టిఫిన్, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లతో జాగ్రత్త! - వంటనూనె ఫ్రెష్దే వాడుతున్నారా?
వంటనూనెను ఎక్కువసార్లు వేడిచేయడం వల్ల అనారోగ్య సమస్యలు - పలు హోటళ్లు- దాబాల నిర్వాహకులు వాడిన నూనెనే వాడుతూ ప్రజారోగ్యంతో పరిహాసం - తనిఖీ చేసి అడ్డుకోవాల్సిన అధికారులు చేతులెత్తిస్తున్న తీరు
Published : September 13, 2025 at 1:06 PM IST
Harmful Compounds In Repeatedly Cooking Oil : వంటలకు ఉపయోగించే నూనెను ఒకటి, రెండు సార్లు మరిగించి వాడితే మాత్రమే నష్టమేమి ఉండదు. కానీ ఎక్కువసార్లు వేడిచేయడం, ఆహార తయారీలో ఉపయోగించడం వల్ల తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలు ఉత్పన్నమవుతాయి. ఇది ఈ రోజుల్లో అందరికీ తెలిసిన విషయమే. అయినా, కొందరు తమ స్వలాభం కోసం ఇష్టారీతిన వాడిన నూనెను మళ్లీ మళ్లీ వాడుతున్నారు. ముఖ్యంగా కొన్ని ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు, తోపుడుబండ్లపై తినుబండారాలు తయారుచేసి అమ్ముతున్నవారు, హోటళ్లు- దాబాల నిర్వాహకులు వాడిన నూనెనే వాడుతూ ప్రజారోగ్యంతో ఆటలాడుతున్నారు. తనిఖీ చేసి అడ్డుకోవాల్సిన అధికారులు అదేమీ పట్టనట్లుగా వ్యవహరించడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.
రీ సైకిల్ చేస్తూ బిజినెస్ : రాష్ట్రంలోని పలుచోట్ల హోటళ్లు, రెస్టారెంట్లు, దాబాలలో వాడగా మిగిలిన నూనెను కొందరు రూ. 10 నుంచి రూ. 20 లోపు ధర చెల్లించి కొనుగోలు చేస్తున్నారనే ఆరోపణలు పెద్ద ఎత్తున ఉన్నాయి. ఇలా సేకరించిన నూనెను ఇంకాస్త ఎక్కువ ధరకు దళారులకు అమ్మితే, వారు ఆ నూనెను రీసైకిల్ చేసి మళ్లీ టిఫిన్ సెంటర్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ల వారికి సరఫరా చేస్తున్నారనే విమర్శలున్నాయి. తక్కువ ధరకు ఈ నూనె లభిస్తుండటంతో ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ల ఇతర వ్యాపారులు కూడా కొనుగోలు చేసేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నట్లు తెలుస్తోంది.
ప్రత్యేకంగా చట్టమున్నా పట్టదు : చాలా సార్లు మరిగించి ఇక వాడుకోలేం అన్నట్లుగా మార్చి పడేసే నూనెతో పర్యావరణ సమస్యలు తీవ్రంగా ఉత్పన్నమవుతాయి. అదే సమయంలో అలాంటి నూనెతో తయారైన ఆహారం తిన్నవారి ఆరోగ్యం కూడా ప్రమాదంలో పడుతుంది. దీన్ని అరికట్టేందుకు ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ (భారత ఆహార భద్రత ప్రమాణాల ప్రాధికార సంస్థ) వారు ప్రత్యేకంగా రుకో (రీపర్పస్ యూజ్డ్ కుకింగ్ ఆయిల్) నిబంధనలను రూపొందించి అమలులోకి తీసుకువచ్చారు. దీని ఆధారంగా జీవ ఇంధనం తయారుచేసే సంస్థలకు ఇళ్లు, రెస్టారెంట్లు, ఆహార పరిశ్రమల్లో వాడిన తర్వాత మిగిలిన నూనెలను సేకరించే వసతులను కల్పించారు. ఇలా సేకరించిన నూనెను జంతువుల ఆహారం, బయో లూబ్రికెంట్లు, బయోడీజిల్, ఇతర రసాయన ఉత్పత్తుల తయారీలో ఉపయోగించేందుకు ఆస్కారం ఉంటుంది.
నిర్లక్ష్యంతో ప్రమాదం : ఇళ్లలో అయినా, హోటళ్లు- రెస్టారెంట్లు ఇతర చోట్లెక్కడైనా ఎక్కువసార్లు వేడిచేసిన నూనెను వాడటం ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా ఆరోగ్యానికి మంచిది కాదు. ఇది జీర్ణాశయంలో అల్సర్, గ్యాస్ ట్రబుల్స్కు కారణం అవుతుంది. పెద్దపెద్ద రెస్టారెంట్ల సంగతి ఎలా ఉన్నా టిఫిన్ సెంటర్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్లు, తోపుడు బండ్లపై మిర్చి, బోండాలు, ఫ్రై తదితర పదార్థాలు తయారు చేసే వారిలో కొంతమంది నూనె విషయం పెడ చెవిన పెడుతున్నారు.
ఖర్చులు కలిసొస్తాయని : చాలామంది టిఫిన్ సెంటర్ నిర్వాహకులు వాడిన నూనెనే మళ్లీ మళ్లీ వాడుతున్నారు. కొందరైతే ఈరోజు మిగిలిన నూనెను మరుసటి రోజు కూడా వినియోగించడం భయాందోళనలకు గురిచేస్తుంది. ఖర్చులు కలిసొస్తాయన్న భావనతో కొందరు హోటళ్లు, ఫాస్ట్ఫుడ్ సెంటర్ల నిర్వాహకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఫుడ్ సెఫ్టీ అధికారులు ఇలాంటి వాటిని తనిఖీ చేసి తమ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడాలని ప్రజలు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు.
