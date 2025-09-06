ETV Bharat / state

సీఎం ఆదేశాలతో తురకపాలెంలో యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు - ఇంటింటికీ వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు

సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలతో తురకపాలెంలో హెల్త్‌ ఎమర్జెన్సీ - 50 బృందాలుగా విడిపోయి ఇంటింటికీ వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు - ప్రభుత్వం తరఫున గ్రామస్థులకు మూడు పూటల ఆహారం అందజేత

Health Emergency at Turakapalem Of Guntur District
Health Emergency at Turakapalem Of Guntur District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 6, 2025 at 8:14 PM IST

4 Min Read

Health Emergency at Turakapalem Of Guntur District : గుంటూరు జిల్లా తురకపాలెంలో అసహజ మరణాలు, కొత్త కేసుల కట్టడిని హెల్త్‌ ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించాలన్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఆదేశాలతో వైద్య అధికారులు యుద్ధ ప్రాతిపదికన చర్యలు చేపట్టారు. గుంటూరు, తెనాలి, విజయవాడల నుంచి వచ్చిన వైద్య సిబ్బంది 50 బృందాలుగా ఏర్పడి ఇంటింటికి వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. మంగళగిరి ఎయిమ్స్‌ వైద్యుల బృందం కూడా మృతుల కుటుంబాల వద్దకు వెళ్లి వారి వివరాలు సేకరించారు.

గ్రామస్థులు ఆహారం వండుకుని తినడం కానీ, తాగునీటిని వినియోగించడం చేయొద్దని వైద్యాధికారులు సూచించడంతో తాగునీటితో పాటు మూడుపూటలా ఆహారాన్ని ప్రభుత్వమే సరఫరా చేస్తోంది. గ్రామంలో ఎవరూ ఎలాంటి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదని, ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు స్థానికులకు ధైర్యం చెప్పారు.

సీఎం ఆదేశాలతో తురకపాలెంలో యుద్ధప్రాతిపదికన చర్యలు - ఇంటింటికీ వెళ్లి వైద్య పరీక్షలు (ETV)

హెల్త్ ఎమర్జెన్సీ - ఇంటింటికి వైద్య పరీక్షలు : గుంటూరు గ్రామీణ మండలం తురకపాలెంలో రెండు నెలల కాలంలో 20 మంది మరణాలు సంభవించడంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. గ్రామంలో హెల్త్ ఎమర్జెన్సీని ప్రకటించి ఇంటింటికి వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తోంది. గ్రామంలో మొత్తం 2,517 మంది జనాభా ఉండగా, అందులో పురుషుల సంఖ్య 1,255 మంది కాగా మహిళలు 1,248 మంది ఉన్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. గ్రామంలో మొత్తం 827 కుటుంబాలు ఉండగా అందరికీ రెండు రోజుల్లో పూర్తి పరీక్షలు నిర్వహించాలని, సమగ్ర నివేదిక ఇవ్వాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించారు.

ఈ నేపథ్యంలో గుంటూరుతో పాటు తెనాలి, విజయవాడ నుంచి వైద్య సిబ్బంది తురకపాలెం చేరుకున్నారు. వీరంతా 50 బృందాలుగా ఏర్పడి ఇంటింటికి తిరుగుతూ ప్రతి ఒక్కరి రక్త నమునాలను తీసుకుని వైద్య పరీక్షలు నిర్వహిస్తున్నారు. గ్రామంలోని ప్రతి ఒక్కరి ఆరోగ్య పరిస్థితిని తెలుసుకుంటున్నారు. గత మూడు, నాలుగు నెలల కాలంలో వారికి వచ్చిన అనారోగ్య సమస్యలపై ఆరా తీస్తూ, ఆ వివరాలను రాష్ట్ర ప్రభుత్వ వైద్యా ఆరోగ్య శాఖ యాప్​లో నమోదు చేస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ వైద్యుల సహాయం : తురకపాలెంలో వరస మరణాలకు కారణాలను గుర్తించాలని, ఎయిమ్స్ బృందాలను గ్రామానికి పంపించాలని, అవసరమైతే అంతర్జాతీయ వైద్యుల సహాయం తీసుకోవాలని సీఎం చంద్రబాబు సూచించడంతో జిల్లా వైద్య బృందాలతో పాటు మంగళగిరి ఎయిమ్స్ వైద్య బృందం కూడా తురకపాలెంలో పర్యటించారు. ప్రభావిత ఎస్సీ కాలనీలోని మృతుల కుటుంబాలకు వెళ్లి అనారోగ్య సమస్యలపై ఆరా తీశారు. మరణాల వెనకున్న కారణాలపై అధ్యయనం చేశారు.

