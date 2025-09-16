ETV Bharat / state

కిమ్స్ వైద్యుల ఘనత - కాలి నరం నుంచి 600 గ్రాముల శిశువుకు గుండె చికిత్స

నెల‌లు నిండ‌ని శిశువుకు గుండె స‌మ‌స్య‌ - ఈ డివైస్​తో చికిత్స పొంది కోలుకున్న అతి తక్కువ బరువుగల శిశువుగా రికార్డు - శ‌స్త్రచికిత్స అవ‌స‌రం లేకుండా న‌యం చేసిన కిమ్స్ వైద్యులు

Heart surgery for a 600 gram baby through the calf vein
Heart surgery for a 600 gram baby through the calf vein (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 16, 2025 at 4:57 PM IST

Heart Surgery for a 600 Gram Baby through the Leg Vein : ఏడు నెల‌ల‌కే అంటే నెల‌లు నిండ‌క‌ముందే పుట్టిన ఒక శిశువుకు గుండెకు సంబంధించిన స‌మ‌స్య వ‌చ్చింది. శిశువుకి గచ్చిబౌలి కిమ్స్ వైద్యులు అత్యాధునిక ప‌ద్ధ‌తిలో, శ‌స్త్రచికిత్స అవ‌స‌రం లేకుండా న‌యం చేసి ప్రాణం పోశారు. ఇందుకు సంబంధించిన వివరాల‌ను ఆస్ప‌త్రికి చెందిన కన్సల్టెంట్ నియోనాటాజిస్ట్ డాక్టర్ భవాని దీప్తి, క‌న్స‌ల్టెంట్ పీడియాట్రిక్ కార్డియాల‌జిస్ట్ డాక్ట‌ర్ సుదీప్ వ‌ర్మ వివరించారు.

హైదరాబాద్​ న‌గ‌రంలోని టోలిచౌకి ప్రాంతానికి చెందిన దంప‌తుల‌కు నెల‌లు నిండ‌క‌ముందే ఏడు నెల‌ల‌కే బాబు జన్మించాడు. దీంతో అత్యవసర పరిస్థిత్తుల్లో 97 రోజుల పాటు బాబును ఎన్ఐసీయూలో ఉంచాల్సి వచ్చింది. ఈ సమయంలో ఊపిరితిత్తుల నుంచి రక్తం రావడం, గుండె సంబంధిచిన పీడీఏ సమస్య వల్ల వెంటి లేటర్ అవసరం పడింది.

త‌ల్లి క‌డుపులో బిడ్డ ఉన్న‌ప్పుడు ఊపిరితిత్తుల‌కు, మిగిలిన శ‌రీరానికి, రక్త సరఫరా చేసే రక్తనాళాలకు మ‌ధ్య ఒక గొట్టం లాంటిది ఉంటుంది. పుట్టిన 7 నుంచి 10 రోజుల్లో అది మూసుకుపోతుంది. కానీ, నెల‌లు నిండ‌కుండా పుట్టిన పిల్ల‌ల‌కు అది మూసుకోవ‌డం క‌ష్టం అవుతుంది. దీనినే పీడీఏ అంటారు. ఈ సమస్య వల్ల ఊపిరితిత్తుల‌కు ర‌క్తం ఎక్కువ‌గా వెళ్లి ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. గుండె ప‌ని తీరు దెబ్బ‌తింటుంది. నెల‌లు నిండ‌ని శిశువుల్లో 80 శాతం మందికి ఈ త‌ర‌హా స‌మ‌స్య ఉంటుంది. అప్పుడు ఊపిరితిత్తులు ప‌ని చేయ‌క‌పోవ‌డం, గుండె కూడా దెబ్బ‌తిన‌డంతో వెంటిలేట‌ర్ పెట్టాల్సి వ‌స్తుంది. ఈ సమస్యకు ముందుగా మందులు వాడి చూస్తారు. వాటితో న‌య‌మైతే ప‌ర్వాలేదు. లేక‌పోతే మాత్రం త‌ప్ప‌నిస‌రిగా శ‌స్త్రచికిత్స గానీ, ఇలాంటి డివైస్​తో మూసేయ‌డం గానీ చేయాలి. లేక‌పోతే ప్రాణాపాయం కూడా సంభ‌విస్తుంది.

Heart surgery for a 600 gram baby
బాలుడికి చికిత్స చేసిన కిమ్స్ వైద్య బృందం (ETV Bharat)

ఇంత‌కాలం ఎద‌భాగానికి ఒక ప‌క్క నుంచి శ‌స్త్రచికిత్స చేసి ఆ రంధ్రాన్ని మూసేసేవారు. కానీ, ఈ కేసులో బాబు అతి తక్కువ బరువు ఉండ‌డం, ఇత‌ర ఆరోగ్య స‌మ‌స్య‌లు కూడా ఉండ‌డంతో శ‌స్త్రచికిత్స చేయ‌డం అంత సుర‌క్షితం కాద‌ని భావించారు. అందుకే అత్యాధునిక ప‌రిక‌రంతో ఆ రంధ్రాన్ని మూసేయాల‌ని నిర్ణ‌యించారు. సర్జరీ చేసే సమయానికి బాబు బ‌రువు కేవ‌లం 600 గ్రాములు మాత్ర‌మే ఉన్నాడు.

1.2 మిల్లీమీట‌ర్లు చుట్టుకొల‌త ఉన్న పికోలో అనే అత్యాధునిక పరికరాన్ని కాలి న‌రం ద్వారా లోప‌ల‌కు పంపి, దాని సాయంతో రంధ్రాన్ని మూసేశారు. ఈ డివైస్ అమర్చి కోలుకున్న శిశువుల్లో దేశంలోనే అతి తక్కువ బరువు గల చిన్నారిగా రికార్డు సృష్టించాడు. దీంతో రంధ్రం పూడుకుపోయి, బాబుకు ఉన్న ఆరోగ్య స‌మ‌స్య‌ల‌న్నీ న‌య‌మ‌య్యాయి.

"శ‌స్త్రచికిత్స అవ‌స‌రం లేకుండానే పీడీఏ మూయ‌డానికి ఈ ప‌రిక‌రం గేమ్‌ఛేంజ‌ర్ అవుతుంది. బాబుకు ఇక ఎలాంటి స‌మ‌స్య‌లు లేక‌పోవ‌డంతో పాలు కూడా తాగ‌డం మొద‌లుపెట్టాడు. త‌ర్వాత 2.45 కిలోలకు బ‌రువు పెర‌గడంతో డిశ్చార్జి చేశాం" - డాక్ట‌ర్. భవానీ దీప్తి, డాక్ట‌ర్. సుదీప్ వ‌ర్మ

