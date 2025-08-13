ETV Bharat / state

చిత్తూరు జిల్లాకు హంద్రీనీవా నీరు - కుప్పానికి జలకళ - HANDREENIVAWATER WILLCOME TO KUPPAM

హంద్రీనీవా కాలువ రెండో దశ నీటి విడుదలకు సర్వం సిద్ధం - తొలి దశలో నీరు విడుదల చేసిన సీఎం, రెండో దశలో జీడిపల్లి నుంచి 400వ కి.మీ. వరకు కాలువ లైనింగ్ పనులు

Handreeniva Water Will Coming Soon Chittoor District
Handreeniva Water Will Coming Soon Chittoor District (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2025 at 9:53 AM IST

3 Min Read

హంద్రీనీవా కాలువ రెండో దశ నీటి విడుదలకు సర్వం సిద్ధమైంది. తొలి దశలో కాలువ వెడల్పు పనులు పూర్తి కావడంతో జూలై 17న సీఎం చంద్రబాబు కర్నూలు జిల్లా మల్యాల వద్ద నీటిని విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ నీరు కర్నూలు జిల్లా మీదుగా జీడిపల్లి రిజర్వాయర్‌కు చేరుతోంది. రెండో దశలో జీడిపల్లి నుంచి 400వ కిలోమీటర్ వరకు కాలువ లైనింగ్ పనులు పూర్తవడంతో రెండు రోజుల్లో చిత్తూరు జిల్లాకు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు.

చిత్తూరు జిల్లాకు రానున్న హంద్రీనీవా నీరు (ETV)

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక హంద్రీనీవా కాలువ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మూడున్నర నెలల్లో తొలి దశలో కాలువ వెడల్పు పనులు, రెండోదశ కాలువకు లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు. ఈ పనుల కోసం రూ.3600 కోట్లను విడుదల చేశారు. తొలి దశలో కాలువ ప్రవాహ సామర్థ్యాన్ని 2400 నుంచి 3500 క్యూసెక్కులకు పెంచుతూ వెడల్పు పనులు వేగంగా పూర్తిచేశారు.

దీంతో జూలై 17న సీఎం చంద్రబాబు కర్నూలు జిల్లా మల్యాల వద్ద హంద్రీనీవా కాలువకు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ జిల్లాలోని చెరువులకు నీరిస్తూనే జూలై 30న అనంతపురం జిల్లా సరిహద్దు వరకు వాటిని తీసుకొచ్చారు. రాగులపాడు వద్ద తొలిసారిగా 10 పంపులు ఆన్ చేసి జీడిపల్లి జలాశయానికి 3500 క్యూసెక్కుల నీటిని ఎత్తిపోశారు. అదే రోజున రెండో దశలోని కాలువ నుంచి వచ్చిన జలాలను వచ్చినట్లుగా పీఏబీఆర్ జలాశయానికి తాగునీటి అవసరాల నిమిత్తం తరలించారు.

పీఏబీఆర్ జలాశయం 2.47 టీఎంసీల గరిష్ఠ స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరింది. జీడిపల్లి జలాశయం 1.69 టీఎంసీల నీటి నిల్వతో గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో ఇక రెండో దశలోని కాలువ ద్వారా చిత్తూరు జిల్లాకు నీటిని విడుదల చేసేందుకు అధికారులు సమాయత్తం అవుతున్నారు. రెండో దశ పనులు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయని మిగిలిపోయిన టన్నెల్ పనులు వచ్చే ఏడాది పూర్తిచేస్తామని గుత్తేదారు సంస్థ తెలిపింది.

కుప్పం కాలువకు కృష్ణా జలాలు: సీఎం రెండో దశలో హెచ్​ఎన్​ఎస్​ఎస్​ ( హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి) కాలువ లైనింగ్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. 216 కిలోమీటర్ నుంచి 400 కిలోమీటర్ వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ మార్గంలో అత్యంత క్లిష్టమైన కనగానపల్లి మండలంలోని టన్నల్ పనులను గతంలో గుత్తేదారు కొంతమేర చేసి సాధ్యం కాక వెళ్లిపోయాడు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆర్వీఆర్ సంస్థ ద్వారా ఈ పనులు చేయించింది. అయితే టన్నల్ నిర్మాణానికి అవసరమైన గడ్డర్‌లు , ఇతరత్రా యంత్రాలు తెప్పించుకోవడం ఆలస్యమైనందున పనులు కొంతమేర మిగులుతాయని అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు.

మిగిలిపోయిన పనులను ప్రవాహ సీజన్ పూర్తయ్యాక వచ్చే ఏడాది 60 రోజుల్లో టన్నల్ పూర్తి చేస్తామని గుత్తేదారు సంస్థ ప్రభుత్వానికి తెలిపింది. రెండో దశలో పనులు పూర్తికావడంతో అధికారులు సర్కార్​కి సమాచారమిచ్చారు. రానున్న రెండు మూడు రోజుల్లో రెండో దశలో నీటిని విడుదలకు ఆదేశాలు రావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నెల 30న సీఎం చంద్రబాబు చిత్తూరు జిల్లా పర్యటన ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్న అధికారులు అదే రోజున కుప్పం కాలువకు కృష్ణా జలాలను విడుదల చేస్తారని భావిస్తున్నారు.

