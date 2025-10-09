ETV Bharat / state

అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు కుట్ర - ప్రజలను రెచ్చగొట్టేందుకే జగన్ పర్యటన: మంత్రి సత్యకుమార్​

జగన్ నర్సీపట్నం పర్యటనపై ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేసిన మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్ - మెడికల్ కాలేజీలపై జగన్‌కు ఎలాంటి చిత్తశుద్ధి లేదంటూ ఆగ్రహం

Satyakumar_comments_on_Jagan
Satyakumar_comments_on_Jagan (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 2:50 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Minister Satyakumar Comments on Jagan Narsipatnam Tour: అభివృద్ధిని అడ్డుకునేందుకు జగన్ అనేక కుట్రలు చేస్తున్నారని వైద్యారోగ్యశాఖ మంత్రి సత్యకుమార్‌ యాదవ్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అలానే దీనిని ఆపేందుకు కోర్టులో పిటిషన్లు కూడా వేసిన సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయని అన్నారు. పేదలకు మంచి చేయాలనే పీపీపీ విధానానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుందని తెలిపారు. మెడికల్ కళాశాలల నిర్మాణం కూడా పీపీపీ విధానానికి నిర్ణయమని తెలిపారు. పీపీపీ అంటే జగన్‌కు తెలియనిది కాదు కదా అని ప్రశ్నించారు. మెడికల్ కళాశాలలకు ఎన్ని మొండి గోడలు ఉన్నాయో అందరూ చూశారని, అదే విధంగా పీపీపీ విధానంలో ప్రైవేటుకు అమ్మేస్తున్నారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారమని మంత్రి మండిపడ్డారు.

వైఎస్సార్సీపీ నేతలని అసెంబ్లీ, మండలిలో చర్చకు రమ్మంటే రాకుండా పారిపోయారని మంత్రి సత్యకుమార్‌ విమర్శించారు. నర్సీపట్నం పర్యటనకు కారణమేంటో జగన్ స్పష్టంగా చెప్పగలరా అని ప్రశ్నించారు. ప్రజలను రెచ్చగొట్టేలా బలప్రదర్శనకే జగన్ పర్యటన చేస్తున్నారని అలానే గతంలో అనేక ప్రాంతాల్లో ఆయన పర్యటనలు ఎలా సాగాయో చూశామని సత్యకుమార్‌ అన్నారు. మెడికల్ కాలేజీలపై జగన్‌కు ఎలాంటి చిత్తశుద్ధి లేదని, కేవలం ఆర్భాటం, హడావిడి కోసమే జగన్ పర్యటనలు చేస్తున్నారని విమర్శించారు. రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందడం వికృత మనస్తత్వం ఉన్న జగన్‌కు ఇష్టం లేదని మంత్రి సత్యకుమార్‌ మండిపడ్డారు.

పీపీపీ విధానంలో వచ్చిన నష్టమేంటి: 5 కిలోమీటర్లకు హెలికాఫ్టర్‌లో వెళ్లే జగన్ 60 కిలోమీటర్లు రోడ్డుపై వెళ్లేందుకు అనుమతి అడుగుతున్నారని మంత్రి సత్యకుమార్ అన్నారు. వైఎస్సార్సీపీ నేతలు విశాఖలో గతంలో ఎంత దారుణాలు చేశారో ప్రజలు చూశారని వ్యాఖ్యానించారు. యాజమాన్య హక్కులు‌ ప్రభుత్వం వద్దే ఉంటాయి ఇప్పుడు పీపీపీ విధానంలో వచ్చిన నష్టమేంటని, ఇంకా ప్రైవేటుపరం చేస్తున్నారని చెప్పడం తప్ప అది వాస్తవమని నిరూపించారా అని ప్రశ్నించారు. అడ్మినిస్ట్రేషన్ శాంక్షన్‌కు రూ.500 కోట్లు ఇచ్చి రూ.10.70 కోట్లే జగన్ ఖర్చు పెట్టారని అన్నారు. అలానే కాలేజీలకు రూ.8,500 కోట్లు ఖర్చు పెట్టాల్సి ఉండగా కేవలం రూ.1,550 కోట్లే వెచ్చించారని మంత్రి సత్యకుమార్ విమర్శించారు.

