ETV Bharat / state

చెప్పుల్లేకుండా కాసేపు నడిస్తే రోగాలు పరిగెడతాయ్! - ప్రయోజనాలివే

ఆరోగ్యకర జీవన విధానంలో భాగంగా మారుతున్న నడక - విభిన్న పద్ధతుల్లో నడక మార్గాలను ఎంచుకున్న ప్రజలు - ఆహ్లాదకర వాతావరణంలో కాసేపు చెప్పులు లేకుండా నడవడం వల్ల ఎంతో మేలంటున్న నిపుణులు

Health benefits of walking
Health benefits of walking (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2025 at 8:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Health benefits of walking : ఉరుకులు పరుగుల జీవితంలో రోజూ ఎన్నో సవాళ్లతో చేసే ఉద్యోగాలు ఒత్తిళ్లతో నిత్యం సతమతమవుతున్న పలువురు పార్కులో సేద తీరుతున్నారు. ఆరోగ్యకరమైన జీవన శైలిలో భాగంగా విభిన్న పద్ధతులతో నడక మార్గాలను ఎంచుకుంటున్నారు నల్గొండ జిల్లా ప్రజలు. స్థానిక బల్దియా ఆధ్వర్యంలో ‘పంచతత్వ’ పార్కును ఏర్పాటు చేశారు. ఇక్కడ ఔషధ మొక్కలను పెంచడంతో పాటు ఆక్యూప్రెజర్‌ ట్రాక్​ను కూడా ఏర్పాటు చేశారు. ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, మహిళలు, వృద్ధులతో పాటు యువత అందరూ ఈ ట్రాక్‌పై ఆసక్తిగా నడుస్తున్నారు. తద్వారా ఆరోగ్యకరమైన జీవనవిధానానికి బాటలు వేసుకుంటున్నారు. నడక వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలపై నల్గొండకు చెందిన ఆక్యూప్రెజర్​ ట్రీట్​మెంట్ హీలర్​ డాక్టర్​ కుంభం కృష్టారెడ్డి సూచనలు మీకోసం.

ఆక్యూప్రెజర్​ ట్రాక్​తో ఎన్నో ఆరోగ్యప్రయోజనాలు : ఉదయం, సాయంత్రం వేళల్లో ఖాళీగా ఉండేటప్పుడు చెప్పుల్లేకుండా ఆ ఆక్యూప్రెజర్​ ట్రాక్​పై నడుస్తూ, కాసేపు ప్రశాంతంగా ధ్యానం చేస్తూ రోజంతా ఆరోగ్య సాంత్వన పొందుతున్నారు. రూ.25 లక్షల వ్యయంతో దీనిని అభివృద్ధి చేశారు. గత సంవత్సరం నుంచి ఈ పార్కులో నడుస్తున్నట్లు స్థానికులు రాజు, వెంకట్, కొమురయ్యలు తెలిపారు. ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో కాసేపు చెప్పుల్లేకుండా నడవడం వల్ల రక్తప్రసరణ మెరుగ్గా జరుగుతుందని, రక్తపోటు(బీపీ), మధుమేహం(షుగర్​), గుండె సంబంధిత వ్యాధులు దూరమవుతున్నాయని ఇక్కడకు వస్తున్నవారు చెబుతున్నారు.

ప్రకృతిసిద్ధంగా జబ్బులు నయమయ్యే అవకాశం : ఎలాంటి ఎక్స్‌రేలు, స్కానింగ్‌లు, ఔషధాలు లేకుండానే కేవలం మన శరీరంలోని 62 చోట్ల ఉన్న నరాల కీలక స్థానాలను ఉత్తేజితం చేసి మనకున్న జబ్బులను నయం చేసేదే ఆక్యూప్రెషర్‌ చికిత్స అని నల్గొండకు చెందిన ఆక్యూప్రెజర్​ ట్రీట్​మెంట్ హీలర్​ డాక్టర్​ కుంభం కృష్టారెడ్డి తెలిపారు. పంచతత్వ పార్కులో ఉన్న సాంకేతిక రిఫ్లెక్సాలజీ ఆక్యూప్రెజర్‌ వాక్‌వేపై నడవడం వల్ల పాదాల వైపు ఉండే రక్తప్రసరణ వ్యవస్థకు సంబంధించిన నరాలు యాక్టివేట్​ అవుతాయని ఆయన వివరించారు. ప్రకృతి సిద్ధంగా లభించేటువంటి రాళ్లు, ఇసుక, నీళ్లు, కంకరలపై నడుస్తుండటం వల్ల కండరాలు గట్టిపడి మోకాళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయని ఆయన అంటున్నారు. రక్తపోటు, మధుమేహం, మూత్రాశయ సమస్యల లాంటివి కూడా దూరమై మెటబాలిజమ్‌ పెరుగుతుందని కృష్ణారెడ్డి తెలిపారు.

