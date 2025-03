ETV Bharat / state

ఆరుదైన ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల హేచరీలు- సంరక్షణకు అటవీశాఖ చర్యలు - OLIVE RIDLEY PROTECTION HATCHERIES

Published : Mar 26, 2025, 10:41 AM IST

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Hatchery Set Up for Olive Ridley Protection in Vizianagaram District : అరుదైన జాతిగా గుర్తింపు పొందిన ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్లు సంతానోత్పత్తి కోసం వేల కిలోమీటర్లు ప్రయాణిస్తుంటాయి. ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్, తమిళనాడు రాష్ట్రాల్లోని తీరాలకు లక్షల్లో చేరుతుంటాయి. అయితే స్థానిక జీవ సమతుల్యానికి, మత్స్య సంపదకు దోహదం చేస్తున్న ఈ జాతి తాబేళ్లు ప్రాణాపాయస్థితిలో పడ్డాయి. అందుకే అటవీశాఖ హేచరీలను ఏర్పాటు చేసి వాటి సంతతిని పెంచుతోంది.

జపాన్, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్ దేశాల్లో ఆలివ్ రిడ్లే తాబేళ్ల జాతులు అధికం. మాంసాహారులైన ఈ తాబేళ్లు సంతానోత్పత్తి కోసం 20వేల కిలోమీటర్లకు పైగా ప్రయాణించి మన తీర ప్రాంతాలకు వలస వస్తుంటాయి. రాష్ట్రంలో విశాఖ, బాపట్ల, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు ఎక్కువగా చేరుతుంటాయి. విజయనగరం జిల్లాలోని పూసపాటిరేగ, భోగాపురం ప్రాంతాలకు డిసెంబర్, ఏప్రిల్ నెలల్లో అతిథులుగా వస్తాయి.