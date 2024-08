ETV Bharat / state

సీఐడీ మాజీ చీఫ్ సంజయ్, మాజీ ఏఏజీ పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డికి హైకోర్టు నోటీసులు - HC Notices to Sanjay and Ponnavolu

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

HC Notices to CID Chief Sanjay and Former AG Ponnavolu: సీఐడీ మాజీ చీఫ్ సంజయ్, మాజీ ఏఏజీ పొన్నవోలు సుధాకర్ రెడ్డికి ఏపీ హైకోర్టు నోటీసులు జారీ చేసింది. దర్యాప్తులో ఉన్న స్కిల్ కేసుపై మీడియా సమావేశం పెట్టడంపై యునైటెడ్ ఫోరం ఫర్ యునైటెడ్ క్యాంపెయిన్ అధ్యక్షుడు సత్యనారాయణ హైకోర్టులో పిల్ వేశారు. మీడియా సమావేశం పెట్టి ప్రజాధనం దుర్వినియోగం చేశారని పిటిషన్‌లో పేర్కొన్నారు. దీనిపై విచారణ చేపట్టిన న్యాయస్థానం.. వ్యక్తిగత హోదాలో ప్రతివాదులుగా ఉన్న పొన్నవోలు సుధాకర్‌రెడ్డి, సంజయ్‌తోపాటు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి, న్యాయశాఖ కార్యదర్శి, హోంశాఖ ముఖ్య కార్యదర్శికి నోటీసులు జారీచేసింది. ఈ వ్యవహారంపై పూర్తి వివరాలతో కౌంటర్‌ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వాన్ని ఆదేశించింది. తదుపరి విచారణను సెప్టెంబర్ 9కి వాయిదా వేసింది.

కేసు పూర్వపరాలు... మాజీ సీఎం జగన్‌పై తన భక్తి ప్రపత్తుల్ని చాటుకోవడంలో మాజీ సీఐడీ చీఫ్, మాజీ ఏఏజీ సుధాకర్​ రెడ్డి ఏనాడు వెనుకడుగు వేయలేదనే వాదన గత ప్రభుత్వ హయంలో ఉంది. స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో చంద్రబాబు అరెస్టయిన సమయంలో ఇది మరింతగా మొతాదు పెంచి బహిరంగంగా స్వామి భక్తిని ప్రదర్శించారనే విమర్శలు వ్యక్తమైయ్యాయి. న్యాయ నిపుణులు, రాజకీయ ప్రముఖులు విస్తుపోయేలా వీరు ప్రెస్​మీట్లు నిర్వహించిన తీరుపై గతంలో సర్వత్రా తీవ్ర విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.

