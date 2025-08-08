Essay Contest 2025

చిన్నారులకు భారమైన బడి సంచులు - శారీరక ఎదుగుదలపై ప్రభావం - HEAVY SCHOOL BAG EFFECT CHILDREN

చిరుప్రాయంలోనే వెన్ను నొప్పికి గురవుతున్న పిల్లలు - పుస్తకాలు, క్యారేజీ, నీళ్ల సీసాతో పాటు దుస్తులు, బూట్ల బరువును మోయలేక మోసుకెళుతున్న వైనం

HEAVY SCHOOL BAG EFFECT TO CHILDREN
HEAVY SCHOOL BAG EFFECT TO CHILDREN (Eenadu)
Published : August 8, 2025 at 10:51 PM IST

Students Face Health Problems Due To School Bags Weight: విద్యార్థులకు బడి సంచి భారంగా మారింది. దీని ప్రభావంతో చిరుప్రాయంలోనే పిల్లలు వెన్ను నొప్పికి గురవుతున్నారు. ఒకటో తరగతి విద్యార్థి కూడా ఆరేడు పుస్తకాలు, క్యారేజీ, నీళ్ల సీసాతో పాటు బూట్ల బరువును మోయలేక మోసుకెళుతున్నారు. ఈ భారాన్ని తగ్గించాలనే ఆలోచనతో కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుని పుస్తకాల బరువును తగ్గించింది. కానీ ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో మాత్రం అమలు కావడం లేదు. నర్సరీ, ఎల్‌కేజీ, యూకేజీ విద్యార్థులకు 5 కేజీలకు పైబడి బరువున్న పుస్తకాలను ఇస్తున్నారు. ఈ బరువుతో కండరాలు, ఛాతీపై ఒత్తిడి పెరిగి విద్యార్థుల శారీరక ఎదుగుదలపై సైతం తీవ్ర ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

నో బ్యాగ్ డే అమలేదీ: స్కూల్​ పిల్లల్లో ఆహ్లాదాన్ని నింపేందుకు నో బ్యాగ్​ డే నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. దీన్ని అనుసరించి 6 నుంచి 8వ తరగతి వరకు సంవత్సరానికి 10 రోజులు బ్యాగుల్లేని బడిని నిర్వహించాలని సూచించింది. ప్రతి శనివారం నో బ్యాగ్ డే అమలు చేయాలని నిర్ణయించారు. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరి నెలలో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ అధికారులకు ఆదేశాలను జారీ చేశారు. అయినప్పటికీ ఇది ఎక్కడా అమలు కావడం లేదు. ఈ సంవత్సరమైనా దీన్ని అమలు చేస్తే పిల్లలకు కనీసం కొన్ని రోజులైనా బరువు బాధలు తప్పే అవకాశం ఉంది.

చిరుప్రాయంలోనే భుజాలు, కీళ్ల నొప్పులు: విద్యార్థులు చిన్న వయసులోనే భుజాలు, కీళ్ల నొప్పులతో బాధపడుతున్నారు. కండరాలు, ఛాతీపై ఒత్తిడి పెరుగుతోంది. విద్యార్థుల శారీరక ఎదుగుదలపై సైతం తీవ్ర ప్రభావం పడే ప్రమాదం ఉందని వైద్యులు హెచ్చరిస్తున్నారు. వయసుకు మించిన మోతతో వెన్నుపూసపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది. హోంవర్కులు లాంటివి స్కూలులోనే చేయించి పుస్తకాలను పాఠశాలలోనే పెట్టుకునేలా చేయించినట్లయితే కొంచెమైనా భారం తగ్గే అవకాశం ఉంది. విద్యార్థి శరీర బరువులో దాదాపు రెండో వంతు బరువును మోస్తూ పాఠశాలలకు వచ్చి వెళుతుండడంతో అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారని ఇప్పటికే పలు నివేదికలు స్పష్టం చేస్తున్నాయి.

సంచి బరువు ఎక్కువగా ఉంటే వెన్నెముకపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది. మెడ నొప్పి వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. తరచూ అనారోగ్యానికి గురవుతుంటారు. శరీర ఆకృతి పూర్తిగా దెబ్బతినడంతో పాటు దీర్ఘకాలంగా సమస్యలు వేధించే అవకాశం ఉంది. అంతేకాకుండా ఎముకల అమరికలో మార్పులు రావడం, నొప్పులు సైతం అధికంగా రావడంతో తిమ్మిర్లు, ఇతర రుగ్మతలు వచ్చే ప్రమాదం ఉంది.

జిల్లాలోని పాఠశాల వివరాలు: శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రాథమిక పాఠశాలలు 2,419 ఉండగా, అందులో ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలు 329 గా ఉన్నాయి. ఉన్నత పాఠశాలలు 420, ఆదర్శ పాఠశాలలు 11, వీటితో పాటు కస్తూర్బా గాంధీ బాలికల విద్యాలయాలు 12 వరకూ ఉన్నాయి. వీటన్నింటితో కలిపి జిల్లాలో మొత్తం విద్యార్థుల సంఖ్య 2.17 లక్షలుగా నమోదయింది.