ఒక్క పులివెందుల కాలేజీకే నిధులు మొత్తం ఇచ్చారని, జగన్ రాష్ట్రానికి సీఎంగా చేశారా ఒక్క పులివెందులకే ఉన్నారా అని మంత్రి సత్యకుమార్‌ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరాంధ్రలో గిరిజన వర్సిటీ రాకుండా జగన్ అడ్డుకున్నారని, ఇప్పుడు ఆ గిరిజన ప్రాంతాలకు వెళ్లి పరిశీలిస్తే జగన్‌కు వాస్తవం తెలుస్తుందని అన్నారు. పునాదులు నిర్మాణం చేసినచోట మెడికల్ కాలేజీలు ఎలా నిర్వహిస్తారని ప్రశ్నించారు. కమీషన్ల కోసం చేసిన పని బయటకొస్తుందనే భయం జగన్‌లో ఉందని కానీ ఇప్పటికైనా జగన్ చేసిన తప్పు ఒప్పుకొని, ప్రజలకు క్షమాపణ చెప్పాలని మంత్రి సత్యకుమార్‌ అన్నారు.

రెచ్చగొట్టేలా మాట్లాడటం, బెంగళూరుకి వెళ్లిపోవటం: ప్రజలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు, రాష్ట్రంలో అలజడి సృష్టించేందుకే జగన్ పర్యటనలు చేస్తున్నారని విజయనగరం ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు మండిపడ్డారు. కూటమి ప్రభుత్వ సమర్థ పాలనలో ప్రజలు సంతోషంగా ఉండటం ఇష్టం లేక జగన్ డైవర్షన్ పాలిటిక్స్ చేస్తున్నారని అంతే కాకుండా ప్రజలను రెచ్చగొట్టే విధంగా పర్యటనల్లో వ్యవహరిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పర్యటనలతో ప్రజలను రెచ్చగొట్టడం, శాంతిభద్రతలకు విఘాతం కలిగించటం, తిరిగి బెంగళూరు ప్యాలెస్​కు వెళ్లిపోవటం జగన్​కు పరిపాటిగా మారిందన్నారు. వైద్యకళాశాలల పనులు పరిశీలించాలనుకుంటే రాయలసీమలో తాను నిర్మించిన కళాశాలల భవనాలను పరిశీలించవచ్చు కదా అని ప్రశ్నించారు.

'గీత దాటితే క్రిమినల్‌ చర్యలే' - జగన్‌ పర్యటనపై డీజీపీ హరీష్‌ కుమార్‌ గుప్తా హెచ్చరికలు

"ఆ సైకోని కలిసేందుకు వెళ్లలేదు" - అసెంబ్లీలో బాలకృష్ణ ఫైర్

For All Latest Updates

TAGGED:

JAGAN NARSIPATNAM TOURSATYAKUMAR COMMENTS ON JAGAN TOURజగన్ నర్సీపట్నం పర్యటనMINISTER SATYAKUMAR ON JAGAN TOURSATYAKUMAR COMMENTS ON JAGAN

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఇప్పుడు తెలుగులోనూ గూగుల్ "AI Mode"- యూజర్లకు ఇక పండగే!

ఒలిపింక్ మెడల్ విన్నర్​పై సస్పెన్షన్ వేటు- ఎందుకంటే?

సిజేరియన్ తర్వాత ఆందోళన అవసరం లేదు! - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

నోబెల్ వెనుకున్న చరిత్ర ఏమిటి? ఆల్ఫ్రెడ్ నోబెల్‌కు అంత సంపద ఎక్కడిది? విజేతలను ఎలా ఎంపిక చేస్తారు?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.