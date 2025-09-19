ETV Bharat / state

వయసుతో సంబంధం లేకుండా గుండె'పోటు' - నిర్లక్ష్యానికి బలవుతున్న బాధితులు

యసుతో సంబంధం లేకుండా గుండెపోటు - అందుబాటులో అవసరమైన చికిత్స చేసే అవకాశం ఉన్నా దూర ప్రాంతాలలోని ఆసుపత్రులకు రెఫర్ చేస్తున్న వైద్యులు - సమయానికి చికిత్స అందక ప్రాణాలు కోల్పోతున్న బాధితులు

Heart Attack Issue At Mancherial
Heart Attack Issue At Mancherial (ETV Bharat)
Published : September 19, 2025 at 5:18 PM IST

Heart Attack Issue At Mancherial : ఇటీవల కాలంలో గుండెపోటు వయసుతో సంబంధం లేకుండా వస్తోంది. దీనికి సమయానికి చికిత్స అందకపోతే క్షణాల్లో ప్రాణాలు గాల్లో కలిసిపోతున్నాయి. కొంతకాలంగా మంచిర్యాల జిల్లాలో గుండెపోటు కారణంగా మృతి చెందిన వారి సంఖ్య పదుల్లో ఉండగా వారిలో దాదాపు అందరి వయసు 45 సంవత్సరాలలోపే ఉండటం బాధాకరం. మంచిర్యాలలో సంబంధిత ఆసుపత్రులు, అధునాతన సౌకర్యాలు అందుబాటులోకి వచ్చినా పెద్దగా ప్రయోజనం లేకుండా పోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. వైద్య సిబ్బంది బాధితులను వేరే ప్రాంతాలకు తరలిస్తూ వారి మరణాలకు కారకులవుతున్నారు.

కరీంనగర్ తీసుకెళ్లాలని చెప్పారు : మంచిర్యాల జిల్లాకు చెందిన ఓ క్రికెట్ కోచ్​కు అకస్మాత్తుగా గుండెపోటు వచ్చింది. వెంటనే ఆయన మైదానంలోనే కుప్పకూలిపోయారు. కాగా ఆయనకు సీపీఆర్ చేసి స్థానికంగా ఉండే ఓ ప్రైవేటు ఆసుపత్రికి తరలించారు. కరీంనగర్​కు తీసుకెళ్లాలని అక్కడి వైద్యులు సూచించారు. దీంతో అక్కడికి చేరుకునేలోపు మార్గం మధ్యలో మరోసారి గుండెపోటు రావడంతో ఆయన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. 42 ఏళ్లకే ఆయనకు నూరేళ్లు నిండిపోయాయి.

దూర ప్రాంతాల్లోని ఆసుపత్రులకు రెఫరల్ : జిల్లా కేంద్రంలో జరిగిన ఘటనలతో ప్రైవేటు ఆసుపత్రులపై భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. గుండెపోటు వచ్చిన వ్యక్తి విషమ పరిస్థితిలో ఉన్నారని వైద్యులకు అర్థమైనా, అందుబాటులో సంబంధిత డాక్టర్లు అవసరమైన చికిత్స అందించే అవకాశం ఉన్నా, రెండు మూడు గంటల సమయం తీసుకునే దూర ప్రాంతాలలోని ఆసుపత్రులకు రెఫర్ చేయడంపై తీవ్ర ఆరోపణలు వస్తున్నాయి.

ఎందుకని రిఫర్ చేయడం లేదు? : వారి దగ్గర ఈ వైద్యం అందించే వైద్యులు, సదుపాయాలు లేకపోయేసరికి తమకు దగ్గరలోని మరో ఆసుపత్రిలో అవి అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ అక్కడికి తరలించేందుకు ఇష్టపడటం లేదని తెలుస్తోంది. బాధితులను కరీంనగర్, వరంగల్, హైదరాబాద్​ లోని పలు ఆసుపత్రులకు పంపిస్తున్నారు. అయితే మంచిర్యాలలోనే ఈ వైద్యానికి సంబంధించి సౌకర్యం ఉందని తెలిసినా ఎందుకని రిఫర్ చేయడంలేదనే ప్రశ్నలు మొదలవుతున్నాయి.

అంబులెన్స్‌ యజమానులు, డ్రైవర్ల స్కామ్ : ఒక వైపు ప్రైవేటు ఆసుపత్రుల నిర్వాహకులు బాధితులను ఇబ్బందికి గురిచేస్తుంటే మరోవైపు అంబులెన్స్​ యజమానులు, చోదకులు యాతన పెడుతున్నట్లు ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. బాధిత బంధువులు తమకు నచ్చిన ఆసుపత్రికి వెళ్లేందుకు సిద్ధమై వాహనంలోకి ఎక్కితే, డ్రైవర్లు కమీషన్ల కోసం కక్కుర్తి పడుతూ సౌకర్యాలు లేవని తెలిసినా వారికి నచ్చిన చోటుకు తరలిస్తున్నారని బాధితులు వాపోతున్నారు. చివరకు సమయానికి అవసరమైన చికిత్స అందక బాధితుల మృతికి కారణమవుతున్నారు.

వారికి మంచి పేరొస్తుందని ప్రాణాలతో చెలగాటం : నగరంలోని కొన్ని ప్రైవేటు ఆసుపత్రులకు గుండె సంబంధిత వ్యాధులతో వస్తే ఇక్కడే ఉన్న వేరే ఆసుత్రులకు పంపేందుకు ఇష్టపడంటం లేదు. స్థానికంగా అన్ని వసతులతో కూడిన సౌకర్యాలు ఉన్నాయని తెలిసినా వారికి మంచి పేరొస్తుందని, బాధితులు సైతం ఆ ఆసుపత్రి పేరునే ప్రచారం చేస్తారనే ఆలోచనతో రెఫర్​ చేయడం లేదని సమాచారం. పేరు కోసం బాధితుల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడుతున్నారని కనిపిస్తోంది. వీరి వ్యాపార పోటీ మధ్య అమాయకులు తమ ప్రాణాలు కోల్పోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడుతోందని బాధితులు వాపోతున్నారు.

పిల్లలకు పెరిగిన గుండెపోటు ముప్పు- దేశంలో తొలిసారి అధ్యయనం- షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి!

ఆరోగ్యంగా ఉన్నా "సడన్​ హార్ట్​ ఎటాక్​" ఎందుకు వస్తుంది? - నిపుణుల సమాధానమిదే!