"ప్యాకేజ్- 1, ప్యాకేజ్ - 2, ప్యాకేజ్ - 3 దాదాపు మొత్తం పనులన్నీ చివరి దశకు చేరుకున్నాయి అవకాశం ఉంది. చిత్తూరు జిల్లాకు నీటిని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాం. రెండో దశ పనులు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి. మిగిలిపోయిన టన్నెల్ పనులు వచ్చే ఏడాది నాటికి పూర్తిచేస్తాం"-రఘురామరాజు, గుత్తేదారు సంస్థ ప్రతినిధి

"ప్రవాహ సీజన్ పూర్తయ్యాక వచ్చే ఏడాది 60 రోజుల్లో టన్నెల్ పూర్తిచేస్తామని గుత్తేదారు సంస్థ ప్రభుత్వానికి తెలిపింది. టన్నెల్ పనులు వచ్చే ఏడాది కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కాలువ లైనింగ్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి 216 కిలోమీటర్ నుంచి 400 కిలోమీటర్ వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆ మేరకు ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చాం. వచ్చే రెండు మూడు రోజుల్లో రెండో దశ నీటి విడుదలకు ఆదేశాలు రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నాం"-జస్వరూప్ కుమార్, హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు ఎస్ఈ

రాయలసీమను రతనాలసీమ చేస్తామనే ధైర్యమొచ్చింది : చంద్రబాబు

హంద్రీనీవా జాప్యానికి జగనే కారణం: మంత్రి నిమ్మల

హంద్రీనీవా కాలువ రెండో దశ నీటి విడుదలకు సర్వం సిద్ధమైంది. తొలి దశలో కాలువ వెడల్పు పనులు పూర్తి కావడంతో జూలై 17న సీఎం చంద్రబాబు కర్నూలు జిల్లా మల్యాల వద్ద నీటిని విడుదల చేశారు. ప్రస్తుతం ఈ నీరు కర్నూలు జిల్లా మీదుగా జీడిపల్లి రిజర్వాయర్‌కు చేరుతోంది. రెండో దశలో జీడిపల్లి నుంచి 400వ కిలోమీటర్ వరకు కాలువ లైనింగ్ పనులు పూర్తవడంతో రెండు రోజుల్లో చిత్తూరు జిల్లాకు నీటిని విడుదల చేయనున్నారు.

చిత్తూరు జిల్లాకు రానున్న హంద్రీనీవా నీరు (ETV)

కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక హంద్రీనీవా కాలువ పనులు శరవేగంగా జరుగుతున్నాయి. మూడున్నర నెలల్లో తొలి దశలో కాలువ వెడల్పు పనులు, రెండోదశ కాలువకు లైనింగ్ పనులు పూర్తి చేయాలని సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశాలిచ్చారు. ఈ పనుల కోసం రూ.3600 కోట్లను విడుదల చేశారు. తొలి దశలో కాలువ ప్రవాహ సామర్థ్యాన్ని 2400 నుంచి 3500 క్యూసెక్కులకు పెంచుతూ వెడల్పు పనులు వేగంగా పూర్తిచేశారు.

దీంతో జూలై 17న సీఎం చంద్రబాబు కర్నూలు జిల్లా మల్యాల వద్ద హంద్రీనీవా కాలువకు నీటిని విడుదల చేశారు. ఈ జిల్లాలోని చెరువులకు నీరిస్తూనే జూలై 30న అనంతపురం జిల్లా సరిహద్దు వరకు వాటిని తీసుకొచ్చారు. రాగులపాడు వద్ద తొలిసారిగా 10 పంపులు ఆన్ చేసి జీడిపల్లి జలాశయానికి 3500 క్యూసెక్కుల నీటిని ఎత్తిపోశారు. అదే రోజున రెండో దశలోని కాలువ నుంచి వచ్చిన జలాలను వచ్చినట్లుగా పీఏబీఆర్ జలాశయానికి తాగునీటి అవసరాల నిమిత్తం తరలించారు.

పీఏబీఆర్ జలాశయం 2.47 టీఎంసీల గరిష్ఠ స్థాయి నీటి మట్టానికి చేరింది. జీడిపల్లి జలాశయం 1.69 టీఎంసీల నీటి నిల్వతో గరిష్ట స్థాయికి చేరడంతో ఇక రెండో దశలోని కాలువ ద్వారా చిత్తూరు జిల్లాకు నీటిని విడుదల చేసేందుకు అధికారులు సమాయత్తం అవుతున్నారు. రెండో దశ పనులు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయని మిగిలిపోయిన టన్నెల్ పనులు వచ్చే ఏడాది పూర్తిచేస్తామని గుత్తేదారు సంస్థ తెలిపింది.

