ఆరోగ్యాన్ని పెంచే రాయలసీమ రాగిముద్ద - పిల్లల, పెద్దల ఆరోగ్యాన్ని పెంచే ఆహారం
రాగుల్లో ఫైబర్ ఎక్కువ, కొవ్వు తక్కువ - దీంతో గ్లూకోజ్ స్థాయిలు అదుపులో, ఐరన్తో రక్తహీనత ముప్పు కూడా తగ్గుదల
Health Benefits of Rayalaseema Ragi Mudha in YSR District: రాయలసీమ అంటే ముందుగా గుర్తుకొచ్చేది రాగి ముద్ద. గడిచిన కొద్దికాలంలో కొందరు ఈ ఆహారానికి కొంచెం దూరమయ్యారు. మారుతున్న జీవనశైలి, అలవాట్లతో ఇప్పుడు మళ్లీ రాగిపై మక్కువ చూపుతున్నారు. రోజువారీ ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటున్నారు. దీంతో హోటళ్లు తమ మెనూ చేరుస్తున్నాయి.
ఇడ్లీ, వడ, దోశ, పూరీ, పరోటా రూపంలో అల్పాహారంగా, రాగి ముద్ద, సంగటిగా మధ్యాహ్నం వేళ అందిస్తున్నాయి. శుభకార్యాలు, విందుల్లోనూ రాగి సంగటి, ముద్దలను ఇప్పుడు వడ్డిస్తున్నారు. మార్నింగ్ వాకింగ్ చేసేవారికి అందించేందుకు ప్రత్యేకంగా రాగి జావా కేంద్రాలు కూడా వెలిశాయి. ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లోనూ ప్రతి మంగళ, గురు, శనివారాల్లో రాగి జావను విద్యార్థులకు అందిస్తున్నారు.
ఫైబర్తో ఎన్నో ప్రయోజనాలు: ప్రతి వంద గ్రాముల రాగుల్లో 350 మిల్లీ గ్రాముల కాల్షియం ఉంటుంది. ఇది ఎముకల దృఢత్వానికి తోడ్పడుతుంది. దంతాలు గట్టిగా ఉండేలా చేస్తుంది. ఎదిగే పిల్లలకు రాగులను క్రమం తప్పకుండా ఇవ్వాలి. వయస్సు మళ్లిన వారు తీసుకొంటే ఆస్టియోపోరోసిస్ వంటి సమస్యల బారిన పడకుండా జాగ్రత్త పడొచ్చని న్యూట్రిషియన్ నిపుణులు శంకర్ వెల్లడించారు. రాగుల్లో ఫైబర్ ఎక్కువ, కొవ్వు తక్కువగా ఉంటుంది. బియ్యం, గోధుమలతో పోలిస్తే వీటిలో గ్లైసెమిక్ ఇంటెక్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. అంతేకాకుండా గ్లూకోజ్ స్థాయిలు సైతం అదుపులో ఉంటాయి. దీనికితోడు ఐరన్ అధికంగా ఉండటంతో రక్తహీనత ముప్పు కూడా తగ్గుతుంది.
మండలాల్లో ప్రయోగాత్మక సాగు: మార్కెట్లో రాగులకు ఉన్న డిమాండ్ దృష్ట్యా జిల్లాల్లో సాగు విస్తీర్ణం పెంపునకు అధికారులు ప్రణాళికలను రూపొందిస్తున్నారు. కమలాపురం, ముద్దనూరు, జమ్మలమడుగు, బద్వేలు, సిద్దవటం, ప్రొద్దుటూరు, ఎర్రగుంట్ల, పెండ్లిమర్రి, వల్లూరు, వీఎన్పల్లె, సీకేదిన్నె తదితర మండలాల్లోని రైతులతో ప్రయోగాత్మకంగా సాగు చేయించాలనే ప్రతిపాదనలు ఉన్నట్లు కడప వ్యవసాయ పరిశోధనా కేంద్రం శాస్త్రవేత్తలు తెలిపారు.
Millets Cultivation in AP : వర్షాలు కురవడంతో రైతులు సాగు కోసం ఏర్పాట్లు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే కొందరు విత్తనాలు వేశారు. అయితే తృణ ధాన్యాల సాగుకు ఇదే సరైన సమయమని అనకాపల్లి ప్రాంతీయ వ్యవసాయ పరిశోధన కేంద్రం ఏడీఆర్ డాక్టర్ సీహెచ్ ముకుందరావు తెలిపారు. జులై నెలాఖరు వరకు సాగు చేసుకోవచ్చని శాస్త్రవేత్తలు సూచిస్తున్నారు. అధిక దిగుబడులు సాధించాలంటే విత్తన రకం ఎంపికతోపాటు సమగ్ర పోషక యాజమాన్య పద్ధతులు పాటించాలని చెప్పారు. చిరు ధాన్యాల్లో అధిక దిగుబడులను సాధించేందుకు అందుబాటులో ఉన్నటువంటి రకాలను సాగు చేయవచ్చని సీహెచ్ ముకుందరావు వెల్లడించారు.
