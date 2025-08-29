Rubi Roti In Vijayawada: ఒకప్పుడు మధ్య వయసు దాటాకే ఆరోగ్యంపై భయాందోళనలు ఉండేని. కానీ ప్రస్తుతం చిన్నా, పెద్దా అనే తేడా లేకుండా ప్రతీ ఒక్కరికీ ఏవో ఒక జబ్బులు వస్తూనే ఉన్నాయి. మరీ ముఖ్యంగా బీపీ, డయాబెటిస్ బారిన పడేవారు చాలామందే ఉన్నారు. దీనికి పరిష్కారంగా పౌష్టికాహార పదార్థాలతో వినూత్న రోటిని తయారుచేశాడు విజయవాడకు చెందిన యువకుడు. దేశవిదేశాల్లో ఆదరణ పొందుతోన్నఈ రూబీ రోటి విశేషాలేంటి? దీనివల్ల ఎలాంటి ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయో ఈ స్టోరీలో చూసేద్దాం.
విజయవాడకు చెందిన ఈ యువకుడి పేరు చలసాని ధీరజ్. దేశంలోనే పేరొందిన బిట్స్ పిలానీలో ఇంజినీరింగ్ చదివాడు. ఆపై బ్రిటన్లో ఎంబీఏ పూర్తి చేసి ప్రస్తుతం అక్కడే స్థిరపడ్డారు. దేశానికి, సమాజానికి తనవంతు ఏదైనా చేయాలనే తపన నుంచి పుట్టుకొచ్చిందే ఈ రూబీ రోటీ. వినడానికి ఒకింత కొత్తగా అనిపిస్తున్నా. ఈ పేరుతో పాటు ఆ పదార్థమూ వినూత్నమే. ఈ రోటీ విజయవాడ కేంద్రంగా తయారవుతూ స్థానికంతో పాటు విదేశాలకూ చేరుతోంది.
అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రయోగాశాలలో నిర్థరణ: మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారంగా అందుబాటులోకి వచ్చిన ఈ రూబీ రోటీని సోయా, కొర్రలు, జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు, సత్తుపిండి, కొబ్బరి, బాదం, పసుపు, మిరపకాయ, జీలకర్ర, మెంతులు, కరివేపాకు, పాలకూర, పుదీనా వంటి ఆరోగ్యకర పదార్థాలతో తయారు చేస్తున్నారు. వీటన్నింటితో తయారుచేసిన ఈ రోటీలో గ్లైసమిక్ ఇండక్స్ 4.4గా ఉంటోంది. ఇంత తక్కువ జీఐ అనేది ఇప్పటివరకు వినియోగిస్తున్నఏ ఆహార పదార్ధంలో లేదని అంతర్జాతీయ వైద్య ప్రయోగాశాలలో నిర్ధరణ అయ్యింది.
సమాజానికి ఏదైనా చేయాలని ఆలోచిస్తున్న తరుణంలో ఆరోగ్య సమస్యల్లో ఓ సునామిలా విరుచుకుపడుతున్నమధుమేహం గురించి ధీరజ్ వైద్యులతో చర్చించారు. ఆహారపు అలవాట్లు, క్రమం తప్పకుండా మందుల వాడకం ఒక్కటే ఇప్పటికి ఈ వ్యాధిని అదుపులో ఉంచుకోవడానికి ఉన్న ఏకైక మార్గమని వైద్యులు సూచించిన విషయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకున్నాడు. ఆరోగ్యకర ఆహార పదార్థాలతో ఓ కొత్త ఆవిష్కరణ చేయాలని నిర్ణయించాడు. అలా తయారయ్యిందే ఈ రూబీరోటి అంటున్నాడు ధీరజ్.
