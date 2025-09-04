Healthy Food and Drinks Business : మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు ఆరోగ్యంలో ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తాయి. కరోనా తర్వాత ప్రజల జీవనశైలి, ఆహారపు అలవాట్లలో చాలా మార్పులు వచ్చాయి. రోగ నిరోధక శక్తి, విటమిన్లు, కార్బోహైడ్రెట్లు, ప్రొటీన్లు ఉండే ఆహార పదార్థాలపై అవగాహన పెరిగింది. అయితే ఇప్పుడున్న ఉరుకులు, పరుగుల జీవితంలో అన్నీ ఇంట్లోనే చేసుకోవాలంటే కష్టం. కొన్నిసార్లు ఇంట్లో వంట చేసుకోలేం కూడా. దీంతో హోటళ్లకు బాగా డిమాండ్ పెరిగింది. ఇలాంటి వారికి చిరు ధాన్యాల వంటలు, రోజుకో కూరగాయ జ్యూస్లంటే కష్టమే మరి. దీన్నే ఆసరాగా చేసుకుంటున్న కొందరు, ప్రజల అభిరుచికి తగ్గట్లుగా 'మిల్లెట్ టిఫిన్స్' అని మేలైన ఆహారం, కూరగాయలు, పండ్లతో జ్యూస్లు చేస్తూ ప్రజలకు విక్రయిస్తూ ఉపాధి పొందుతున్నారు.
ఇది వరకు ఉదయం లేవగానే ఫ్రెష్ అప్ అవ్వాలి. తర్వాత టిఫిన్, చాయ్, కాఫీ లేదా పాలు. ఇదే చేసేవారు. కానీ ఇప్పుడు అలా కాదు. చాలా వరకు టీ, కాఫీలకు టాటా చెప్తున్నారు. శరీరానికి మేలు చేసే గుమ్మడి, సొర, కాకర, గోధుమ గడ్డి, బీట్ రూట్, క్యారెట్, దోస, ఉసిరి, అల్లం లాంటివి జ్యూసులుగా తీసుకోవడం అలవాటు చేసుకుంటున్నారు.
అలాగే ఇప్పుడు బాగా ఫేమస్ అవుతున్న మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్కు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారు. వాటితో చేసిన ఇడ్లీ, దోశ, ఉప్మా, గటక వంటి వాటిని అల్పాహారంలోకి అలవాటు చేసుకుంటున్నారు. బరువు తగ్గడానికి సొరకాయ జ్యూస్ ఖాళీ కడుపుతో తాగాలని వైద్య నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. కానీ రుచి చూసి తాగాలని, చేదుగా ఉంటే అది విషంగా మారే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరిస్తున్నారు. లివర్, రక్తశుద్ధి, రోగ నిరోధక శక్తి, మధుమేహం లాంటి వాటి కోసం కాకర జ్యూస్ ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు.
పుణెలో ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మరీ : ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని కేఆర్కే కాలనీకి చెందిన సంతోష్ ఫుడ్ బిజినెస్ పెట్టాలి అనుకున్నాడు. అందరికంటే భిన్నంగా ఉండాలి, ప్రజలు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి అనుకున్నాడు. అందుకు ఆహారపు అలవాట్లు, మేలైన ఆహారం, కూరగాయల్లో ఉండే విటమిన్లు, వాటిని ఎన్ని రకాలుగా తయారు చేసి వినియోగదారులకు అందించవచ్చు అనే అంశంపై పుణెలో శిక్షణ పొందాడు. ఫుడ్ ట్రక్ పైన చిన్నగా గోధుమ గడ్డి జ్యూస్ స్టాల్ ఏర్పాటు చేశారు. వాకింగ్కు వచ్చేవారు పలు రకాల జ్యూస్లు కావాలి అనడంతో తనకున్న అనుభవంతో 25 రకాల జ్యూస్లను అందుబాటులో పెట్టాడు. అలాగే ఏ రకం జ్యూస్ వల్ల ఏం ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేశాడు.
కూరగాయల జ్యూస్ : కడెంకు చెందిన రవికిరణ్ ప్రజలు ఆసక్తి చూపే ఆహారపు అలవాట్లను ఉపాధిగా మార్చుకున్నాడు. మొదట్లో కేవలం గోధుమ గడ్డిని ట్రేలో ఇంట్లో పెంచి, తీసుకొచ్చి జ్యూస్ తయారు చేసి ఇచ్చేవాడు. రానురాను ఇతర కూరగాయల జ్యూస్లు కూడా కావాలని వినియోగదారులు అడగడంతో ఆరోగ్యానికి మేలు చేసే అనేక రకాల కూరగాయలను తీసుకొచ్చి జ్యూస్ చేసి అమ్ముతున్నట్లు తెలిపారు. ఏ జ్యూస్తో ఏ రకమైన మేలు జరుగుతుందో తెలిపే బోర్డు ఏర్పాటు చేశాడు.
మిల్లెట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ తయారు చేసి : ఆదిలాబాద్ పిట్టల్వాడకు చెందిన శ్రీనివాస్ రాగులు, కొర్రలు, అరికెలు, సామలు, ఊదలతో చేసిన ఆహార పదార్థాలను చద్దన్నం పేరిట కుండల్లో పెట్టి అమ్ముతున్నారు. ఇటీవల కాలంలో మిల్లెట్ ఫుడ్కు విపరీతంగా డిమాండ్ పెరింగింది. మిల్లెట్ ఐస్క్రీం కుడా అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఆహారంలో చిరుధాన్యాలకు ప్రాధాన్యత ఉండటంతో ఇటీవల జంక్ఫుడ్ను వదిలేసి కొంతమంది మిల్లెట్స్తో తయారయ్యే ఇడ్లీలు, ఇతర టిఫిన్లు తదితర వాటిపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. వాటిని ఇళ్లల్లో చేసుకోవాలంటే 24 గంటలు నానబెట్టాల్సి ఉంటుంది. అంత ఓపిక, సమయం లేకపోవడంతో కనీసం ఒక పూట తినాలనుకునే తీసుకెళ్తున్నారు.
కొర్రలతో మిల్లెట్ డ్రింక్ - రోజుకు 1000 లీటర్లు, ఏడాదికి రూ.36 లక్షలు టర్నోవర్
లెక్చరర్ ఉద్యోగం వదులుకుని - మిల్లెట్ హోటల్తో మిరాకిల్ చేస్తున్న యువతి