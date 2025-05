ETV Bharat / state

ఘనంగా హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు - ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు - HANUMAN JAYANTI

Hanuman_Jayanti ( ETV Bharat )

Published : May 22, 2025 at 8:42 PM IST | Updated : May 22, 2025 at 8:52 PM IST

Hanuman Jayanti Celebrated Grandly in Tirumala: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా హనుమాన్‌ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి. భక్తులు పెద్దఎత్తున ఆలయాలకు తరలివచ్చి ఆంజనేయస్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఘనంగా హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు - ఆలయాలకు పోటెత్తిన భక్తులు (ETV Bharat) టీటీడీ తరఫున పట్టువస్త్రాలు: తిరుమలలో హనుమాన్ జయంతి ఘనంగా జరిగింది. శ్రీవారి ఆలయం ఎదుట బేడి ఆంజనేయ స్వామి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు, అభిషేకాలు నిర్వహించారు. అనంతరం ఘాట్ రోడ్డులోని 7వ మైలు వద్ద ఆంజనేయస్వామి విగ్రహానికి పూజలు చేశారు. పాపవినాశనం రోడ్డు మార్గంలోని జపాలి తీర్థంలో హనుమాన్ జయంతి సందర్భంగా టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్​ నాయుడు టీటీడీ తరఫున పట్టువస్త్రాలు సమర్పించారు. స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. అనంతరం బీఆర్ నాయుడుకు స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలు అందజేశారు. తిరుపతి జిల్లాలోని నాయుడుపేట మండలం తిమ్మాజికండ్రిగలో హనుమాన్ జయంతి వేడుకలు ఘనంగా జరిగాయి.

