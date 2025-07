ETV Bharat / state

స్కూల్ బ్యాగ్ బరువుతో - విద్యార్థుల వెన్నెముక పైనే భారమంతా! - HEAVY SCHOOL BAG AFFECT CHILDREN

Health Problems Faced By Students Due To The Weight Of School Bags: జిల్లాలో ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు కలిపి 1,589 ఉన్నాయి. వీటిల్లో మొత్తం 1.45 లక్షల మంది విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. ఫస్ట్ క్లాస్ స్టూడెంట్ సైతం ఆరేడు పుస్తకాలు, క్యారేజీ, వాటర్ బాటిల్​ తదితర వాటిని మొస్తూ వెళ్తున్నాడు. దీని కారణంగా వారు అనేక అనారోగ్య సమస్యలకు గురవుతున్నారు. విద్యార్థుల స్కూల్ బ్యాగ్​ బరువు తగ్గించాలనే ఆలోచనతో కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు తీసుకుంది. కానీ ప్రైవేటు పాఠశాలల్లో ఇది అమలు కావడం లేదు. ఎల్​కేజీ నుంచి యూకేజీ విద్యార్థులతో 5 కిలోల కంటే ఎక్కువ బరువున్న పుస్తకాలను మోయిస్తున్నారు. దీని కారణంగా విద్యార్థులు అనారోగ్య సమస్యలకు ఎదుర్కొంటున్నారు.

పార్వతీపురం పట్టణానికి చెందిన రమేష్ కుమార్ పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నాడు. కొంతకాలంగా వెన్నునొప్పితో బాధపడుతున్నాడు. ఇటీవల నొప్పి కాస్త ఎక్కువ కావడంతో తల్లిదండ్రులు డాక్టర్ వద్దకు తీసుకువెళ్లారు. స్కూల్ బ్యాగ్ బరువు కారణంగా నొప్పి వచ్చిందని డాక్టర్ తెలియజేశారు.

పార్వతీపురం మండలం పెదబొండపల్లికి చెందిన ఉమ పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలలో తొమ్మిదో తరగతి చదువుతోంది. ఆమె ప్రతిరోజూ కాంప్లెక్స్ నుంచి బరువైన సంచితో కిలోమీటరు దూరంలో ఉన్న పాఠశాలకు వెళ్లి వస్తుండడంతో తరచూ అనారోగ్య సమస్యలకు గురవుతోంది.

నో బ్యాగ్ డే అమలేదీ: స్కూల్​ పిల్లల్లో ఆహ్లాదం నింపేందుకు నో బ్యాగ్​ డే నిర్వహించాలని కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్గదర్శకాలు జారీ చేసింది. 6 నుంచి 8వ తరగతి వరకు సంవత్సరానికి 10 రోజులు బ్యాగుల్లేని బడిని నిర్వహించాలని సూచించింది. ప్రతి శనివారం నో బ్యాగ్ డే అమలు చేయాలన్నారు. ఈ సంవత్సరం ఫిబ్రవరిలో రాష్ట్ర విద్యాశాఖ మంత్రి లోకేశ్ అధికారులకు ఆదేశాలిచ్చారు. అయినా ఇది ఎక్కడా అమలు కావడంలేదు. ఈ సంవత్సరం దీన్ని అమలు చేస్తే పిల్లలకు కనీసం కొన్ని రోజులైనా బరువు బాధలు తప్పుతాయి.