోంది. అలాగే పెద్దపల్లి జిల్లాలోని సుందిళ్ల బ్యారేజ్కు అదేస్థాయిలో వరద వస్తోంది. వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్లుగా గేట్లు ఎత్తి దిగువ విడుదల చేస్తున్నారు.
కాళేశ్వరానికి భారీగా వరద నీరు : తెలంగాణలో ప్రసిద్ధ పుణ్యక్షేత్రమైన కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద వరద ప్రవాహం భారీగా పెరుగుతుంది. జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద గోదావరి మొదటి ప్రమాద హెచ్చరిక స్థాయిని దాటి ప్రవహిస్తుంది. తెలంగాణ, మహారాష్ట్రలలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాలకు ఎగువ నుంచి భారీగా వరద వస్తుంది. ఎగువ ప్రాంతం నుంచి వస్తున్న వరదతో కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద జలకళ సంతరించుకుంది.
కాళేశ్వరంలో జ్ఞాన సరస్వతి, సాధారణ పుష్కర ఘాట్ల మెట్లపై నుంచి వరద ప్రవహిస్తోంది. పుష్కర ఘాట్లపై గోదావరి, ప్రాణహిత నదులు పరవళ్లు తొక్కుతున్నాయి. కాళేశ్వరం త్రివేణి సంగమం వద్ద 12,350 మీటర్ల మేర నీటిమట్టం నమోదు అయింది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టులో మేడిగడ్డ బ్యారేజీకి వరద పెరిగింది. భారీ వర్షాలతో గోదావరికి ఎగువ నుంచి ప్రవాహం పెరిగింది. ఎగువ నుంచి 9,71,880 క్యూసెక్కుల మేర ప్రవాహం వస్తుండటంతో 85 గేట్లు ఎత్తి దిగువకు అంతే మొత్తంలో నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. దీంతో ఎగువ ప్రాంతంలో ఉన్న ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఆదేశించారు.
సుందిళ్ల బ్యారేజీ 74 గేట్లు ఎత్తివేత : పెద్దపల్లి జిల్లా మంథని మండలం సిరిపురం వద్ద నిర్మించిన సుందిళ్ల(పార్వతి)బ్యారేజ్కు భారీగా వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది. పార్వతీ బ్యారేజ్కు వస్తున్న వరద ఇన్ఫ్లో 8,50,230 క్యూసెక్కులు కాగా అదే స్థాయిలో దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రాజెక్టు 74 గేట్లను అధికారులు ఎత్తి ఉంచారు. గోదావరి పరివాహక ప్రాంతమైన మంథని మండలం ఖాన్ సాయిపేట్, ఖానాపూర్, ఎక్లాస్పూర్, మంథని, విలోచవరం, పోతారం ఉప్పట్ల గ్రామాలలో గోదావరి ప్రవాహానికి వందల ఎకరాల్లో వరిపంట, ప్రత్తి పంటలు నీటిలో మునిగిపోయాయి. దీంతో రైతులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం : అలాగే ఓసీపీ-1, ఓసీపీ-2లలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఓబీ మట్టి తవ్వకాలలో వర్షం కారణంగా భారీగా నీరు చేరి పనులకు ఆటంకం ఏర్పడినట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఇంకో రెండు రోజులు ఇలానే భారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం తెలిపింది. దీంతో సింగరేణిలో బొగ్గు ఉత్పత్తికి ఆటంకం కలుగకుండా అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారు.
794 ప్రాంతాల్లో దెబ్బతిన్న రోడ్లు - NH-44పై వెళ్లేవారు దారి మళ్లించుకోవాల్సిందే
నిండామునిగిన ఉమ్మడి ఇందూరు, మెతుకుసీమ! - ఇంకా జల దిగ్బంధంలోనే కాలనీలు