బతుకమ్మ ప్రసాదాలతో మహిళలకు ఆధ్యాత్మిక శక్తితో పాటు ఆరోగ్యం

బతుకమ్మ తొమ్మిది రోజుల ఉత్సవాల్లో రోజుకో అవతారంలో అమ్మవారు - ఉత్సవాల్లో అమ్మవారికి రోజుకో రకంగా నైవేద్యం - ఈ ప్రసాదాల్లో మహిళల ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే అత్యధిక పోషకాలు ఉంటాయంటున్న నిపుణులు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 29, 2025 at 5:55 PM IST

Health Benefits Of Bathukamma Prasadam : తెలంగాణ వాసులు ఆశ్వయుజ మాసంలో నిర్వహించే అతి పెద్ద పండుగ బతుకమ్మ. భారతదేశ వ్యాప్తంగా దసరా పండుగను వారి వారి సంస్కృతి ప్రకారం జరుపుకుంటారు. అయితే తెలంగాణలో మాత్రం దసరాను బతుకమ్మ పండుగగా జరుపుకుంటారు. తెలంగాణ ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా అవతరించిన తరువాత బతుకమ్మ పండుగకు ప్రాముఖ్యత పెరిగింది. ఇప్పుడు మన దేశంతో పాటు విదేశాల్లో కూడా బతుకమ్మ ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే ఈ ఉత్సవాల్లో అమ్మవారికి రోజుకో రకంగా నైవేద్యం సమర్పిస్తారు. వాటిని భక్తులకు ప్రసాదాలుగా ఇస్తారు. ఆ ప్రసాదాలలో అత్యధిక పోషకాలుంటాయని ఆహార నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బతుకమ్మ పండుగ వచ్చిందంటే తొమ్మిది రోజుల పాటు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా చిన్నా పెద్దా అని తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరు ఉత్సాహంగా పాల్గొంటారు. రంగు రంగుల పూలతో బతుకమ్మలు పేర్చి సంప్రదాయ పాటలకు నృత్యాలు చేస్తూ ఉత్సాహంగా గడుపుతారు. సద్దుల బతుకమ్మ రోజు తాము తీసుకొచ్చిన సద్దులను అతివలు పరస్పరం ఇచ్చి పుచ్చుకుంటారు. అమ్మవారు రోజుకో అవతారంలో దర్శనమిస్తారు. ప్రజలు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించి వివిధ రకాల ప్రసాదాలు సమర్పిస్తారు.

అనారోగ్య సమస్యలకు చెక్ : సద్దుల వేడుక రోజు సద్దుల్లో ముఖ్యంగా సత్తుపిండి, నువ్వులు, బెల్లంతో చేసే ముద్దలు మహిళలకు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. సజ్జల్లో ఫైబర్​తో పాటు ఐరన్​, మెగ్నీషియం వంటి పోషకాలు ఉంటాయి. నువ్వుల్లో కాల్షియం, బెల్లంలో ఐరన్​ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల మహిళల్లో హార్మోన్ల అసమతుల్యత, ఐరన్ లోపం, ఆస్టియో ఫ్లోరోసిస్ వంటి పలు సమస్యలను నియంత్రణలో ఉంచుతాయి. దీంతో జీర్ణక్రియ మెరుగుపడి పేగుల ఆరోగ్యం వృద్ధి చెందుతుందని నిపుణులు అంటున్నారు.

నైవేద్యంలో ఎన్నో పోషకాలు : నవరాత్రి ఉత్సవాల్లో అమ్మవారికి ఇష్టమైన పదార్థాలను నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. ఆపై ప్రసాదాన్ని భక్తులకు పంపిణీ చేస్తారు. ఈ ప్రసాదాల్లో శనగలు, పెసరపప్పు, పులిహొర, రవ్వ కేసరి, గారెలు, దద్దోజనం, కట్టెపొంగలి, బెల్లం అన్నం, ముద్దపప్పు, క్షీరాన్నం, పెసర బూరెలు, పరమాన్నం, అటుకులు, బెల్లం వంటివి అమ్మవార్లకు నైవేద్యంగా సమర్పిస్తారు. వీటివల్ల ప్రొటీన్లు, ఐరన్​, విటమిన్-సి​ వంటి పోషకాలు అందడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు కలుగుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

మహిళల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు : బతుకమ్మ వేడుకల్లోని సమర్పించే ప్రసాదాల తయారీ సైతం పురాతన కాలం నుంచే వచ్చింది. మహిళలకు ఆరోగ్యాన్ని అందించే పదార్థాలతో ఈ ప్రసాదం తయారు కావడం విశేషమని మిర్యాలగూడ ప్రముఖ హోమియో వైద్యురాలు డాక్టర్ భవాని అన్నారు. సిరిధాన్యాలు, నువ్వులు, బెల్లం, గుగ్గిళ్లు వంటివి మహిళల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయని తెలిపారు.

"బతుకమ్మ వేడుకల్లో సమర్పించే ప్రసాదాల తయారీ సైతం పురాతన కాలం నుంచే వచ్చింది. మహిళలకు ఆరోగ్యాన్ని అందించే పదార్థాలతోనే ప్రసాదాలు తయారు కావడం విశేషం. సిరిధాన్యాలు, నువ్వులు, బెల్లం, గుగ్గిళ్లు వంటివి మహిళల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేస్తాయి." - డాక్టర్‌ భవాని, ప్రముఖ హోమియో వైద్యురాలు, మిర్యాలగూడ

