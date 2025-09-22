ETV Bharat / state

యూటర్న్ దూరంగా ఉందని రాంగ్​ రూట్​లో వెళ్తున్నారు!

హైదరాబాద్​లో ట్రాఫిక్​ సమస్యలు - హైదరాబాద్​ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్ ట్రాఫిక్​ సమ్మిట్ - పాల్గొన్న వివిధ రంగాల నిపుణులు

HCSC Summit on Traffic Problems in Hyderabad
HCSC Summit on Traffic Problems in Hyderabad (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 22, 2025 at 1:08 PM IST

Traffic Problems in Hyderabad : హైదరాబాద్​లో పెరుగుతున్న వాహనాల రద్దీకి అనుగుణంగా రహదారుల విస్తరణ లేకపోవడం, నిబంధనల ఉల్లంఘనులతో ఏటా ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. మృతుల్లో 66శాతం మంది 18-34 ఏళ్ల మధ్య వయసు వారు కావడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఇటీవల వర్షాలకు బల్కంపేట్​ వద్ద రైల్వే ఓవర్​ వంతెన కింద వరద నీటికి ద్విచక్ర వాహనదారుడు మరణించాడు. ప్రమాదాలకు అడ్డుకట్ట వేసి సాఫీగా ప్రయాణం సాగేందుకు ట్రాఫిక్​ యంత్రాంగం దిద్దుబాటు చర్యలకు సిద్ధమైంది. ఎప్పటికప్పుడు వాహనదారులను అప్రమత్తం చేసేందుకు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగించనున్నారు. నగర పోలీసులు, హైదరాబాద్​ సిటీ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్​ (హెచ్​సీఎస్​సీ) నిర్వహించిన ట్రాఫిక్​ సమ్మిట్​ 2025లో పాల్గొన్న వివిధ రంగాల నిపుణుల సూచనలు, సలహాలను క్షేత్రస్థాయిలో అమలు చేసేందుకు ప్రణాళిక సిద్ధం చేస్తున్నారు.

మొరాయిస్తున్న పాత వాహనాలు : రద్దీగా ఉండే 100కు పైగా మార్గాల్లో వాహనదారులు అపసవ్య దారిలో ప్రయాణిస్తున్నారు. యూటర్న్‌లు దూరంగా ఉండటం, తిరిగి వచ్చేందుకు సమయం వెచ్చించాల్సి ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో రాంగ్‌రూట్‌లో రాకపోకలు సాగిస్తున్నారు. అపసవ్యదశలో ప్రయాణించే వారిని కట్టడి చేసేందుకు ఆ ప్రాంతాల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి చలానాలు విధించనున్నారు. కాలం చెల్లిన వాహనాలు తరచూ ఫ్లై ఓవర్లు, ప్రధాన మార్గాల్లో ఆగిపోతున్నాయి. అప్పుడు వాటిని తొలగించేందుకు సమయం పడుతోంది. దీంతో వాహనాలు బారులు తీరుతున్నాయి. హైరైజ్‌ కెమెరాలతో వాటిని గుర్తించి తొలగిస్తున్నారు. మైనర్ల డ్రైవింగ్‌ను అదుపు చేసేందుకు వాహన యజమానులు, తల్లిదండ్రులపై కేసులు నమోదు చేస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ఇప్పటి వరకూ 1000 మంది డ్రైవింగ్‌ లైసెన్స్‌ను సస్పెండ్‌ చేయించారు.

Portal For Hyderabad Traffic : హైదరాబాద్‌ ట్రాఫిక్‌ పల్స్‌ పేరిట కొత్త సాంకేతికతను అందుబాటులోకి తీసుకురానున్నారు. మరో 10 రోజుల్లో ఇది వినియోగంలోకి రానుంది. ‘తాన్లా’ సహకారంతో రూపుదిద్దుకుంటున్న పోర్టల్‌లో ముందుగా వాహనదారులు తమ పేరు, ఫోన్‌ నంబర్‌తో రిజిస్ట్రేషన్‌ చేసుకోవాలి. తాము ప్రయాణించే మార్గాల వివరాలను జత చేయాలి. సభ్యులుగా చేరాక వారి వాట్సప్‌ నంబరుకు ఎప్పటికప్పుడు ట్రాఫిక్‌ సమాచారం చేరుతుంది. వర్షం కురిసినా, వీఐపీ పర్యటనలు, ఊరేగింపులు, ఆందోళనలు చేపట్టిన సమయంలో ఆయా మార్గాల్లో ట్రాఫిక్‌ పరిస్థితిపై ఫొటోలు, వీడియోల రూపంలో సమాచారం ఇస్తారు. దారి మళ్లింపు, ఆ రూట్ వివరాలను కూడా ఇస్తారు. మనం ఎక్కడికి వెళ్లాలి అనుకుంటున్నామో ఆ వివరాలను ఎంటర్​ చేయాలి. అది ఆ దారి వివరాలను సేరించి వినియోగదారునికి పక్కా సమాచారం అందిస్తుంది.

అన్ని విభాగాల సహకారంతో : గమ్యం చేరేందుకు ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను సూచిస్తారు. అన్ని ప్రభుత్వ విభాగాల సహకారంతో నిర్ణయాలను అమలు చేసేందుకు చర్యలు చేపట్టనున్నారు. మరోవైపు నగరంలో ట్రాఫిక్ సమస్యను తగ్గించేందుకు అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు చర్యలు చేపడుతున్నారు. యూటర్న్​లు, సీసీ కెమెరాలు, ఫ్రీ లెఫ్ట్​ వంటివి పక్కాగా అమలు చేస్తున్నారు. ఫ్లై ఓవర్ల నిర్మాణం వద్ద దారి మళ్లింపులు చేసి రాంగ్​రూట్​లో వెళ్లకుండా పర్యవేక్షిస్తున్నారు. ట్రాఫిక్ నిబంధనలను ఉల్లంఘిస్తే చలాన్లు విధిస్తున్నారు.

