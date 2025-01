ETV Bharat / state

కిస్తీలు కట్టాలని ఫైనాన్స్​ కంపెనీ వేధింపులు - దంపతుల బలవన్మరణం - FINANCE COMPANY HARASSMENT

Couple who took their Lives Due to Financial Issues in Bhupalpally : వాళ్లది నిరుపేద కుటుంబం. శిథిలమైన పెంకుటిల్లు తప్ప మరే ఆధారం లేదు వారికి. రోజూ ఆ దంపతులిద్దరూ కూలికి వెళ్తేనే పొట్ట గడిచేది. కాయకష్టంతో ఇద్దరు పిల్లలను చదివించుకుంటున్న వారు చేసిన కొద్దిపాటి అప్పు, దానికి ప్రతి వారం చెల్లించాల్సిన రూ. 200 కిస్తీ గుదిబండగా మారాయి. అనారోగ్యాలు, ఖర్చులకుతోడు అప్పిచ్చినవారి వేధింపులతో విసిగిపోయిన ఆ భార్యాభర్తలు బలవన్మరణాలకు పాల్పడ్డారు.

వారానికి రూ. 200ల కిస్తీ : ఇద్దరు పిల్లల్ని అనాథలుగా మిగిల్చారు. గ్రామస్థులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం తెలంగాణలోని భూపాలపల్లి మండలం కమలాపూర్‌ గ్రామానికి చెందిన బానోత్‌ దేవేందర్‌ (37), చందన (32) దంపతులు వ్యవసాయ కూలి పనులు చేసుకుంటూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. వీరి ఇద్దరు కుమారులు రిషి (14), జశ్వంత్‌ (12)లు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుతున్నారు. గ్రామాల్లో కొంతమంది మహిళలను గ్రూపుగా ఏర్పరిచి ప్రైవేటు ఫైనాన్స్‌ వ్యాపారులు రుణాలిస్తుంటారు. కొద్ది నెలల క్రితం చందన సభ్యురాలిగా ఉన్న సంఘం సభ్యులంతా కలిసి రూ.2.50 లక్షల వరకు అప్పు తీసుకున్నారు. దీనికి ప్రతి వారం రూ. 200 కిస్తీ కట్టాల్సి ఉంటుంది.

