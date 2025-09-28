తెలంగాణలో ప్రకృతి పండుగ - బతుకమ్మ పుష్పాలతో వ్యాధుల నివారణ
బతుకమ్మ పూలల్లో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు - సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి ఉపయోగపడుతాయంటున్న నిపుణులు - రక్తసంబంధ, క్యాన్సర్, చర్మ, నరాల వ్యాధుల నుంచి ఉపశమనం
Published : September 28, 2025 at 6:00 PM IST
Medicinal Properties Of The Bathukamma Flower : ప్రపంచంలో దేవుళ్లను అందరూ పూలతో పూజిస్తే ఆ పూలనే పూజించే గొప్ప పండుగ బతుకమ్మ. తెలంగాణ సంస్కృతిలో మహిళలు ఎంతో సంతోషంగా ఆనందంగా బతుకమ్మ ఆడుతారు. అలాంటి బతుకమ్మను పేర్చే పూలలో ఎన్నో రకాల వ్యాధులను నయం చేసే గుణాలు ఉన్నాయి. బంతి, పట్నం బంతి, గుమ్మడి, తంగేడు, గునుగు, రుద్రాక్షతోపాటు వివిధ రకాల పువ్వుల్లో ఆరోగ్యానికి మేలుచేసే ఔషధ గుణాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు.
బతుకమ్మ అంటేనే ప్రకృతి, పూల పండుగ. ప్రకృతిలో సహజసిద్ధంగా లభించే పూలను సేకరించి మహిళలు ఎంతో ఇష్టంగా పేర్చి వాటిని ఎంతో భక్తిశ్రద్ధలతో పూజించడం బతుకమ్మ పండుగ ప్రత్యేకత. బతుకమ్మను తయారుచేయడానికి ఉపయోగించే పూలు ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉంటాయంటున్నారు నిపుణులు. ఎన్నో ఆరోగ్య సమస్యల నుంచి ఉపశమనం కలిగించడానికి అవి ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఒక్కో పువ్వు నయం చేసే రుగ్మతలు, వ్యాధి నిరోధక భాగాలు, ఆరోగ్యకరమైన ప్రయోజనాలు చుద్దాం.
పువ్వు, వాడుక పేరు : అడవి తంగేడు
ఉపయోగపడే భాగాలు : పత్రాలు, వేర్లు, బెరడు, గింజలు
ఔషధ గుణాలు : కంటి సమస్య, జ్వరం, మధుమేహం, మూత్ర సంబంధ, మలబద్ధకం, కీళ్లనొప్పులు, గౌటు వ్యాధి
పువ్వు, వాడుక పేరు : గునుగు
ఉపయోగపడే భాగాలు : పత్రాలు, విత్తనాలు, వేర్లు
ఔషధ గుణాలు : క్యాన్సర్, సూక్ష్మ జీవనాశకంగా, అతిసారం, పైల్స్, నోటి పొక్కులు, దురద, పుండ్లు, కామెర్లు, గనేరియా
పువ్వు, వాడుక పేరు: సీతమ్మవారి జడ
ఉపయోగపడే భాగాలు : విత్తనాలు, పుష్పాలు
ఔషధ గుణాలు : శృంగార సంబంధిత సమస్యలు, అంతర్గత గడ్డలు, డయేరియా, రక్తశుద్ధి, మూత్రనాళ సమస్యలు నయం.
పువ్వు, వాడుక పేరు: చామంతి
ఉపయోగపడే భాగాలు: పుష్పాలు, పత్రాలు
ఔషధ గుణాలు: బ్యాక్టీరియా నాశిని, అలర్జీ, ఊబకాయం, అధిక రక్తపోటు, యాంటీ వైరస్, జలుబు, తలనొప్పి, గర్భాశయ క్యాన్సర్, నరాల బలహీనత
పువ్వు, వాడుక పేరు: బంతి
ఉపయోగపడే భాగాలు: పత్రాలు, పుష్పాలు
ఔషధ గుణాలు: యాంటీ బ్యాక్టీరియా, మధుమేహం, కంటి సమస్యలు, మూత్రపిండ వ్యాధులు, క్యాన్సర్, జీర్ణక్రియ మెరుగుదల
పువ్వు, వాడుక పేరు : తామర
ఉపయోగపడే భాగాలు : వేర్లు, ఆకులు, గింజలు
ఔషధ గుణాలు : వాపులు, రక్తసంబంధ, క్యాన్సర్, చర్మ, నరాల వ్యాధులు, కుష్ఠు, నిద్రలేమి, గుండెజబ్బులు
పువ్వు, వాడుక పేరు : బీర
ఉపయోగపడే భాగాలు: పూర్తి భాగాలు
ఔషధ గుణాలు : తలనొప్పి, గజ్జకర్నం(రింగ్వామ్), అల్సర్, క్యాన్సర్, కుష్ఠు
పువ్వు, వాడుక పేరు : గుమ్మడి
ఉపయోగపడే భాగాలు : పూర్తి పండు, గింజలు, పత్రాలు
ఔషధ గుణాలు : జీర్ణక్రియ, మూత్ర సంబంధ, సంతానోత్పత్తి, రక్తశుద్ధి, జ్వరం
బతుకమ్మ పండుగలో భాగంగా తొమ్మిది రోజులూ ప్రకృతిలో లభించే సహజమైన పువ్వులతో పేరుస్తారు. ఇలా బతుకమ్మకు ఉపయోగించే పూవుల్లో అనేక ఆరోగ్య అంశాలు ఇమిడి ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. గుమ్మడి, తంగేడు, తామర, గింజలు, పత్రాలు, రుద్రాక్షతోపాటు వివిధ రకాల పువ్వుల్లో ఆరోగ్యానికి మేలుచేసే ఔషధ గుణాలు ఉన్నట్లు పేర్కొంటున్నారు.
"బతుకమ్మకు ఉపయోగించే ప్రతీ పువ్వులో మంచి ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. వీటితో చాలా రకాల వ్యాధులను నయం చేసే అవకాశం ఉంది. ఆయుర్వేదంలో ఈ పూలకు ప్రత్యేక స్థానం ఉంది. కానీ ప్రజల్లో అవగాహన మాత్రం తక్కువగా ఉంది" -టి. చంద్రశేఖర్, వృక్షశాస్త్రం, సహాచార్యులు, గిరిరాజ్ కళాశాల
బతుకమ్మలతో సరికొత్త సందేశం - జంక్ఫుడ్, చాక్లెట్లు వద్దు, కూరగాయలే ముద్దు