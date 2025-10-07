ETV Bharat / state

తాజాగా మరో మరణం - తురకపాలెంలో అసలు ఏం జరుగుతోంది, ఆ నివేదికలు ఏమయ్యాయి?

తురకపాలెంలో తాజా మరణంపై అప్రమత్తమైన వైద్యారోగ్య, రెవెన్యూ వర్గాలు - జీజీహెచ్‌కు మరో కేసు రాక

Published : October 7, 2025 at 1:09 PM IST

Authorities Alerted Over latest Death in Turakapalem: గత కొద్ది రోజులుగా ప్రశాంతంగా ఉన్న గుంటూరు జిల్లాలోని తురకపాలెంలో మరోసారి అలజడి రేగింది. గ్రామానికి చెందిన కృష్ణవేణి (28) తీవ్ర జ్వరంతో గత ఆదివారం మృతి చెందడంతో సోమవారం జిల్లా వైద్యారోగ్యశాఖ అధికారిణి డాక్టర్‌ కె.విజయలక్ష్మి, ఆర్డీవో, ఇతర అధికారులు గ్రామాన్ని సందర్శించి అక్కడి పరిస్థితిపై ఆరా తీశారు. జ్వరాల కేసులు ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా అని పరిశీలించారు. వైద్యశిబిరంలోని సేవల గురించి తెలుసుకున్నారు. అదే విధంగా ఆర్‌డబ్ల్యూఎస్‌ అధికారులు తురకపాలెంలో ఒక వాటర్‌ప్లాంట్‌ను సోమవారం సీజ్‌ చేశారు. సాయంత్రం రెవెన్యూ, పంచాయతీ అధికారులు గ్రామసభ నిర్వహించారు.

రిపోర్టులపై అధ్యయనం: కృష్ణవేణికి సంబంధించిన అన్ని రకాల వైద్య నివేదికలను అధికారులు సేకరిస్తున్నారు. గతంలో చేసిన పరీక్షల ప్రొఫైల్‌ వివరాలతోపాటు మంగళగిరి, విజయవాడ, గుంటూరు జీజీహెచ్‌లోని కేస్‌షీట్లను అధ్యయనం చేస్తున్నారు. ఆమె కుటుంబసభ్యులు, బంధువులతో మాట్లాడారు. జీజీహెచ్‌లో సరైన వైద్యం అందలేదని ఫిర్యాదు రావడంతో వాస్తవాల అన్వేషణలో అధికారులు నిమగ్నమయ్యారు. ప్రభుత్వం, రాష్ట్ర వైద్యారోగ్యశాఖవర్గాలకు జిల్లా ఉన్నతాధికారులు నివేదిక పంపించారు.

అంతర్గతంగా విచారణకు ఆదేశం: కృష్ణవేణికి జీజీహెచ్‌లో అందించిన వైద్య సేవలపై హాస్పటల్ ఉన్నతాధికారులు అంతర్గత విచారణకు ఆదేశించినట్టు సమాచారం. ఆమె ఆసుపత్రిలో చేరినప్పటి నుంచి అందించిన చికిత్స ఇతర అంశాలపై నివేదికను జిల్లా ఉన్నతాధికారులకు పంపించారు.

తాజాగా మరొకరు: మెలియాయిడోసిస్‌ అనుమానితులు, వ్యాధి పీడితులకోసం జీజీహెచ్‌లోని ప్రత్యేక వార్డులో ఆదివారం తురకపాలేనికి చెందిన 48 ఏళ్ల వ్యక్తి తీవ్ర జ్వరంతో చేరారు. చెస్ట్‌ సీటీలో వైరల్‌ న్యుమోనియా ఉన్నట్టు వైద్యపరీక్షల్లో తేలింది. రక్తనమూనాలు కల్చర్‌కు పంపించారు. అంతకుముందు ఆరుగురు చేరగా ఐదుగురు కోలుకుని ఇళ్లకు వెళ్లిపోయారు. 46 ఏళ్ల వయసున్న వ్యక్తి నెలన్నర రోజులుగా చికిత్స పొందాక ఇప్పుడు కోలుకున్నారని, త్వరలోనే ఇంటికి పంపిస్తామని జీజీహెచ్‌ అధికారులు తెలిపారు.

ఆ నివేదికలు ఏమయ్యాయి: తురకపాలెంలో అంతుచిక్కని మరణాలకు కారణాలు తెలుసుకునేందుకు 20 రోజుల క్రితం సేకరించిన మట్టి, నీటి నమూనాల పరీక్షలకు సంబంధించి నివేదికలు కొన్ని మాత్రమే అందాయి. మిగిలినవి ఏమయ్యాయన్నది, ఎప్పుడొస్తాయి అనేది ఇప్పటికీ స్పష్టత రాలేదు. మరణాలకు కారణాలను ఇంతవరకు వెల్లడించలేదు.

ఇలా వ్యాప్తి చెందుతుంది: మెలియాయిడోసిస్‌ బ్యాక్టీరియా కొన్ని ప్రాంతాల్లోని మట్టి, నీరు, బురదలో ఉంటుంది. అలానే ఉష్ణమండల ప్రాంతాల్లో దీని వ్యాప్తికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అదే విధంగా మనిషి నుంచి మనిషికి వ్యాప్తిచెందే అవకాశాలు చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వర్షాకాలంలో వరదలు, భారీవర్షాల వల్ల దీని వ్యాప్తికి ఆస్కారం అధికంగా ఉంటుంది. పశువులు, ఇతర జంతువుల ద్వారా కూడా సంక్రమిస్తుంది. ఇంక కలుషిత నీరు, మట్టి, ఆహారం ద్వారా ఈ బ్యాక్టీరియా మనుషుల శరీరంలోకి చేరుతుంది. కలుషిత ధూళి కణాలు, నీటి తుంపర్ల ద్వారా ముక్కులోంచి, చర్మంపై గాయాలు, కోతలు, పాదాలపై పగుళ్ల ద్వారా ఒంట్లోకి చేరుకునే అవకాశం ఉంటుంది.