రూబీరోటీ శరీరానికి మేలు: వివిధ రకాల మిల్లెట్ల మిశ్రమంతో తయారైన ఈ రోటీలో తక్కువ గ్లైసమిక్ ఇండెక్స్ కలిగి ఉందంటున్నారు ఈ యువకుడు. రోజూ తీసుకునే ఆహారంలో రూబీరోటీని చేర్చుకుని ప్రత్యక్షంగా ఫలితాలను చూసిన తర్వాతే నమ్మండని ఘంటాపథంగా చెబుతున్నారు. రాగులు, బాజ్రా, జొన్నలు వంటి చిరుధాన్యాలతో తయారైన ఈ రూబీరోటీ శరీరానికి మేలు చేకూరుస్తుంది. Psilium Husk అనే ప్రత్యేక పదార్థం ద్వారా ఇందులో సొల్యూబుల్ ఫైబర్ అధికంగా ఉండి జీర్ణవ్యవస్థకు ఎంతో మేలు చేస్తుందని ధీరజ్ వివరిస్తున్నారు.
నవేలియా ఫుడ్స్ పేరిట ఆన్లైన్లో విక్రయాలు: ప్రపంచ ప్రసిద్ధి గాంచిన పోషకాహార ప్రయోగశాలలో పరీక్షలతోపాటు వైద్య పరీక్షల్లోనూ మంచి ఫలితాలు చూశామంటున్నాడు ధీరజ్. ప్రస్తుతం విజయవాడలో ప్రత్యక్షంగా ఇతర చోట్లకు నవేలియా ఫుడ్స్ పేరిట ఆన్లైన్ వేదికగా విక్రయాలు చేస్తున్నారు. త్వరలో హైదరాబాద్తో పాటు ఇతర ముఖ్య నగరాల్లోనూ రెడీ టూ ఈట్ రోటీ, ఉప్మా మిక్స్ వంటి వాటిని అందుబాటులోకి తీసుకు వస్తామంటున్నారు ధీరజ్.
'న్యూట్రిషన్ పరంగా మంచి ఆహార పదార్థం. డయాబెటిస్ వారి కోసం ఆవిష్కరించిన రోటీ ఇది. రూబీ రోటీని డాక్టర్స్ డెవలప్ చేశారు.ఈ రోటీలో గ్లైసమిక్ ఇండక్స్ 4.4గా ఉంటోంది. ఇంత తక్కువ జీఐతో తయారైన రోటీ భారతదేశంలో ఎక్కడా కూడా లేదు.' - చలసాని ధీరజ్, రూబీరోటీ ఆవిష్కర్త
తక్కువ జీ.ఐ ఉన్న ఆహారం కోసం చూస్తున్న సమయంలో ఈ రూబీరోటీ అందుబాటులోకి రావడం ఆనందంగా ఉందని వినియోగదారులు చెబుతున్నారు. ఈ రోటీ తినక ముందు. తిన్న తర్వాత వచ్చే మార్పు స్పష్టంగా కనిపిస్తుందంటున్నారు. డయాబెటీస్గ్రస్తులకు ఇది మంచి ఆహారంగా పేర్కొన్నారు. ఈ మిశ్రమంతో రోటీ చేసుకుని తిన్నప్పుడు వెంటవెంటనే ఆకలి అవ్వడం. నిద్ర రావడం వంటివి లేవని, ఇంకా ఉత్సాహంగా అనిపించిందని చెబుతున్నారు డాక్టర్ విరాజిత. డయాబెటీస్ అదుపులో ఉంచేందుకు ఇది మంచి ఆహారంగా పేర్కొన్నారు. ఈ రూబీ రోటీ కేవలం డయాబెటిక్, ప్రీ-డయాబెటిక్ వ్యక్తులకే కాదు, ఆరోగ్యాన్ని మెరుగు పరుచుకోవాలనుకునే ప్రతీ ఒక్కరికీ ఉపయోగకరం అంటున్నారు. బరువు తగ్గడం, గుండె సంబంధిత వ్యాధుల ముప్పును తగ్గించడంలోనూ ఇది తోడ్పడుతుందని చెబుతున్నారు.
