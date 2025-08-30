Krishna Water To Kuppam Chittor District : రాయలసీమకు పూర్తిస్థాయిలో కృష్ణా జలాలు అనేవి ఇన్నేళ్లూ కలగానే మిగిలింది. కానీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నిజం చేశారు. రాయలసీమకు నీళ్లు ఇవ్వాలనేది మొదటి నుంచి తెలుగుదేశం పార్టీ సంకల్పం. పరమ సముద్రంలో ఇవాళ సీఎం కృష్ణా జలాలకు హారతి ఇవ్వనున్నారు. కుప్పం నియోజకవర్గ ప్రజలతో కలసి సంబరాల్లో పాల్గొననున్నారు.
కుప్పం వాసుల చిరకాల స్వప్నం నెరవేరింది. రాయలసీమకు కృష్ణా జలాలు చేరాయి. దీని వెనుక చంద్రబాబు కృషి ఎంతో ఉంది. బీడు భూముల్లో నీళ్లు పారేలా కలను సాకారం చేశారు. ఇదంతా రాత్రికి రాత్రి జరగలేదు. 1999 జులై 9న ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు హంద్రీనీవాకు శంకుస్థాపన చేశారు. 2014- 19 మధ్య గతేడాది నుంచి నేటి వరకు ప్రభుత్వం భారీ ఎత్తున సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై నిధుల ఖర్చు చేయడం వల్ల నేడు కృష్ణాజలాలు చిత్తూరు జిల్లాలో చివరి ఆయకట్టు భూములకు చేరాయి.
హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టుపై 2014-19 మధ్య 4వేల 183 కోట్లు ఖర్చు పెట్టిన చంద్రబాబు ప్రాజెక్టును పరుగులు పెట్టించారు. 2019లో అధికారంలోకి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టుకు గ్రహణం పట్టించింది. కూటమి ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తరువాత ఈ సీజన్లో ఎలాగైనా నీళ్లు ఇవ్వాలని లక్ష్యంతో పనుల్లో వేగం పెంచారు. రికార్డు స్థాయిలో వందరోజుల్లోనే మెయిన్ కెనాల్ విస్తరణ, లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేసి ప్రధాన కాలువ సామర్థ్యాన్ని 3వేల 850 క్యూసెక్కులకు పెంచారు.
6 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు: చంద్రబాబు సంకల్పంతోనే రికార్డు స్థాయిలో చేపట్టిన హంద్రీనీవా కాల్వ విస్తరణ పనులతో సీమకు జలకళ వచ్చింది. ప్రాజెక్టు ద్వారా మొత్తంగా 6 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు, 33 లక్షల మందికి తాగునీరు అందుతోంది. విస్తరించిన కాల్వల ద్వారా పరుగులు పెడుతున్న కృష్ణమ్మ 19 నియోజకవర్గాలను తాకుతూ 10 రిజర్వాయర్లను నింపుతోంది. కర్నూలు జిల్లాలో కృష్ణగిరి, పత్తికొండ, అనంతపురం జిల్లాలో జీడిపల్లి, పెన్నా అహోబిలం బ్యాలెన్సింగ్ రిజర్వాయర్లు నిండాయి.
సత్యసాయి జిల్లాలో మారాల, గొల్లపల్లి, చెర్లోపల్లి అన్నమయ్య జిల్లాలోని శ్రీనివాసాపురం, అడవిపల్లి రిజర్వాయర్లు నిండుతున్నాయి. అలాగే గాజుల దిన్నెకు నీరు చేరింది. హంద్రీనీవా ఆయకట్టులో చిట్టచివరి జిల్లా చిత్తూరు. ఆ జిల్లాలో 16 లక్షల ఎకరాల సాగుభూమి ఉన్నా కేవలం 6 లక్షల ఎకరాలకే సాగునీరు అందుతోంది. మిగిలిన 10 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరిస్తే రైతన్నకు నీటి కొరతే ఉండదు. హంద్రీనీవా రెండో దశ పనులు పూర్తి చేసి జిల్లాలోని 2.20 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీరు ప్రభుత్వం ఇవ్వనుంది.
197 కోట్లతో కాలువ లైనింగ్ పనులు: చిత్తూరు జిల్లాలో సాగు అంతా బోర్లపైనే ఆధారపడి ఉంది. 565 కిలోమీటర్ల మేర ఉన్న పుంగనూరు, నీవా, తంబళ్లపల్లి, కుప్పం, చింతపర్తి, ఎల్లుట్ల, వాయల్పాడు, సదుం బ్రాంచ్ కాలువలతో లక్షా 86 వేల 500 ఎకరాలకు సాగునీరు అందుతుంది. పీలేరు, పుంగనూరు, చంద్రగిరి, పూతలపట్టు, చిత్తూరు, జీడీ నెల్లూరు నియోజకవర్గాల ప్రజలకు దీంతో ప్రయోజనం కలుగుతుంది. 215 క్యూసెక్కుల సామర్ధ్యంతో 123 కిలోమీటర్ల పొడవున కుప్పం బ్రాంచ్ కెనాల్ నిర్మించారు. 197 కోట్లతో కాలువ లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేశారు.
పలమనేరు, కుప్పం నియోజకవర్గాల్లోని 8 మండలాల్లో ఈ కాలువ వెళ్తుంది. తద్వారా 4 లక్షల జనాభాకు తాగునీరు ఇవ్వడమే కాకుండా 110 చెరువులు నింపడం ద్వారా 6వేల 300 ఎకరాల స్థిరీకరణ జరుగుతుంది. చెరువుల అన్ని నింపే కార్యక్రమాన్ని ప్రభుత్వం ఇప్పటికే ప్రారంభించింది. దీంతో సీమలో భూగర్భ జలాలు పెరగనున్నాయి. ఉద్యాన పంటల ఉత్పత్తులు పెంచేందుకు సాగునీటి సౌకర్యం ఎంతో దోహదం చేయనుంది. తద్వారా ఈ ప్రాంత రైతులు, ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు మెరుగుపడనున్నాయి.
