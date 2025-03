ETV Bharat / state

మండలిలో వాడీవేడి చర్చ - పలు అంశాలపై అధికార, విపక్ష సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం - DEBATE IN LEGISLATIVE COUNCIL

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Heated Debate on Various Issues in Legislative Council: శాసన మండలిలో అన్నదాత సుఖీభవ, రాజధాని అమరావతి అంశాలపై అధికార విపక్ష సభ్యుల మధ్య మాటల యుద్ధం నడిచింది. వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు మంత్రులు దీటుగా సమాధానం ఇచ్చారు. అధికార పార్టీ సభ్యుల సమాధానంపై అసంతృప్తి వ్యక్తం చేసిన వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు అనేకసార్లు వాకౌట్‌ చేశారు.

మేలో అన్నదాత సుఖీభవ ప్రారంభం: శాసనమండలిలో అధికార, విపక్ష సభ్యుల మధ్య అనేక అంశాలపై వాడీవేడి చర్చ జరిగింది. మే నెలలో అన్నదాత సుఖీభవ పథకాన్ని ప్రారంభిస్తామని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు ప్రశ్నోత్తరాల్లో వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఇచ్చారు. రైతు భరోసా ఆర్ధిక సాయం అందించే విషయంలో గత ప్రభుత్వం రైతులను మోసం చేసిందని గుర్తుచేశారు. కూటమి ప్రభుత్వం అర్హులైన రైతులందరికి కేంద్రం ఇచ్చే నగదుతో కలిపి రూ.20 వేల చొప్పున అందిస్తామని అన్నారు. కౌలు రైతులకు సాయంపైనా ఆలోచిస్తున్నట్లు చెప్పారు.