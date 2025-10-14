ETV Bharat / state

క్యాన్సర్‌ తగ్గుతుందని వెళితే - బాలుడు రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతి!

ఉత్తర్‌ ప్రదేశ్‌లోని ఉన్న ఒక బావిలో నీళ్లు తాగితే క్యాన్సర్​ తగ్గుతుందని సామాజిక మాధ్యమాల్లో రీల్స్‌ చూసిన తండ్రి - హర్షను తీసుకుని అక్కడికి వెళ్లి, నిరాశతో తిరుగు ప్రయాణంలో ప్రమాదం

Harsha From Kadapa Dies In a Road Accident In UP
Harsha From Kadapa Dies In a Road Accident In UP (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : October 14, 2025 at 10:36 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Harsha From Kadapa Died Road Accident In UP : ఏకైక కుమారుడు, అల్లారు ముద్దుగా పెంచుకున్న చిన్నారి క్యాన్సర్‌తో అల్లాడి పోతుంటే చూడలేక పోయారు ఆ తల్లిదండ్రులు. చాలా సందర్భాల్లో మనం ఒకటి తలిస్తే విధి మరోలా తలస్తోంది. కడప ప్రాంతానికి చెందిన ఓ వ్యక్తికి ఇదే జరిగింది. అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తన కుమారుడ్ని కాపాడుకునేందుకు ఆ తండ్రి చేసిన ప్రయత్నంలో చివరకు ఆ బాలుడు తిరిగిరాని లోకాలకు వెళ్లిపోయాడు. అసలు ఏం జరిగిందంటే?

వివరాల్లోకి వెళితే : కడప నగరంలోని భాగ్యనగర్‌ కాలనీకి చెందిన శ్రీహరి, సుప్రజలకు ఇద్దరు సంతానం. వీరికి కుమారుడు, కుమార్తె ఉన్నారు. కొంతకాలంగా కుమారుడు హర్ష (9) క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్నాడు. ఎన్ని ఆసుపత్రుల్లో చూపించినా నయం కాలేదు. తండ్రి శ్రీహరి సామాజిక మాధ్యమాల్లో రీల్స్‌ చూస్తుండగా ఉత్తర్‌ ప్రదేశ్‌లోని మనోనాధామ్‌ గ్రామంలో ఉన్న ఒక బావిలో నీళ్లు తాగితే వ్యాధులు నయం అవుతాయని చూసి నమ్మారు. తమ బిడ్డను అక్కడికి తీసుకెళ్తే క్యాన్సర్‌ నుంచి బయటపడతాడని ఆశపడ్డారు. దాంతో రెండు రోజుల క్రితం శ్రీధర్ తన కుమారుడు హర్ష, కుమార్తె రిషితతో పాటు సోదరుడు జగదీష్‌ను వెంటపెట్టుకుని ఉత్తరప్రదేశ్​కు బయలుదేరాడు.

చీరాల వాడరేవు తీరంలో విషాదం - ముగ్గురి మృతి, ఇద్దరు గల్లంతు

3 కిలోమీటర్ల మేర వేచివున్నా జనం : అనుకున్నట్లుగానే ఆదివారం విమానంలో దిల్లీ చేరుకున్నారు. అక్కడ కారు అద్దెకు తీసుకున్నారు. మనోనాధామ్​ గ్రామానికి వెళ్లారు. తీరా అక్కడికి వెళ్లి చూస్తే, ఆ బావి వద్ద దాదాపు 3 కిలోమీటర్ల మేర భారీగా జనం బారులు తీరి ఉండటాన్ని చూసి ఆశ్చర్యపోయారు. గంటలకొద్దీ వేచి ఉన్నా వారి ప్రయత్నం నెరవేరలేదు. ఆ నీళ్లు దక్కవేమోనని నిరుత్సాహంతో వెనుదిరిగారు. అంత జనంలో ఉక్కిరి బిక్కిరైన కుమారుడు అల్లాడిపోవడంతో చేసేది లేక ఆదివారం అర్ధరాత్రి అదే కారులో దిల్లీకి బయలుదేరారు. బాలుడికి వ్యాధి నయం కావాలనే ఎంతో ఆశతో వెళ్లగా వారికి చివరకు నిరాశే మిగిలింది.

తిరుగు పయనంలో ఆ గ్రామం దాటగానే వారిని యూపీకి చెందిన ఓ గుర్తు తెలియని వాహనం ఢీకొట్టింది. క్యాన్సర్‌తో బాధపడుతున్న హర్ష అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. కారులోని మిగిలిన వారికి గాయాలు అయ్యాయి. తన కుమారుడ్ని క్యాన్సర్‌ బారి నుంచి విముక్తి కల్పించాలనే ఆలోచనతో ఆ తండ్రి చేసిన ప్రయత్నం విఫలం అయింది. చివరకు ఆ బాలుడే చనిపోవడంతో ఆ కుటుంబంలో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి.

‘పదా చచ్చిపోదాం’ - ఒక్క మాటతో నాలుగు ప్రాణాలు బలి

నలుగురు పిల్లలతో సహా తల్లి బలవన్మరణం- కుళ్లిపోయిన స్థితిలో మృతదేహాలు!

TAGGED:

ROAD ACCIDENT IN UP
HARSHA FROM KADAPA
KADAPA BOY DIES IN ACCIDENT
ఉత్తర్​ప్రదేశ్​ రోడ్డు ప్రమాదం
RAOD ACCIDENT

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ఓ వైపు వ్యవసాయం, మరోవైపు కోళ్ల పెంపకం- ఏటా రూ.20 కోట్ల టర్నోవర్

ఎర్రని పెదాల కోసం "లిప్​స్టిక్" వాడుతున్నారా? - రోజూ పెట్టుకుంటే ఏం జరుగుతుందో మీకు తెలుసా?

ఇండియా-యూఎస్​ ట్రేడ్ డీల్​- గడువులోగా ఒప్పందమే లక్ష్యంగా అమెరికాకు భారత బృందం

మంచి కెమెరా స్మార్ట్​ఫోన్ కోసం చూస్తున్నారా?- ఐతే వీటిపై ఓ లుక్కేయండి!

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.