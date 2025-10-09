ETV Bharat / state

స్మార్ట్ ఫోన్ ఎక్కువగా వాడుతున్నారా? - ఇలా వాడితే ఈ జబ్బులు రావడం పక్కా!

ఎక్కువగా స్మార్ట్‌ఫోన్‌ వాడటం వల్ల కలిగే ఆరోగ్య సమస్యలు - గంటకు ఒకసారి ఫోన్‌ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలని డాక్టర్ల సూచన

Disadvantages of Excessive Smartphone Use
Disadvantages of Excessive Smartphone Use (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 9, 2025 at 11:52 PM IST

2 Min Read
Disadvantages of Excessive Smartphone Use : స్మార్ట్‌ఫోన్‌ ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తే తీవ్రమైన మెడ, భుజం, వెన్నునొప్పి సమస్యలు పెరుగుతున్నట్లు నిమ్స్‌ డాక్టర్లు చెబుతున్నారు. చాలా మందిలో చిన్న వయస్సులోనే స్పాండిలైటైస్‌ బయట పడుతోందని డాక్టర్లు పేర్కొంటున్నారు.

  • కొందరు అర నిమిషం, నిమిషం నిడివి ఉన్న వీడియోలను గంటల తరబడి చూస్తున్నారు. ముందుకు మెడ వంచడం వల్ల కండరాలపై తీవ్ర ఒత్తిడి పడుతోంది.
  • అడ్డదిడ్డంగా కూర్చొని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో ఎక్కువ టైం గడపడం వల్ల ఆ ప్రభావం వెన్నుపై పడుతోంది. కండరాలపై ఒత్తిడి పడి తీవ్రమైన వెన్నునొప్పికి దారి తీస్తోంది. చాలా మంది ద్విచక్ర వాహనంపై వెళ్తూ మెడ ఒక్కపక్కకు వంచి ఫోన్​లో మాట్లాడుతుంటారు. మరికొందరు చేతిలో ఫోన్‌ పెట్టుకొని మాట్లాడుతూ డ్రైవ్​ చేస్తుంటారు. భుజం, మెడ ఒక వైపునకు వంచడం వల్ల ఆ ప్రాంతంలో కండరాలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతోంది.
  • మరికొందరిలో వెన్నెముకపై భారం పడి స్పాండిలైటిస్‌కు దారి తీస్తోంది.
  • గంటల తరబడి ఒకే స్థితిలో భుజాలు, మెడ, చేతులను ఉంచడంతో కండరాల్లో గట్టిదనం ఏర్పడి నొప్పులకు కారణం అవుతోంది. ముఖ్యంగా 30 నుంచి 40 సంవత్సరాలల్లో ఎక్కువ మంది ఈ సమస్యలతో డాక్టర్లను సంప్రదిస్తున్నారు.
  • ఒకేచోట గంటల తరబడి కూర్చొని స్మార్ట్‌ఫోన్‌లో గడపడంతో పొట్ట చుట్టూ కొవ్వు పెరిగి అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం, ఫ్యాటీలివర్‌తో పాటు గుండె సమస్యలకు హేతువుగా మారుతోంది.

గంటకు ఒకసారి ఫోన్‌ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలి : స్మార్ట్‌ ఫోన్, కంప్యూటర్‌ ఉపయోగంతో చాలా మందిలో మెడ పట్టేయడం, నడుం, భుజం నొప్పితో బాధపడుతున్నారని నిమ్స్‌కు చెందిన ఆర్థోపెడిక్‌ విభాగాధిపతి డాక్టర్‌ సీహెచ్‌ నగేష్ తెలిపారు. గతంలో పోల్చితే ఈ తరహా కేసులు ప్రస్తుత కాలంలో పెరుగుతున్నాయని అన్నారు. ప్రతి అరగంట లేదా గంటకు ఒకసారి ఫోన్‌ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలని సూచించారు. ప్రతీ ఇరవై నిమిషాల పాటు అటు ఇటు నడవాలని చెప్పారు. పడుకునే టైంలో ఫోన్‌ అసలు వాడకూడదని, ఫోన్‌ను తలకు అనుకూలమైన ఎత్తులో ఉంచుకోవాలని సూచించారు. నొప్పి ఎక్కువగా ఉంటే మాత్రం డాక్టర్లు లేదా ఫిజియోథెరపిస్ట్‌ సలహాలతో వ్యాయామాలు చేయాలని, అలాగే కొన్ని ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించాలని వివరించారు.

"స్మార్ట్‌ ఫోన్, కంప్యూటర్‌ ఉపయోగంతో చాలా మందిలో మెడ పట్టేయడం, నడుం, భుజం నొప్పితో బాధపడుతున్నారు. గతంలో పోల్చితే ఈ తరహా కేసులు ప్రస్తుత కాలంలో పెరుగుతున్నాయి. ప్రతి అరగంట లేదా గంటకు ఒకసారి ఫోన్‌ను పూర్తిగా పక్కన పెట్టాలి. ఇరవై నిమిషాల పాటు అటు ఇటు నడవాలి. పడుకునే టైంలో ఫోన్‌ అసలు వాడకూడదు. ఫోన్‌ను తలకు అనుకూలమైన ఎత్తులో ఉంచుకోవాలి. నొప్పి అధికంగా ఉంటే మాత్రం డాక్టర్లు లేదా ఫిజియోథెరపిస్ట్‌ సలహాలతో వ్యాయామాలు చేయాలి. అలాగే కొన్ని ఆరోగ్య జాగ్రత్తలు పాటించాలి."- డాక్టర్‌ సీహెచ్‌ నగేష్, ఆర్థోపెడిక్‌ విభాగాధిపతి, నిమ్స్‌