శారీరక ఆరోగ్యానికి : ప్రకృతిలో వాకింగ్​ చేయడం వల్ల కేవలం మనసుకే కాదు, శరీరానికి కూడా ఎంతో మేలు చేస్తుందని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. పచ్చని వాతావరణంలో కేవలం 15 నిమిషాల నడక కూడా రక్తపోటు, హృదయ స్పందన రేటును తగ్గించి గుండె ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుందని పరిశోధనలు వివరిస్తున్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రకృతిలో నడక ఓపికను పెంచుతుందని, శారీరక శ్రమను సులభతరం చేస్తుందని చెబుతున్నారు.

ప్రకృతి నడకలు మానసిక శక్తిని పునరుద్ధరిస్తాయని, మిమ్మల్ని మరింత దృష్టి కేంద్రీకరించేలా చేస్తాయని పలు పరిశోధనల్లో తేలింది. అంతేకాకుండా సృజనాత్మకత పెరగడంతో పాటు కొత్త ఆలోచనలు వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాకుండా అక్కడి పచ్చదనం, సూర్యకాంతి సెరోటోనిన్ స్థాయిలను పెంచుతాయని పేర్కొంటున్నారు. దీంతో మానసిక స్థితి, శక్తి మెరుగుపరుస్తాయని తెలిపారు.

ప్రయోజనాలు ఇవే :

  • క్రమం తప్పకుండా రోజూ వాకింగ్ చేస్తే షుగర్​ వ్యాధి వచ్చే అవకాశం తగ్గుతుంది. మధుమేహం ఉన్నా సరే గ్లూకోజు స్థాయిలు అదుపులో ఉంటాయి.
  • గుండె, క్యాన్సర్, అధిక రక్తపోటు సమస్యలు తదితర ముప్పును తగ్గిస్తుంది.
  • శరీర బరువును నియంత్రడంలో ఉపయోగపడుతుంది. మెంటల్​ టెన్షన్, నిద్రలేమిని అధిగమించవచ్చు.
  • జీవ క్రియలను మెరుగుపర్చేందుకు ఉపయోగపడుతుంది.
  • మెదడుకు ఆక్సిజన్‌ సరఫరా పెరగడంతో జ్ఞాపకశక్తి, ఏకాగ్రత పెరుగుతాయి. నడక వయసు పైబడిన వారికి మరింత ముఖ్యం.

వయసును బట్టి నడక - మీరు రోజుకు ఎన్ని అడుగులు నడవాలో తెలుసా?

10మందితో వద్దు- సైలెంట్ వాకింగ్ ముద్దు- ఫుల్ హెల్త్ బెనిఫిట్స్​!

For All Latest Updates

TAGGED:

BAREFOOT WALK RELIEVES STRESSBENEFITS OF WALKING BAREFOOTHEALTH BENEFITS OF WALKINGనడక వల్ల ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుHEALTH BENEFITS OF WALKING

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

భారత్- బంగ్లా బోర్డర్​లో 158ఏళ్ల దుర్గమ్మ గుడి- భద్రత మధ్య 9 రోజుల పూజలు- BSF ప్రోటోకాల్​తో!

Bigg Boss 9 : సంజనా గల్రానీ చెల్లి టాలీవుడ్ హీరో భార్య! - ఈ విషయాలు తెలుసా?

కుక్కలు వెంటపడితే ఏం చేయాలి? - ఈ విషయాలు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిందే!

'పాత వాటికి ఇవ్వలేం! - కొత్త ప్రాజెక్టుల్లోనే ధరలు తగ్గిస్తాం'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.