సెకండరీ హెల్త్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సిరి కూడా తురకపాలెంలో తాజా పరిస్థితుల్ని, గ్రామంలో పారిశుద్ద్యం తదితర అంశాల్ని పరిశీలించారు. మరోవైపు గ్రామంలో వైద్య శిబిరం ద్వారా బాధితులకు అవసరమైన ఔషధాలు అందిస్తున్నారు. జ్వరాలతో బాధ పడుతున్న వారిని గుంటూరు జీజీహెచ్​కు తరలించి ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వార్డులో వైద్యం అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం మెలాయాయిడోసిస్ అనుమానిత లక్షణాలతో ఇద్దరు జీజీహెచ్​లో చికిత్స పొందుతున్నట్లు వైద్యాధికారులు వెల్లడించారు. పరీక్షా ఫలితాలు వచ్చిన తరువాతే వ్యాధి నిర్ధారణ చేయగలమని స్పష్టం చేశారు.

"ఇప్పటి వరకు తురకపాలెంలో గ్రామంలో మూడు మెలాయాయిడోసిస్ కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఇలాంటి జబ్బు చాలా అరుదుగా వస్తుంది. ముఖ్యంగా ఈ జబ్బు 45-50 సంవత్సరాలు పైబడిన వారు, 75 శాతం షుగర్ పేషెంట్లకు వస్తుంది. ఇక్కడ మరణించిన వారిలో ఎక్కువగా మద్యం తాగుతున్న వారే. ప్రజలు ఎటువంటి భయభ్రాంతులకు గురి కావొద్దు. ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా జాగ్రత్తలు తీసుకుంటుంది." - రమణ, జీజీహెచ్ సూపరింటెండెంట్

మూడుపూటలా ఆహారం సరఫరా : ప్రస్తుతం తురకపాలెంలో ఉన్న పరిస్థితుల వల్ల గ్రామస్థులు ఆహారం వండుకుని తినడం కానీ, తాగునీటిని వినియోగించడం కానీ చేయొద్దని వైద్యాధికారులు స్పష్టం చేశారు. ఆహారం మూడుపూటలా అధికారులే సరఫరా చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశించడంతో ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం, రాత్రి భోజనాన్ని ప్రభుత్వం తరపున అధికారులు అందిస్తున్నారు. గ్రామంలోని పలుచోట్ల ఆహార కౌంటర్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి గ్రామస్థులందరికీ మూడు పూటలా ఆహారం అందిస్తున్నారు. గ్రామంలోని ప్రజలు ఎలాంటి భయాలు పెట్టుకోకుండా ధైర్యంగా ఉండాలని, ప్రభుత్వం అన్ని విధాలా అండగా ఉంటుందని, గ్రామంలో పరిస్థితిని వేగంగా సాధారణ స్థితికి తీసుకు వస్తుందని ఎమ్మెల్యే బూర్ల రామాంజనేయులు స్థానికులకు ధైర్యం చెప్పారు.

అందరికీ హెల్త్‌ ప్రొఫైల్స్‌ : గ్రామ సమీపంలో స్టోన్ క్రషర్లు ఉండటం వల్ల ఆ దుమ్ము, ధూళి చెరువులోని నీటిని కాలుష్యం చేస్తుందని, ఆ నీటిని సరఫరా చేయడం ద్వారా రోగాలు వస్తున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్న నేపథ్యంలో అధికారులు కట్టడి చర్యలు చేపట్టారు. పంచాయతీ సరఫరా చేసే నీటిని తాగేందుకు వినియోగించవద్దని సూచించారు. గ్రామంలోని ప్రజలందరికీ ప్రత్యేకంగా శుద్ధి చేసిన తాగునీటిని అధికారులు సరఫరా చేస్తున్నారు.

అవగాహన, జనచైతన్య వేదిక, జన విజ్ఞాన వేదిక మానవతా, గుంటూరు కోవిడ్ ఫైటర్స్ ట్రస్ట్ తదితర పౌర సంఘాలు గ్రామంలో పర్యటించారు. గ్రామంలో రోగాలకు కారణమైన అపరిశుభ్ర తాగునీరు, పారిశుద్ధ్య నిర్వహణ మీద దృష్టి సారించాలని కోరారు. ఆదివారం కూడా ప్రత్యేక వైద్య బృందాలు గ్రామంలో పరీక్షలు జరిపి సోమవారం నాటికి అందరి హెల్త్‌ ప్రొఫైల్స్‌ను సిద్ధం చేయనున్నారు.

హెల్త్ ఎమర్జెన్సీగా పరిగణించండి - తురకపాలెం మరణాలపై సీఎం అత్యవసర సమీక్ష

తుర‌క‌పాలెంలో వైద్య బృందం అధ్యయనం - అధికారులు ఏం చేస్తున్నారన్న మంత్రి సత్యకుమార్‌

