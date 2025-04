ETV Bharat / state

10 శాతం ఫ్రీపాస్​ డీల్ ఓకే - హెచ్‌సీఏ, ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ మధ్య వివాదం ముగిసినట్లేనా? - HCA AND SRH TICKET DISPUTE

HCA And SRH Representatives Meet Over Complimentary Ticket Dispute At Uppal Stadium : ఉప్పల్ స్టేడియంలో కాంప్లిమెంటరీ టికెట్లపై హెచ్‌సీఏ, ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ మధ్య వివాదం నెలకొన్న విషయం తెలిసిందే. ఈ వివాదంపై సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సీరియస్ అయ్యి హెచ్‌సీఏపై వస్తున్న ఆరోపణలపై విచారణ జరపాలని విజిలెన్స్‌ అధికారులను ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు. దీంతో హెచ్‌సీఏ, ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ప్రతినిధులు భేటీ అయ్యారు.

10 % టికెట్లు ఇస్తాం : ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ ప్రతినిధులతో హెచ్‌సీఏ సెక్రటరీ దేవరాజ్ సమావేశం అయ్యారు. ఒప్పందం ప్రకారం పది శాతం టికెట్లు ఇస్తామని ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ తెలిపింది. గతంలోలా అన్ని కేటగిరిల్లో పాసులు కేటాయించాలని హెచ్‌సీఏ తెలిపింది. ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ సీఈవో షణ్ముగంతో ఫోన్‌లో మాట్లాడి ప్రతినిధులు నిర్ణయాలు తెలిపారు. హెచ్‌సీఏకు కేటాయించే టికెట్లు యథావిధిగా కొనసాగిస్తామని షణ్ముగం తెలిపారు. ఈ సమావేశంలో ఎస్‌ఆర్‌హెచ్‌ నుంచి కిరణ్, శరవణన్, రోహిత్ సురేష్ పాల్గొన్నారు.