వినూత్న ఆలోచన - పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 'హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అంబ్రెల్లా' - HANDS FREE UMBRELLAS

కడపలో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 'హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అంబ్రెల్లాలు' అందజేసిన నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్‌ - కార్మికుల ఆరోగ్యం కోసం గొడుగులు ఇచ్చామన్న అధికారులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2025 at 6:14 PM IST

Hands Free Umbrellas for Sanitation Workers: ఆ శ్రమజీవులు రోడ్లను, వీధుల్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచుతారు. ఎండైనా, వానైనా వెనుకాడరు. అలా ఆరోగ్యాలను పణంగా పెడుతుంటారు. చెత్తను ఊడ్చేసి రహదారుల్ని సుందరంగా మారుస్తారు. ఈ క్రమంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు అయినా తమ కర్తవ్యాన్ని విడిచిపెట్టరు. ఇలాంటి వారి ఇక్కట్లను దూరం చేసి, వారి ఆరోగ్యాన్ని పరిరక్షించేందుకు కడప నగరపాలక సంస్థ ఓ విభిన్న ప్రయత్నం చేసింది. 'హ్యాండ్స్‌ ఫ్రీ అంబ్రెల్లా' పేరుతో చేతితో పట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేకుండా శరీరానికి అమర్చుకునేలా గొడుగులు సిద్ధం చేసింది. వీటిసాయంతో ఎండ, వాన నుంచి తమను తాము కాపాడుకుంటూ కార్మికులు విధులు నిర్వర్తించొచ్చు.

కార్మికులు వర్షం వచ్చినా పని చేయడంలో ఇబ్బంది పడకుండా ఉండాలనే ఉద్దేశంతో నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ మనోజ్ రెడ్డి 30 మంది కార్మికులకు పైలట్ ప్రాజెక్టుగా 30 'హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అంబ్రెల్లా'లను కొనుగోలు చేశారు. వాటిని ఆగస్టు 15వ తేదీ స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు పోలీసు పరేడ్ మైదానంలో ప్రదర్శించి కార్మికులకు అందజేశారు. ప్రదర్శనలో కార్మికులు వీటిని ధరించి పరిసరాలు శుభ్రం చేయడాన్ని మంత్రి, కలెక్టర్, ఎస్పీ, అధికారులు అంతా చూశారు. వీటిని ఉపయోగించడం కూడా చాలా సులభమే. కేవలం కాలేజీ బ్యాగు తగిలించుకున్న తరహాలోనే ఈ గొడుగును తగిలించుకుని నడుముకు బెల్టు బిగించుకుంటే సరే. తలపైన గొడుగు కదలకుండా ఉంటుంది.

వినూత్న ఆలోచన - పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు 'హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అంబ్రెల్లాలు' (ETV Bharat)

చేతితో పట్టుకునే పనిలేకుండా: ఈ గొడుగును చేతితో పట్టుకునే పనిలేకుండా ఆటోమేటిక్ బటన్ ద్వారా పని చేస్తుంది. ఎంచక్కా గొడుగును తగిలించుకుని వీధులను శుభ్రం చేయడం చాలా తేలిక. వర్షం వచ్చినా వీరు పక్కకు పరిగెత్తాల్సిన పని లేదు. కడపలోని 50 డివిజన్లలో 1600 మంది కార్మికులు పని చేస్తున్నారు. వీరిలో 400 మంది ఇంజినీరింగ్ విభాగానికి చెందిన వారు కాగా 1200 మంది పారిశుద్ద్య కార్మికులు. వీరంతా రోజుకు రెండు పూటలా వీధులను శుభ్రం చేస్తుంటారు. వర్షాలు పడిన చాలా సందర్భాల్లో వారు పని నిలిపేసిన సందర్భాలు లేకపోలేదు.

ఈ ఇబ్బందిని దృష్టిలో ఉంచుకుని పొరుగు రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అంబ్రెల్లాను గుర్తించి కమిషనర్ మనోజ్ రెడ్డి కొనుగోలు చేసి తీసుకొచ్చారు. ప్రధానంగా ఛత్తీస్​ఘడ్​లో ఈ తరహా గొడుగులను కార్మికులు వినియోగిస్తున్నారు. ఇవి ఏవిధంగా పని చేస్తున్నాయో తెలుసు కునేందుకు 30 మందికి ముందుగా అందజేశామని, కార్మికుల నుంచి సానుకూల ధోరణి వ్యక్తం కావడంతో మరో 2 వారాల్లో మిగిలిన పారిశుధ్య కార్మికులందరికీ కొనుగోలు చేసి అందజేస్తామని కమిషనర్ తెలిపారు. ఇంకా రెయిన్ కోట్, స్వెటర్, గ్లౌజులు, చెప్పులు కూడా అందజేస్తున్నామని తెలిపారు.

ఒక్కో గొడుగు రూ.2000 పైగానే: వర్షానికి, ఎండకు ఇబ్బంది పడుతున్న తమ కష్టాలను గుర్తించి కమిషనర్ తమకు ఈ కొత్త తరహా గొడుగులు అందించినందుకు చాలా సంతోషంగా ఉందని పారిశుద్ద్య కార్మికులు అంటున్నారు. వీటిని ధరించి ఏ విధంగా పని చేస్తున్నారని మిగిలిన జోన్ల పరిధిలోని కార్మికులు 30 మంది పనితీరును తెలుసు కుంటున్నారు. 30 మంది కార్మికులు ‍ఒకేసారి వీధుల్లోకి వెళ్లి పరిసరాలను శుభ్రం చేస్తుంటే వాటిని చూసేందుకు ప్రజలు ఆసక్తిని కనబరుస్తున్నారు. ఈ గొడుగులు తీసుకున్న కార్మికులు పని పూర్తికాగానే వీటిని వార్డు సచివాలయాల్లో భద్రపరచి వెళ్లాలి. విధుల్లోకి వచ్చినపుడే వీటిని తీసుకుని వెళ్లేవిధంగా అధికారులు సూచనలు చేశారు.

ఒక్కో గొడుగు 2 వేల రూపాయలు పైగానే ఉంటుందని అధికారులు అంటున్నారు. ఇవి వర్షాన్నే కాకుండా దుమ్ముధూళి కూడా ముఖంపై పడకుండా రక్షణ కల్పిస్తాయని అంటున్నారు. కడపలో వినూత్న గొడుగులు ధరించి 30 మంది కార్మికులు పని చేస్తుండటంతో తమకు కూడా త్వరలోనే హ్యాండ్స్ ఫ్రీ అంబ్రెల్లాలను అందించాలని తోటి పారిశుద్ద్య కార్మికులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. మిగిలిన వారికి గొడుగులు కొనుగోలు చేయడానికి కమిషనర్ మనోజ్ రెడ్డి ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు.

