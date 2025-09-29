క్రమం తప్పిన ఆహార అలవాట్లు - గోదావరి జిల్లాల్లో పెరుగుతున్న గుండె నొప్పి బాధితులు
జీవనశైలిలో మార్పులు, క్రమం తప్పిన ఆహార అలవాట్లు - ముందుగా లక్షణాలు కనిపిస్తున్నా గుర్తించకపోవడంతో చాలామంది ప్రాణాలమీదకు
Heartache Patients increasing in Joint West Godavari District : క్షణం తీరిక లేని జీవితం, జీవనశైలిలో మార్పులు, క్రమం తప్పిన ఆహార అలవాట్లు సగటు జీవి ఆరోగ్యాన్ని ఉక్కిరిబిక్కిరి చేస్తున్నాయి. ఫలితంగా వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండె లయ తప్పుతోంది. ముందుగా లక్షణాలు కనిపిస్తున్నా గుర్తించకపోవడంతో చాలామంది ప్రాణాలమీదకు తెచ్చుకుంటున్నారు. ఉమ్మడి పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోనూ బాధితుల సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోంది. సోమవారం ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం సందర్బంగా కథనం.
- వట్లూరుకు చెందిన ఓ ఆటో డ్రైవర్ (32) పిల్లలను స్కూలుకు తీసుకెళ్తూ అకస్మాత్తుగా ఛాతిలో నొప్పి రావడంతో ఆటోను పక్కకు నిలిపి బయటకు దిగి ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయాడు. స్థానికులు స్పందించి 108కి సమాచారమివ్వగా అప్పటికే మృతి చెందినట్లు ధ్రువీకరించారు.
- పేరుపాలేెనికి చెందిన నాగబాబు(35) నిత్యావసరాల కొనుగోలుకు ప్రధాన కూడలికి రాగా గుండెలో నొప్పితో పడిపోయాడు. ఆసుపత్రికి తరలించే ప్రయత్నం చేస్తుండగానే మృతి చెందాడు.
వైద్యసేవలు లేక : ఉమ్మడి జిల్లాలో గుండె నొప్పి బాధితులు ఏటా పెరుగుతున్నా ఆ మేరకు సౌకర్యాలు లేవు. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో హృద్రోగ వైద్యనిపుణులు, పరీక్షలు అందుబాటులో లేక ప్రైవేటు ఆసుపత్రులను ఆశ్రయించాల్సి వస్తోంది. ఆర్థిక పరిస్థితులు బాగున్న వారు ఎలాగున్నా పేద, మధ్య తరగతి వారు మాత్రం గుండెనొప్పి వస్తే ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు.
స్టెమితో ప్రాణం పోసి : గుండె నొప్పి వచ్చిన రోగులకు తక్షణ వైద్యం అందించేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం రూ.45 వేలు విలువ చేసే స్టెమి ఇంజెక్షన్ను అందుబాటులోకి తెచ్చింది. ఉమ్మడి జిల్లాలోని ఏలూరు, తణుకు జిల్లా, ప్రాంతీయ ఆసుపత్రుల్లో 2 నుంచి 4 ఇంజెక్షన్లు నిల్వ ఉంచారు. ఇది కాకుండా అవసరాన్ని బట్టి ఔషధ సరఫరా కేంద్రానికి సమాచారం ఇచ్చిన గంటల వ్యవధిలో ఆసుపత్రులకు అందిస్తున్నారు. పశ్చిమ గోదావరిలో 212, ఏలూరులో 330 మందికి స్టెమి ఇంజెక్షన్ల ద్వారా ప్రాణాలు కాపాడారు.
అవగాహనతోనే రక్ష : యువతే ఎక్కువ గతంతో పోలిస్తే 20-45 ఏళ్లలోపు వారిలో గుండె సమస్యలు ఎక్కువయ్యాయి. ఏటా ఉమ్మడి జిల్లాలో సుమారు 70 వేల మంది హృద్రోగ బాధితులుంటే, అందులో యువత శాతం పెరుగుతోందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. వంశపారంపర్యంగా వచ్చే సమస్యలు, శారీరక శ్రమ లేకపోవడం, ఒత్తిడి ప్రధాన కారణాలుగా నిలుస్తున్నాయి. నరసాపురానికి చెందిన 23 ఏళ్ల యువకుడు తరచూ అలసటగా ఉండటంతో పరీక్షల కోసం ఆసుపత్రికి వెళ్లాడు. తీసుకెళ్లేందుకు వచ్చిన తమ్ముడు అనుమానంతో పరీక్షలు చేయించుకోగా అతనికీ రక్తనాళాలు బ్లాక్ అయినట్లు గుర్తించి చికిత్స చేశారు. గతంలో వారి తండ్రి హృద్రోగంతో మృతి చెందారు.
నిర్లక్ష్యం వద్దు : ఛాతిమీద బరువుగా, పట్టేసినట్లు ఉండటం, చెమటలు పట్టడం, ఇతర లక్షణాలుంటే వెంటనే సమీపంలోని వైద్యులను సంప్రదించాలని డీసీహెచ్ఎస్ పి.సూర్యనారాయణ తెలిపారు. సీపీఆర్పై అవగాహన ఉండాలని సూచిస్తున్నారు. కొంతమందిలో హార్ట్బీట్ పెరుగుతుందని వివరిస్తున్నారు. గట్టిగా దగ్గితే సాధారణ స్థితికి చేరుకుంటుందని, గుండెపోటు మరణాలను తగ్గించేందుకు అన్నిచోట్లా స్టెమి ఇంజెక్షన్ అందుబాటులో ఉన్నాయన్నారు.
