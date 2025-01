ETV Bharat / state

నేరాలపై స్పెషల్ ఫోకస్ - 200 మంది సైబర్​ కమాండర్లు: డీజీపీ హరీష్‌కుమార్‌ గుప్తా - DGP HARISH KUMAR GUPTA TAKE CHARGE

Harish Kumar Gupta has Take Charge as New DGP: రాష్ట్ర నూతన డీజీపీగా హరీష్ కుమార్ గుప్తా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. డీజీపీ కార్యాలయంలో ద్వారకా తిరుమలరావుకు ఘనంగా వీడ్కోలు పలికారు. పోలీసుల నుంచి ద్వారకా తిరుమలరావు గౌరవ వందనం స్వీకరించారు. సాంప్రదాయం ప్రకారం ద్వారకాతిరుమలరావు దంపతులను పూలతో అలంకరించిన వాహనంపై ఉంచి గౌరవపూర్వకంగా ఉన్నతాధికారులు తాడుతో లాగారు. డీజీపీగా అవకాశం కల్పించిన సీఎం చంద్రబాబుకు, ప్రభుత్వానికి కుమార్ గుప్తా ధన్యవాదాలు తెలిపారు.

సీఎం 2047 లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించారని ఆ లక్ష్యం నెరవేరడంలో పోలీసు శాఖది కూడా ప్రధాన బాధ్యత అని నూతన డీజీపీ వెల్లడించారు. గడచిన 6 నెలల్లో పోలీసు శాఖ ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకుందని అన్నారు. టెక్నాలజీ సాయంతో ప్రజలకు మంచి సేవలు అందిస్తామని పేర్కొన్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా సీసీ కెమెరాల ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. ఆర్గనైజ్డ్ క్రైమ్ చేసే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని హెచ్చరించారు. సైబర్ నేరాల నియంత్రణపై స్పెషల్ ఫోకస్ పెడతామని వ్యాఖ్యానించారు.

