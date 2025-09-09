ETV Bharat / state

అమ్మ చేతి వంటతోనే ఆరోగ్యం - అడిగారు కదా పిల్లలకు ఫాస్ట్​ఫుడ్ కొనివ్వకండి!

అమ్మ చేతి వంటతో ఆరోగ్యం - తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడుతున్న విద్యార్థులకు అమ్మ చేతి వంట - రోగనిరోధక శక్తి, తరచూ సీజనల్​ వ్యాధుల బారిన పడకుండా ఉండేందుకు ఇంట్లో భోజనం ఉత్తమం

Health for Children with Mother Cooking
Health for Children with Mother Cooking (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 9, 2025 at 4:56 PM IST

2 Min Read
Health for Children with Mother Cooking : ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసిన ఫాస్ట్​ ఫుడ్​ సెంటర్లే ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. ఇంట్లో అమ్మలు వండటం మానేశారా అన్నంతలా వాటి ట్రెండ్​ నడుస్తోంది. ఏ ఫాస్ట్​ ఫుడ్ సెంటర్​​, రెస్టారెంట్​ దగ్గర చూసిన పిల్లలతో తల్లిదండ్రులు ఉంటున్నారు. అది వీకెండ్​ అనుకుంటే పొరపాటే. ఇలా బయట ఫుడ్​ను తినడం వల్ల పిల్లలకు తరచూ అనారోగ్య సమస్యలు వస్తుంటాయి.

అలాగే తరచూ అనారోగ్యం బారిన పడడం, రక్తహీనత, ఊబకాయం వంటి సమస్యలను ఎదుర్కొంటున్నారు. దీనికి కారణం వెతుక్కుంటూ పోతే పిల్లలు ఇంట్లో అమ్మ చేతి వంట మానేసి, బయట దొరికే జంక్​ ఫుడ్​ను తినడమే కారణంగా నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బయటి పదార్థాలతో ఎన్నో అనార్థాలు : నిపుణులు మాత్రం పిల్లల్లో తరచూ వచ్చే అనారోగ్యాలతో పాటు దీర్ఘకాలిక వ్యాధులకు సైతం అధిక శాతం వారు తీసుకునే ఆహార పదార్థాలే కారణం అని హెచ్చరిస్తున్నారు. పిల్లలకు ఆకలి తీర్చేందుకు తల్లిదండ్రులు చిన్నతనం నుంచే వారికి జంక్​ ఫుడ్​, ప్రిజర్వేటివ్స్​, నూనె పదార్థాలు, రంగులు కలిసిన పదార్థాలు, రసాయనాలు వంటివి తినడం అలవాటు చేస్తున్నారు.

అందుకే చిన్నారులకు ఇంట్లో అమ్మ చేసే ఆరోగ్యకరమైన భోజనం చేయడం మానేశారు. అందుకే పిల్లలకు ఇంట్లో అమ్మ చేసిన ఆరోగ్యకరమైన వంటకాలనే తినడం అలవాటు చేయాలని, దీంతో వారికి మంచి ఆరోగ్యాన్ని అందించవచ్చని నిపుణులు తగు సూచనలు చేస్తున్నారు.

ఇంటి వంటలతో ఎన్నో ప్రయోజనాలు : ఇంట్లో వండే వంటలతో ఖర్చు తగ్గడమే కాకుండా ఎంతో ఆరోగ్యం పిల్లలకు వస్తుంది.

  • ఇంట్లో వండే ఆహార పదార్థాలు బయటి పదార్థాల లాగా అధిక నూనెలు, మసాలాలు ఉండవు.
  • వండే పదార్థాల శుభ్రతపై ఒక నమ్మకం ఉంటుంది.
  • పిల్లలకు ఆరోగ్యకరమైన ఆహార అలవాట్లు అలవడుతాయి.
  • రుచి, ఆరోగ్యానికి తగినట్లుగా ఉప్పు, నూనె, కారం వంటి వాటిని తక్కువ మోతాదులో వాడుకుంటాం.
  • ఇంట్లో వండే ఆహారం వల్ల డబ్బు ఆదా అవుతుంది.
  • కుటుంబ సభ్యుల మధ్య అనుబంధాలు పెరుగుతాయి.
  • అనారోగ్య సమస్యలు అనేవి రావు
  • ఆరోగ్య సమస్యలకు తగినట్లుగా వంటను చేసుకోవచ్చు.
  • సీజనల్​ ఆహారాలు ఎక్కువ తీసుకునేందుకు అవకాశం ఉంటుంది.

వ్యాధుల నుంచి కాపాడుకునేందుకు ఇంటి వంటే మేలు. బయటి పదార్థాల్లో కొవ్వులు, మసాలాలు, కల్తీల కారణంగా చిన్నారులు అనారోగ్యాల బారిన పడే ప్రమాదం ఉంది. ఇంట్లో అమ్మలు తమ చేతితో చేసి తినిపించే ఆహారం వల్ల పిల్లలు, తల్లి మధ్య అనుబంధాలు సైతం పెరుగుతాయి. వీటితో రోగనిరోధకశక్తి సైతం పెరుగుతుంది. అలాగే అనారోగ్యం బారి నుంచి కాపాడుకోవచ్చు - జాహ్నవి, న్యూట్రిషనిస్టు

40 శాతం మందిలో తక్కువ రోగనిరోధక శక్తి : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చూసుకుంటే ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు యాజమాన్యాల ఆధ్వర్యంలో 10లక్షలకు పైగా విద్యార్థులు చదువుతున్నారు. వీరిలో 40 శాతం మందిలో రోగనిరోధక శక్తి తక్కువగా ఉండడంతో తరచూ సీజనల్​ వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారు. అందుకే ఇంట్లో అమ్మ చేసిన వంటనే తింటే ఎలాంటి రోగాలు, అనారోగ్య సమస్యలు దరిచేరవని నిపుణులు అంటున్నారు. ఇంటి వంటతో పాటు స్నాక్స్​ కింద బిస్కెట్లు, చిప్స్, చాక్లెట్లు వంటి వాటిని కూడా పిల్లలకు ఇవ్వవద్దని ఇంట్లో చేసిన స్నాక్స్​ను మాత్రమే ఇవ్వాలని వారు సూచిస్తున్నారు.