కుప్పం కాలువకు కృష్ణా జలాలు: సీఎం రెండో దశలో హెచ్​ఎన్​ఎస్​ఎస్​ ( హంద్రీనీవా సుజల స్రవంతి) కాలువ లైనింగ్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి. 216 కిలోమీటర్ నుంచి 400 కిలోమీటర్ వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఈ మార్గంలో అత్యంత క్లిష్టమైన కనగానపల్లి మండలంలోని టన్నల్ పనులను గతంలో గుత్తేదారు కొంతమేర చేసి సాధ్యం కాక వెళ్లిపోయాడు. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక ఆర్వీఆర్ సంస్థ ద్వారా ఈ పనులు చేయించింది. అయితే టన్నల్ నిర్మాణానికి అవసరమైన గడ్డర్‌లు , ఇతరత్రా యంత్రాలు తెప్పించుకోవడం ఆలస్యమైనందున పనులు కొంతమేర మిగులుతాయని అధికారులు ప్రభుత్వానికి నివేదించారు.

మిగిలిపోయిన పనులను ప్రవాహ సీజన్ పూర్తయ్యాక వచ్చే ఏడాది 60 రోజుల్లో టన్నల్ పూర్తి చేస్తామని గుత్తేదారు సంస్థ ప్రభుత్వానికి తెలిపింది. రెండో దశలో పనులు పూర్తికావడంతో అధికారులు సర్కార్​కి సమాచారమిచ్చారు. రానున్న రెండు మూడు రోజుల్లో రెండో దశలో నీటిని విడుదలకు ఆదేశాలు రావచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ నెల 30న సీఎం చంద్రబాబు చిత్తూరు జిల్లా పర్యటన ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్న అధికారులు అదే రోజున కుప్పం కాలువకు కృష్ణా జలాలను విడుదల చేస్తారని భావిస్తున్నారు.

"ప్యాకేజ్- 1, ప్యాకేజ్ - 2, ప్యాకేజ్ - 3 దాదాపు మొత్తం పనులన్నీ చివరి దశకు చేరుకున్నాయి అవకాశం ఉంది. చిత్తూరు జిల్లాకు నీటిని విడుదల చేసేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాం. రెండో దశ పనులు దాదాపుగా పూర్తయ్యాయి. మిగిలిపోయిన టన్నెల్ పనులు వచ్చే ఏడాది నాటికి పూర్తిచేస్తాం"-రఘురామరాజు, గుత్తేదారు సంస్థ ప్రతినిధి

"ప్రవాహ సీజన్ పూర్తయ్యాక వచ్చే ఏడాది 60 రోజుల్లో టన్నెల్ పూర్తిచేస్తామని గుత్తేదారు సంస్థ ప్రభుత్వానికి తెలిపింది. టన్నెల్ పనులు వచ్చే ఏడాది కూడా కొనసాగే అవకాశం ఉంది. కాలువ లైనింగ్ పనులు దాదాపు పూర్తయ్యాయి 216 కిలోమీటర్ నుంచి 400 కిలోమీటర్ వరకు పనులు పూర్తయ్యాయి. ఆ మేరకు ప్రభుత్వానికి సమాచారం ఇచ్చాం. వచ్చే రెండు మూడు రోజుల్లో రెండో దశ నీటి విడుదలకు ఆదేశాలు రావచ్చని అంచనా వేస్తున్నాం"-జస్వరూప్ కుమార్, హంద్రీనీవా ప్రాజెక్టు ఎస్ఈ

రాయలసీమను రతనాలసీమ చేస్తామనే ధైర్యమొచ్చింది : చంద్రబాబు

హంద్రీనీవా జాప్యానికి జగనే కారణం: మంత్రి నిమ్మల

For All Latest Updates

TAGGED:

HAND WATER WILLCOME TO KUPPAMHANDREENIVA WATER WILL COME CHITOORకుప్పం కాల్వకు త్వరలో జలకళWATERWORKS SOON FOR KUPPAM CANALHANDREENIVAWATER WILLCOME TO KUPPAM

Quick Links / Policies

ఫీచర్ న్యూస్‌

ఇన్​కమ్​ ట్యాక్స్ విచిత్రం- వచ్చిన లాభం రూ.21వేలు- కట్టాల్సిన పన్ను రూ.1లక్ష- ఎందుకిలా?

తరచూ కళ్లు పొడిబారుతున్నాయా? - ఈ జాగ్రత్తలు తప్పనిసరంటున్న నిపుణులు!

కొత్త ఇంటిని కొంటున్నారా? ఈ 7 అంశాలను మస్ట్​గా చెక్ చేయాల్సిందే!

ఆ ఆలయంలో నలుపు రంగులో హనుమ! శని ప్రభావమే కారణమా?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.