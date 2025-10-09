ట్రిపుల్ ఐటీలో 'హరేకృష్ణ'కు భోజన బాధ్యతలు - సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్న విద్యార్థులు
హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ ఆధ్వర్యంలో భోజనం - ఇకపై నాలుగేళ్ల పాటు ఆహారం అందించేది ఆ సంస్థే
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 9, 2025 at 5:54 PM IST
HKM Organization Cooking Food for Triple IT Students : ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకమైన నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీలో విద్యార్థులు చదువుల్లో భేష్. గుత్తేదారులు పెట్టే భోజనం చేయాలంటే మాత్రం పగలు, రాత్రి చుక్కలు కనపడేవని విద్యార్థులు తమ గోడు వెల్లబోసుకున్నారు. ఉడికీ ఉడకని అన్నం, కూరలు, నీళ్ల చారు, పెరుగు అని చెప్పుకునే మజ్జిగతో అర్ధాకలితోనే సరిపుచ్చుకునే వారని ఆవేదన చెందుతున్నారు. విద్యార్థులు మెస్లలో పడే అవస్థలను ‘ఈనాడు’ పలుమార్లు కథనాల ద్వారా అధికారులు, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుని వెళ్లింది.
ఆర్జీయూకేటీ ఉన్నతాధికారులు, విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేశ్లు స్పందించి గుత్తేదారులను హెచ్చరించిన సందర్భాలు కూడా ఎన్నో ఉన్నాయి. అయినప్పటికి వారిలో ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. ఇక చేసేదేంలేక విద్యార్థులు ఆందోళన ఉద్ధృతం చేశారు. ట్రిపుల్ ఐటీలోకి వచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులను ఇదేెంటని నిలదీశారు. ఎట్టకేలకు గుత్తేదారుల టెండరు గడువు సెప్టెంబరు 30వ తేదీతో ముగిసింది. ప్రభుత్వం వెంటనే సేవాభావంతో వివిధ కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తూ ప్రజల మన్ననలు చూరగొన్న నాన్ ప్రాఫిటబుల్ ఆర్గనైజేషన్ హరేకృష్ణ మూవ్మెంట్ (హెచ్కేఎం)కు ట్రిపుల్ ఐటీ విద్యార్థులకు ఆహారాన్ని వండి పెట్టే బాధ్యతను అప్పగించారు.
ఇకపై నాలుగేళ్ల పాటు ఆహారం అందించేది ఆ సంస్థే : అక్టోబర్ 1వ తేదీ నుంచి నాలుగు సంవత్సరాల పాటు హెచ్కేఎం సంస్థ విద్యార్థులకు ఆహారాన్ని అందించనుంది. క్లౌడ్ కిచెన్కు బదులు స్మార్ట్ కిచెన్ను ఏర్పాటు చేసుకుంటారని ట్రిపుల్ ఐటీ డైరెక్టర్ సండ్ర అమరేంద్రకుమార్, ఏవో లక్ష్మణరావులు తెలిపారు. ఒక్కో విద్యార్థి ఆహారపు అవసరాలను తీర్చడానికి రోజుకు రూ.110 కేటాయిస్తున్నామని సంబంధిత అధికారులు తెలిపారు.
ఉదయం అల్పాహారం, మధ్యాహ్నం భోజనం, సాయంత్రం స్నాక్స్, సాయంత్రం డిన్నర్, అరటి పండు ఉంటుందన్నారు. మెనూ ట్రయల్ వేస్తున్నామని వచ్చే సోమవారం నుంచి పూర్తి స్థాయిలో విద్యార్థులకు పౌష్టికాహారం అందుతుందన్న ధీమా వ్యక్తం చేశారు. బుధవారం సదరు భోజనాన్ని ఇతర ఫ్యాకల్టీ సభ్యులతో కలిసి డైరెక్టర్ పరిశీలించారు. కోడిగుడ్డు, చికెన్కు సంబంధించి వేరే ఏర్పాటు చేస్తామని తెలిపారు. విద్యార్థుల నుంచి ఫీడ్ బ్యాక్ తీసుకున్నారు. గతంలో కంటే ఇప్పుడు భోజనం మెరుగైందని పలువురు విద్యార్థులు వివరించారు.
గతంలో పరిస్థిలు మరీ దారుణం : నాసిరకం భోజనం, మెస్లు, వంటశాలల్లో అపరిశుభ్రత ఆహారం వికటించడంతో వందల మంది విద్యార్థులు అస్వస్థతకు గురైన ఘటనలు జరిగాయి. తదితర సమస్యలతో నూజివీడు ట్రిపుల్ ఐటీలో నెలన్నర క్రితం తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితులు ఉన్నాయి. ఎప్పటికప్పుడు మంత్రులు, అధికారులు సందర్శించినా ఎలాంటి మార్పు రాలేదు. దీంతో స్వయంగా విద్యా శాఖ మంత్రి లోకేశ్ రంగంలోకి దిగారు. ముగ్గురు ఉన్నతాధికారులతో త్రిసభ్య కమిటీ నియమించారు. కళాశాల విద్య కమిషనర్ పోలా భాస్కర్, ఏపీఎస్సీహెచ్ఈ ఛైర్మన్ రామమోహన్రావు, ఏలూరు జిల్లా కలెక్టర్ వెట్రిసెల్వితో కూడిన ఈ కమిటీ యాజమాన్యంతోపాటు విద్యార్థులతో చర్చించి గతంలోనే కొన్ని సిఫార్సులు చేసిన సంగతి తెలిసిందే.
